Kein Ende der Mietenexplosion

Noch immer unerfüllte politische Forderung auf einer Wand am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg Foto: dpa/Jens Kalaene

Für die Miete müssen viele Menschen im kommenden Jahr erneut tiefer in die Tasche greifen. »Wir gehen davon aus, dass sich die Preisspirale weiter dreht«, sagte der Direktor des Deutschen Mieterbunds (DMB), Lukas Siebenkotten, am Montag in Berlin. Das gelte vor allem für Großstädte, Ballungsgebiete und Universitätsstädte. Der seit 2010 andauernde Preisanstieg bei Wohnimmobilien wird sich nach Überzeugung von Experten ebenfalls fortsetzen. Auch auf dem Lande habe es zuletzt leichte Steigerungen gegeben, sagte Peter Ache, Geschäftsstellenleiter des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse, die sich mit der Wertermittlung von Immobilien befassen, gegenüber dpa.

Im zu Ende gehenden Jahr mussten Personen, die in einer Großstadt umzogen, laut DMB pro Quadratmeter sieben bis acht Prozent mehr Miete zahlen. Die Bestandsmieten verteuerten sich demnach nicht so stark, aber spürbar. Derzeit gebe es »kein Indiz, dass die Mieten 2017 weniger stark steigen«, sagte Siebenkotten. In ländlichen Gegenden sei der Markt allerdings stabil. Das liege vor allem an geringer Nachfrage. Junge Menschen ziehe es nach wie vor in die Großstädte.

Auch nach Einschätzung von Wohnungsunternehmen wird sich die Situation in den Ballungsräumen weiter verschärfen. Trotz der steigenden Zahl von Baugenehmigungen werde derzeit nicht einmal »der Status quo des Wohnraummangels gehalten«, kritisierte der Präsident des Branchenverbands GdW, Axel Gedaschko. Inzwischen fehlten in der Bundesrepublik 850.000 Wohnungen. Mieterverbände wie auch die Wohnungswirtschaft plädieren dafür, Grundstücke mit Mietpreisbindung günstiger abzugeben und Projekten mit dauerhaft niedrigen Mieten staatliche Zuschüsse zu zahlen. (dpa/jW)