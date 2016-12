Mind the gap

Ein sogenannter Songhunter: Alan Lomax, persönlich an Stuhl und Gitarre Foto: Wikipedia/Lomax Collection/gemeinfrei

Unzufrieden mit den Weihnachtsgeschenken? Keine Sorge, HR 2 Kultur bietet ein außergewöhnliches Zusatzpräsent. Alle Hörspiele des »Bibel-Projekts « vom HR werden noch einmal ausgestrahlt. Bis zum 11. Januar läuft täglich um 14 Uhr ein Stück, heute wird Anne Webers »Regen« (HR 2016; Di., 14 Uhr, HR 2 Kultur) gesendet. Dabei handelt es sich um eine moderne Adaption der Sintflutstory – ohne Arche und Noah, dafür mit einem überfüllten Mietshaus und einer mosesmäßigen Evakuierungsvariante. Außerhalb dieses Senderasters kommt »Call Me Moses« (HR 2016; Ursendung Mi., 21 Uhr, HR 2 Kultur) von Werner Fritsch, der sich sowohl mit der Verwüstung New Orleans durch einen Hurrikan als auch der Verwüstung in den Köpfen durch den Antisemitismus widmet.

Wie sieht es im Leben einer Drummerin aus? Diese Frage beantwortet Rachel Rep, Bandmitglied beim Farin Urlaub Racing Team und der Gruppe Glow, in ihrem Hörspiel »Panzerschokolade« (WDR 2014; Di., 19 Uhr, WDR 3 und 23 Uhr, 1Live). An »The Sopranos« erinnert vom Setting her »Schalldämpfer-Melodie« (SWR 2016; Ursendung Teil 1 Di., 19.20 Uhr, SWR 2) von Christian Berner und Frank Schültge. Im Chicago der 1930er Jahre trifft ein Psychoanalytiker auf Mafiamitglieder. Teil 2 folgt am 3. Januar.

Hansjörg Schneider holt in »Hunkelers Geheimnis« (SRF/SWR 2016; Teil 1/4 Di., 22 Uhr, SWR 2) den pensionierten Basler Romankommissär aus dem Ruhestand. In den Polizeidienst kehrt der neugierige Silberfuchs deswegen aber noch lange nicht zurück. Die im Dreiländereck spielende Story beginnt in einem Krankenhaus mit dem mysteriösen Tod eines ehemaligen Topbankers – Hunkelers Zimmernachbar. Der zwar wenig actiongeladene, dafür aber spannungsreiche Krimi, beschäftigt sich mit Schweizer Wohlstandsprotektionismus und dem schön gefärbten eidgenössischen Geschichtsbild. Die anderen Teile kommen an den Folgetagen zur selben Zeit.

Mit der angeblichen Authentizität von realen Orten beschäftigt sich der israelische Künstler Omer Fast, den Peter Moritz Pickshaus in »Mind the gap« (WDR 2015; Mi., 0 Uhr, DKultur) porträtiert. FSK sendet am Donerstag »Antiimperialismus, Antizionismus und Nationalismus von links« (Do., 13 Uhr, FSK) den Mitschnitt eines Vortrags, den Olaf Kistenmacher am 1. Dezember in der Roten Flora gehalten hat. Freitag morgen läuft auf demselben Sender »Frank Apunkt Schneider »Die Diktatur des ›man‹« (Fr., 8 Uhr, FSK), ein Vortrag aus dem Jahr 2009, in dem sich Schneider mit geschlechtsneutralem Sprechen und Schreiben auseinandersetzt. Direkt im Anschluß kommt »Selbstverwaltete ökonomische und soziale Projekte in Griechenland« (Fr., 10 Uhr, FSK), ein Vortrag von Ralf Dreis bei der FAU Hamburg von Anfang Juli.

Dietrich Leube widmet sich zwei bedeutenden Historikern und Archivaren der amerikanischen Musikgeschichte in »Songhunters: John A. Lomax und Alan Lomax – Eine Lange Nacht über amerikanische Volksmusik« (Sa., 0 Uhr, Dkultur und 23 Uhr, DLF). Erkundungszüge in die virtuelle Realität unternehmen Christian Schiffer und Christian Alt im Feature »Apollo 18 – Alt und Schiffer probieren Sachen aus« (BR 2016; Ursendung Sa., 13 Uhr, Bayern 2). Die Radiofassung des Konkret-Interviews mit Didier Eribon bringt zu Silvester FSK unter dem Titel »Die Schmetterlinge: Proletenpassion unter Berücksichtigung der ›Rückkehr nach Reims‹« (Sa., 14 Uhr, FSK). Danach geht es weiter mit einer Analyse rechter Infrastrukturen in dem Beitrag »Generation Hoyerswerda. Das Netzwerk militanter Neonazis« (Sa., 17 Uhr, FSK). Und am Montag läuft um 0 Uhr Dominik Buschs »Draußen im Watt leg ich dich hin« (Autorenproduktion 2014; Ursendung Mo., 0 Uhr, Dkultur), das Gewinnerstück des diesjährrigen »7. Berliner Hörspielfestivals«. Handlung: »Drei Menschen an der Grenze zum Tod begegnen sich im Watt«. Ich sag nur: Frohes Neues, von Herzen!