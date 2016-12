So unschön war es in Köln, schöner wird es auf jeden Fall im Kommunismus: Holger Stanislawski Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Komische Zeiten. Da winkt doch tatsächlich jemandem der Glamour eines Trainerchefsessels der Fußball-Bundesliga – und der sagt: och nö, lass mal. Denn Holger Stanislawski, einst als Vereinsdenkmal beim FC St. Pauli mit respektablem Erfolg ins Coachingbiz gestartet, bevor seine folgenden Engagements in Köln und Hoffenheim dann jedoch komplett aus dem Ruder liefen, mag nicht Bundesliga-Schlusslicht und Unterklassenkolumnen-Darling SV Darmstadt 98 übernehmen. »Verstand und Herz sagen nicht zu 100 Prozent ja«, ließ der 47jährige über die Feiertage via Springer-Presse verlauten. Tausendsasa Stanislawski bleibt anstelle dessen – ungelogen! – lieber Filialleiter eines Hamburger Supermarktes und stockt sein monatliches Salär auch weiterhin als Teilzeit-TV-Experte an der Taktiktafel des ZDF auf.

Abenteuer Arbeitsbiographie, kann man da nur staunen. Mir kommt angesichts eines derart umfassenden Selbstverwirklichungswurfs jene Passage aus Marx’ »Deutscher Ideologie« in den Sinn, die wir als junge Spunde in seinerzeit noch zigarettenrauchgeschwängerten Seminarräumen immer heranzogen, um uns die Herrlichkeit des künftigen Kommunismus vor Augen zu halten: »Sowie nämlich die Arbeit verteilt zu werden anfängt, hat jeder einen bestimmten ausschließlichen Kreis der Tätigkeit, der ihm aufgedrängt wird, aus dem er nicht heraus kann; er ist Jäger, Fischer oder Hirte oder kritischer Kritiker und muss es bleiben, wenn er nicht die Mittel zum Leben verlieren will – während in der kommunistischen Gesellschaft, wo jeder nicht einen ausschließlichen Kreis der Tätigkeit hat, sondern sich in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann, die Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirte oder Kritiker zu werden.«

Morgens Supermarktregale auffüllen, mittags mal kurz beim Fernsehen vorbeischauen, bevor man schließlich das Tagwerk vollendet und am Abend müde Bundesligakicker trimmt – es hätten sich gewiss schlimmere Stanislawskische Tagesroutinen vorstellen lassen.

Eine derart glamouröse Trainerpersönlichkeit bleibt den »Lilien« jetzt jedoch erspart. In der Gerüchteküche werden nun statt dessen André Breitenreiter, der in Bremen als Kotrainer von Viktor Skripnik freigesetzte Exnationalspieler Torsten Frings und der frühere Darmstädter Trainer Kosta Runjaic, der sich zuletzt im Absurdistan des TSV 1860 München versuchte, als aussichtsreichste Kandidaten gehandelt.