Geplatzte Träume

Überleben in Maputo mit maritimem Kleingewerbe: Trotz Kreditaufnahmen in Milliardenhöhe durch die Regierung zur Entwicklung der Erdgas- und Fischereiindustrie gehört Mosambik weiter zu den ärmsten Ländern der Welt Foto: Grant Lee Neuenburg/Reuters

Mosambik wird von einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise erschüttert, die die Herrschaft der seit 41 Jahren regierenden, ehemals marxistischen Befreiungsfront Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) bedroht. Noch vor kurzem sahen Banker in der bitterarmen ehemaligen portugiesischen Kolonie im Südosten Afrikas, nach Erdgasfunden vor der Küste, »das nächste Katar«. Von einem Vergleich mit dem Emirat am Persischen Golf ist heute keine Rede mehr. Statt dessen spricht die Financial Times (FT) von einer »Kernschmelze«. Und liegt damit nicht ganz falsch.

Nach 20 Jahren, in denen die Wachstumsrate konstant sieben Prozent betrug, erwartet die Weltbank für 2016 nur noch ein Plus von 3,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Zugleich vervierfachte sich die Inflation Ende Oktober auf 25 Prozent. Zum Jahresende könnten es 30 Prozent werden. Parallel dazu büßte die Landeswährung Metical in den ersten neun Monaten gegenüber dem US-Dollar 40 Prozent ihres Wertes ein. Binnen eines Jahres verdoppelte sich das Haushaltsdefizit auf 11,3 Prozent des BIP. Damit wächst der gesamte öffentliche Schuldenberg von 86 auf 130 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung.

Investorenflucht

Statt der erträumten Geldschwemme kehren Investoren dem Land den Rücken. Um 17 Prozent nahmen die ausländischen Anlagen 2016 ab. Auch eine Folge des niedrigen Öl- und Gaspreises, der die Gewinnerwartungen senkte. Insbesondere im Zusammenhang mit der hier notwendigen, aber komplizierten Verflüssigung des Erdgases. Zusammen mit einem chronisch hohen Handelsbilanzdefizit, bei dem 2015 Einfuhren im Wert von umgerechnet 7,9 Milliarden Dollar nur Ausfuhren von 3,2 Milliarden gegenüberstanden, wird auch ein astronomisches Minus in der Leistungsbilanz von über 70 Prozent des BIP befürchtet. Mit den geschrumpften Devisenreserven von 1,7 Milliarden Dollar Ende September lassen sich die Importe nur noch drei Monate lang bezahlen, von Zinszahlungen und Schuldentilgung gar nicht zu reden. Hauptverantwortliche für die roten Zahlen im Außenhandel sind in diesem Fall einmal nicht Deutschland und die EU, die beide deutlich mehr aus Mosambik importieren, als sie dorthin exportieren, sondern die Hauptlieferanten China und Südafrika.

Kern der aktuellen Krise sind drei Kredite mit einer Gesamthöhe von 2,1 Milliarden Dollar. Die wurden 2013 zu dubiosen Bedingungen auf Vermittlung der Privinvest-Gruppe des französisch-libanesischen Großkapitalisten Iskandar Safa bei der Schweizer Credit Suisse und der russischen Staatsbank VTB aufgenommen. Der Staat bürgt für sie. Ungewöhnlich auch die hohen Darlehensgebühren von sieben Prozent der Gesamtsumme. Marktüblich sind ein bis zwei Prozent. Das Kreditvolumen lässt ein hochspekulatives Geldgeschäft von Anlegern vermuten, die in Zeiten niedriger Zinsen nach lohnender Rendite suchen: Die drei Darlehen entsprachen einem Achtel des BIP jenes Jahres. Zudem waren Mosambik erst Anfang des Jahrtausends als Nutznießer der von der Gruppe der G-8-Staaten gewährten Erleichterungen für hochverschuldete arme Länder (HIPC) 4,3 Milliarden Dollar Verbindlichkeiten erlassen worden, um es vor dem Kollaps zu retten.

Schwarzes Loch

Mit dem frischen Geld wollte die Regierung von Präsident Filipe Jacinto Nyusi, der offiziellen Begründung zufolge, das Land fit für den erwarteten und fest eingeplanten Erdgasboom machen. Vor der 2.500 Kilometer langen Küste waren seit Herbst 2011 mehrere bedeutende Lagerstätten des Energieträgers entdeckt worden, deren Ausbeutung nun von Firmenkonsortien unter Führung des US-Konzerns Anadarko und der italienischen ENI betrieben wird. Zur Flankierung wurden drei Staatsunternehmen (Proindicus für den Küstenschutz, Ematum für den Thunfischfang und MAM für den Bau einer Werft) gegründet und u. a. 24 moderne Fischereischiffe sowie sechs Patrouillenboote und drei Trimarane zur Seeüberwachung für die Marine beschafft. Ein Großteil der Summe verschwand aber offenbar in schwarzen Kassen und den Taschen der Oberschicht, quasi als Vorschuss auf den kommenden Reichtum.

So wurden für die im französischen Cherbourg erworbenen 30 Schiffe zur Aufrüstung der Marine und der Fangflotte angeblich 850 Millionen Dollar bezahlt, obwohl sie laut Recherchen französischer Zeitungen und der Zeitschrift Africa Confidential nur rund 230 Millionen kosten. Obendrein liegen die zwei Dutzend Fangboote ungenutzt im Hafen von Maputo, während die Zahl der Erwerbslosen steigt und Teile der Bevölkerung infolge einer Dürre Hunger leiden. 2015 fing ihr Betreiber Ematum statt der angepeilten 6.000 Tonnen Thunfisch laut Regierungsangaben ganze 300 Tonnen und blieb den Beschäftigten monatelang den Lohn schuldig. Das änderte sich erst Mitte November nach wütenden Arbeiterprotesten. Für die Begleichung des 850-Millionen-Dollar-Kredits fehlt allerdings das Geld. Deshalb wurde das Darlehen im März in eine Anleihe mit Laufzeit bis 2013 und einem stark erhöhten Zins von nun 10,5 Prozent umgewandelt. Ähnlich ergeht es der MAM, denn von der Werft, für die sie sich von der russischen VTB 535 Millionen Dollar lieh, ist bis heute keine Spur zu entdecken. Infolgedessen haben viele Länder ihre Entwicklungshilfe eingestellt, wodurch der Staatskasse weitere 400 Millionen fehlen.

Da alle drei Staatsfirmen von der Armee beziehungsweise dem Geheimdienst kontrolliert werden und es trotz des 1992 geschlossenen Friedensvertrages mit den rechten »Renamo«-Rebellen (Resistência Nacional Moçambicana, Nationaler Widerstand Mosambiks), die als Partei immerhin 89 der 250 Abgeordneten des Parlaments stellen (Frelimo hat 144 Sitze und die kleine oppositionelle MDM 17), vermehrt zu bewaffneten Auseinandersetzungen kommt, vermuten viele, dass mit einem Teil der Devisen Waffen für den Krieg im Innern gekauft wurden. Die ehemals sozialistische Elite und ihr Staatsapparat bedienen sich aber auch privat. So kassierte der ehemalige Vorstandschef der Fluglinie LAM, José Viegas, 800.000 Dollar Schmiergeld vom brasilianischen Flugzeugbauer Embraer. Ähnliche Praktiken wurden beim Stromversorger EDM festgestellt. »Wir müssen das Vertrauen zurückgewinnen, das Mosambik zuvor hatte, weil wir neue Investitionen brauchen. Wir müssen uns der Korruption stellen«, erklärte Finanzminister Adriano Meleiane Anfang November der FT.

Die Bevölkerung leidet

Die Masse der Bevölkerung kämpft derweil ums Überleben. Im »Index für menschliche Entwicklung« der Vereinten Nationen belegt Mosambik den 178. Platz unter 187 Ländern. Mehr als die Hälfte der 29 Millionen Einwohner lebt vier Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit noch immer unter der absoluten Armutsgrenze. Das heißt, sie muss mit weniger als 50 US-Cent pro Tag auskommen. Die Analphabetenrate beträgt 41,2 Prozent. Jeder achte Erwerbsfähige ist AIDS-krank. 12.000 Menschen sind vor den mit großer Brutalität geführten Kämpfen zwischen der Armee und den Renamo-Rebellen bereits ins benachbarte, ebenso arme Malawi geflohen. Die Lebenserwartung ist, auch aufgrund des maroden Gesundheitswesens, so gering, dass nur 6,35 Prozent der Einwohner 55 Jahre oder älter sind. Weitere gravierende Probleme sind infolge der raschen Urbanisierung absehbar. Laut der Afrikanischen Entwicklungsbank (ADB) wird der Anteil der Städter von heute 31 auf 40 Prozent im Jahr 2040 steigen, obwohl schon heute ein massiver Mangel an Wohnungen und Verkehrsinfrastruktur herrscht.

Einen handfesten Armenaufstand könnte die Frelimo-Regierung erleben, wenn sie den »Empfehlungen« des Internationalen Währungsfonds Folge leistet, von dem sie sich Hilfskredite erhofft. Das IWF-Team, das vom 1. bis zum 12. Dezember zu »Gesprächen« im Land weilte, machte klar, dass »besondere Aufmerksamkeit der Eindämmung der Lohnsumme geschenkt und allgemeine Preissubventionen schrittweise beseitigt werden müssen«. Im Visier sind dabei der niedrig gehaltene Brotpreis und die Dieselsubventionen für den öffentlichen Personennahverkehr.