Wider die Nichtskönner

Hier war früher der Querido Verlag: Keizersgracht in Amsterdam Foto: Jerry Lampen/EPA/dpa-Bildfunk

Fritz Landshoff muss schleunigst aus Berlin verschwinden. Sonst lassen ihn andere verschwinden. Der Reichstag raucht noch, da stehen bereits die Männer mit den langen schwarzen Ledermänteln vor der Tür Ernst Tollers, bei dem er sich nach der Scheidung von seiner Frau eingemietet hat. Eine Nachbarin warnt die Freunde. Landshoff ahnt längst, daß er auf der Abschussliste steht, denn der Gustav Kiepenheuer Verlag, dessen Geschäfte er seit 1927 führt, hat mit einem erlesenen linken Programm die Nazis zur Weißglut gebracht. Das Exil scheint unausweichlich, aber wohin?

Hilfe naht ausgerechnet aus den Niederlanden, die keiner der Zwangsemigranten zunächst auf dem Zettel hat. Der Journalist und gute Genosse Nico Rost (später bekannt durch sein KZ-Tagebuch »Goethe in Dachau«) überbringt die rettende Botschaft. Ein Freund, der Amsterdamer Verleger Emanuel Querido, ein jüdischer Linker wie Landshoff, plant einen deutschsprachigen Exilverlag und trägt dem für seinen Charme und sein Geschick gerade im Umgang mit der eitlen Autorenmischpoke gepriesenen Jungverleger die Partnerschaft an. Landshoff nimmt den Nachtzug nach Amsterdam und betritt Deutschland erst wieder nach der Befreiung vom Faschismus.

Bis 1940, als die Nazis schließlich doch die neutralen Niederlande überfallen und quasi im Vorbeigehen gleichschalten, schafft Landshoff mit dem noch 1933 gegründeten Querido Verlag eine schriftstellerische Heimat für die andere deutsche Literatur. Lion Feuchtwanger, Irmgard Keun, Joseph Roth, Anna Seghers, Gustav Regler, Ernst Toller, Alfred Döblin, Albert Einstein, Arnold Zweig, Vicki Baum, Jakob Wassermann, Egon Erwin Kisch und nicht zuletzt Klaus und Heinrich Mann kommen hier unter. Hier oder beim Allert de Lange Verlag, dem Amsterdamer Konkurrenzunternehmen, dessen deutsche Abteilung von Landshoffs Freunden Hermann Kesten und Walter Landauer verantwortet wird.

Schon im Herbst 1933 stellt Landshoff ein illustres erstes Programm auf die Beine, unter anderem mit Heinrich Mann, der in seinem Essayband »Der Haß« gleich mal gebührende Häme über die Dagebliebenen ausgießt. »Seinen literarischen Nachwuchs bezieht das System hauptsächlich aus den Reihen der Alten, Halbvergessenen«, schimpft er. »Das sind arme Nichtskönner mit Augen gelb vom Ärger. So lange hatten sie ertragen müssen, daß auch wir noch da waren. Sie zitterten danach, ranzukommen, verzweifelt hofften sie auf ihre Stunde. Jetzt ist sie da.«

»Der Haß« wird ein Achtungserfolg, Wassermanns »Die Geschwister Oppenheim« mit 25.000 verkauften Exemplaren ein erster kleiner Bestseller. Noch gibt es Opposition im deutschen Sprachraum, noch gibt es auch ein mehr oder weniger nazifreies deutschsprachiges Ausland. Aber der Radius wird immer kleiner, mit dem »Anschluss« Österreichs 1938 steht das Geschäftsmodell von Querido auf der Kippe, zwei Jahre später müssen sich Landshoff und seine Freunde absetzen oder untertauchen. Wer die Warnungen überhört, wie Querido selbst, muss sich schließlich in der Hollandschen Schouwburg melden, einem Amsterdamer Boulevardtheater, das von den Nazis zur Deportationszentrale umgewandelt wird. 1943 sterben er und seine Frau im KZ Sobibór. Landshoff gelingt es, über Mexiko in die USA zu flüchten.

Als die exilierten Schriftsteller nach 1945 zurückkehren, schließen die »Nichtskönner« ihre Reihen und versuchen sie weiterhin draußen zu halten. Und auch das deutsche Publikum will sich nicht von ihnen die Leviten lesen lassen. Dem 1946 von Landshoff und seiner ehemaligen Mitarbeiterin Alice van Nahuys in Amsterdam revitalisierten Verlag ist kein Erfolg mehr beschieden. 1950 schließt Landshoff endgültig das Kontor.

Bettina Baltschev besucht in ihrem Buch »Hölle und Paradies. Amsterdam, Querido und die deutsche Exilliteratur« all die geschichtsträchtigen Orte im zeitgenössischen Amsterdam und in der Nähe – und nimmt in Augenschein, was davon noch übrig ist. Die Keizersgracht 333, wo der Verlag residierte. Das Café Américain und das Café Scheltema, wo die Exilanten Hof hielten und sich die düsteren Vorahnungen von der Seele soffen und anschließend – zumindest wenn man Joseph Roth dabei hatte, der sich einen solchen Spaß leisten konnte – den Verleger aus dem Bett klingelten, damit der die Zeche bezahlte. Und schließlich das »Theater des Grauens« …

Die bessere Reiseführerprosa der Ortsbesichtigungen wird glücklicherweise immer wieder schnell abgelöst von ziemlich spannenden historischen Erkundungen, in denen Baltschev die wichtigen Protagonisten wiederaufleben lässt und das Leben im Exil mit seinen Hoffnungen, kleinen Fluchten, Träumen und Tragödien plastisch nachzeichnet. Das gelingt ihr auch deshalb so gut, weil sie ausgiebig aus den Werken der Querido-Autoren zitiert – vor allem bei dem großen Plauderer Klaus Mann und der noch größeren Erzählerin Irmgard Keun –, die selbstredend ihr eigenes Schicksal und das ihrer Freunde immer wieder in den eigenen Büchern spiegeln. Die Geflohenen schreiben, auch wenn dies fiktional geschieht, über ihre Exilerfahrungen – auch deshalb haben sie es später nicht so leicht, im Nachkriegsdeutschland anzukommen. Die vielen »inneren Emigranten« wollen davon nichts hören.

Baltschevs Lokal- und Kulturgeschichte ist in diesen Zeiten der großen Völkerwanderung eminent aktuell – und vielleicht sogar verständnisfördernd. Denn hier wird mal ein Flüchtlingssoziotop ausgeleuchtet, mit dem sich der eine oder andere Bildungsbürger vielleicht doch eher identifizieren kann. Deutsche Intellektuelle, darunter die besten ihrer Nation – auch Wirtschaftsflüchtlinge übrigens, weil ihre Produkte im eigenen Land plötzlich nichts mehr oder sogar weniger als nichts wert waren – fanden tatsächlich eine Weile Asyl in Amsterdam. Die Stadt konnte sich mit Recht einiges zugute halten auf ihre liberale Gesinnung. Baltschev zeigt allerdings auch, wie schnell der Wind sich drehte, wie mit steigenden Flüchtlingszahlen Toleranz und Hilfsbereitschaft umkippten in eine »Politik der geschlossenen Grenze«. Es kommt einem alles ziemlich bekannt vor.