Nachschlag: Weihnachtsblues

»Es gibt keine bluesigere Zeit als Weihnachten«: Kabarettist, Autor und Sänger Konrad Beikircher Foto: dpa/Horst Galuschka

Der Kabarettist Konrad Beikircher war Gefängnispsychologe in Bonn, erforscht das rheinische Gemüt und ist zweimal aus der katholischen Kirche ausgetreten. Eines seiner Programme widmet sich den Protestanten: »500 Jahre falscher Glaube«. Im Gespräch bezeichnet er sich als christlich. Nach dem zweiten Austreten sei er gläubiger und katholischer geworden. Ausgetreten war er, weil der Kölner Kardinal Joachim Meisner allen seinen Schäfchen, die einen ökumenischen Gottesdienst besuchen, die Exkommunikation androhte. Das sei nicht seine Kirche, die wegen so etwas »in alle Ewigkeit zur Hölle verdammt«. Danach habe er die Evangelien gelesen und seine eigene Definition für Christsein gefunden: Andere und ihre Gefühle respektieren, Verantwortung. Zu Weihnachten gehöre »melancholische Lebensheiterkeit«, Märkte hasst er, in seinem Weihnachtsprogramm »Sternstunde« singt er einen durch Helmut Qualtinger berühmt gewordenen Wiener Blues »Auxoffana r untan gristbam«. Beikircher ist ein Weiser. (asc)