Rätsel mit vier Buchstaben

Gerüchte, alles nur Gerüchte: Sänger Keenan machte schon 2006 auf dem Coachella Festival in Idaho eine siegesbewußte Geste Foto: Lucas Jackson/Reuters

In der Geschichte der Rockmusik herrscht kein Mangel an rätselhaften Künstlern, doch kaum jemand ist mit diesem Etikett so selbstironisch und rücksichtslos umgegangen wie die Kultband Tool. Die letzte Veröffentlichung der Formation um den – Achtung, Euphemismus! – kauzigen Frontmann Maynard James Keenan stammt aus dem Frühjahr 2006. Seit dem Album »10.000 Days« wartet die Fangemeinde auf ein musikalisches Lebenszeichen der 1990 in Los Angeles gegründeten Combo. Um den Nachfolger ranken sich wohl inzwischen mehr Mythen und Gerüchte als einst um »Chinese Democracy« von Guns N’ Roses – immerhin wurde jenes Album nach 15 Jahren veröffentlicht, sein musikalischer Mehrwert sei mal dahingestellt.

Unablässig bringt die Systemgastronomie für Gerüchte, das Internet, neue Spekulationen über Tool hervor. Die Band scheint daran Gefallen gefunden zu haben. Um nur ein Beispiel zu nennen: Am 1. April 2015 verbreitete sie im Internet einen Link zu einem angeblich geleakten Song des neuen Albums, versah die Nachricht dabei mit der Warnung, es handele sich um eine Rohfassung, die noch nicht den Qualitätsstandards entspräche – vom Anhören sei deshalb dringend abzuraten. Der kurzen Onlinehysterie folgte die Aufklärung, dass es sich bei der vermeintlichen Raubkopie um den Song »El Sonidito« von der »Hechizeros Band« handelte: April, April!

Seriöser wirkende Statements zur Arbeit am neuen Album verkünden in schöner Regelmäßigkeit, die Musik sei weitgehend komponiert, man warte nur noch auf die Texte von Sänger Keenan, der ziemlich ausgelastet sei. Tatsächlich gilt Keenan neben der Arbeit an seinem musikalischen Nebenprojekt »Puscifer« in Kalifornien als durchaus respektabler Winzer, worüber er in der empfehlenswerten Doku »Blood into Wine« berichtet – am Wahrheitsgehalt der Bandstatements aber sollte man zweifeln, schließlich handelt es sich um Tool.

Ob jemals ein neues Tool-Album erscheinen wird, ist, Stand jetzt, vollkommen unklar. Auf entsprechende Fragen reagiert Keenan zunehmend dünnhäutiger. Vor Interviews zu seiner kürzlich erschienen Biographie »A Perfect Union of Contrary Things« verbot er sie komplett. Unvergessen das Interview von 2015, in dem er Tool-Anhängern riet, die Band doch bitte nicht so ernst zu nehmen – wobei das die jugendfreie Zusammenfassung seiner Aussagen ist.

Warum Tool mit solchen Publikumsbeschimpfungen durchkommen, ihren Kultstatus gar ausbauen, wird mit einem Blick auf das 1996 erschienene Meisterwerk »Aenima« etwas verständlicher. Darauf zeigen Keenan, Gitarrist Adam Jones, Bassist Justin Chancellor und Wunderdrummer Danny Carey, zu welchen Großtaten sie fähig sind. Selten wurden Gefühle in der Rockmusik so roh und ungefiltert, aber gleichzeitig subtil ausgedrückt, wie auf Tools zweitem Longplayer. Die Stimmigkeit der Mixtur aus Alternative, Metal und Progressive Rock ist einzigartig.

Die Musiker sind allesamt Virtuosen an ihren Instrumenten, aber ihre Fähigkeiten werden nie zum Selbstzweck, sondern immer im Dienste der Songs eingesetzt. Im Titelstück singt Keenan mit unfassbarer Intensität, L. A. möge mit seiner falschen Mischpoke von einer Flutwelle niedergewalzt werden. Sollte dieses Lied jemanden kaltlassen, so hat er – frei nach Rudi Völler – die Musik nie geliebt. Die meisten Texte auf dem Album sind weniger konkret. »Pushit« etwa drückt einen emotional an die Wand – ohne dass man genau benennen könnte, worum es in diesem genialen Kunstgriff von Track geht.

Wer könnte völlig ausschließen, dass die vier Ausnahmemusiker noch einmal etwas ähnlich Großartiges schaffen wie dieses Opus Magnum? Und so lassen sich ihre Anhänger von keiner zur Schau getragenen Arschloch-Attitüde irritieren und darben weiter.

Tool haben nie etwas auf kommerziellen Erfolg gegeben. Ihre Radikalität und Kompromisslosigkeit scheinen gerade nicht zeitgemäß. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, und sicherlich nicht 2017.