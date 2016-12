In die Armut treiben

Überforderte, unter Druck stehende Beschäftigte in den Jobcentern, Fehler und Schikanen für deren »Kunden« Foto: Uwe Anspach/dpa-Bildfunk

Mal wird die einer kleinen Selbständigen aufgebrummte Wuchermiete kurzerhand deren Gewinn zugerechnet, mal einer Schwerbehinderten ein Arbeitslohn, den sie seit mehr als einem Jahr nicht mehr erhält, angerechnet. Mit Hilfe solcher »Fehler« senken Jobcentermitarbeiter staatliche Leistungen, die Hartz IV-Beziehern zustehen, weit unter das Existenzminimum. Das zermürbt die Betroffenen. Im Jobcenter West in Frankfurt am Main herrscht besonderes Chaos. Statt den individuellen Betrag einer sowieso knapp bemessenen Leistung präzise auszurechnen, strichen Mitarbeiter dort willkürlich zusammen: 849,12 Euro hätte die alleinerziehende Mutter Rosa Mendez monatlich für sich und ihren 17jährigen Sohn erhalten müssen. Tatsächlich bekam sie null Euro – und zwar gleich für die letzten drei Monate des Jahres 2016. In einem anderen Fall schädigte die Behörde die schwerbehinderte Claudia Schmitter mit einem amtlich erfundenen Arbeitslohn von 512,62 Euro: Obwohl die zu 90 Prozent behinderte 58jährige, die vor einem Jahr zwei Schlaganfälle erlitt, den Betrag seit einem Jahr nicht mehr erhalten hat, rechnete das Jobcenter ihn auf die monatliche Leistung an. Es kürzte so massiv, dass Schmitter mit ihrer Miete für Dezember in den Rückstand geriet, befürchten musste, dass der Strom abgestellt wird. Ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit eskalierten die Auseinandersetzungen. Wütend hatte Schmitter einer Mitarbeiterin der Jobcenterhotline gedroht, dort die Schreibtische abzuräumen: »Sie spielen mit unseren Existenzen«. Resultat: Ein Verbot, das Amt zu betreten.

Zwei Beispiele, in denen Jobcentermitarbeiter mit Beträgen von 500 Euro bis zu etwa 850 Euro einfach mal »danebenlagen« – zum Nachteil beider Frauen, die miteinander bekannt sind. Wegen des Ärgers hatten sich beide entnervt an junge Welt gewandt. »Weihnachten war uns versaut; ans neue Jahr wollten wir gar nicht erst denken«, so Claudia Schmitter im Gespräch. Rosa Mendez nickt bestätigend.

Zu erfahren ist von ihnen: Seit Oktober mussten Rosa Mendez und ihr Sohn mit 835 Euro im Monat ihr Dasein fristen. 445 Euro für ihre Ausbildung, 200 Euro für das Praktikum des Sohns, 190 Euro Kindergeld. Allein ihre Miete kostet 650 Euro, 185 blieben zum Leben. Wen wundert, dass die Alleinerziehende unter Migräne und Schlaflosigkeit litt. jW hatte den Pressesprecher des Jobcenters West gefragt, wieso das Amt ausgerechnet der ehemaligen Sexarbeiterin, die zur Zeit zur Bürokauffrau umlernt, das Leben schwermacht. Laut Bescheid vom 28. Mai 2016 hatte das Amt rückwirkend für sie selbst 6.198,77 Euro zurückverlangt, für ihren Sohn 3.496,76. Den Fehler erläutert Rosa Mendez so: Sie habe in der Vergangenheit eine Zimmermiete von etwa 1.000 Euro monatlich zahlen müssen, in den letzten Monaten im Rotlichtmilieu nur noch 400 Euro einnehmen können. Das Jobcenter habe aber fälschlich die Zimmermiete und ihre Einnahmen addiert und 1.400 Euro angeblichen Gewinn errechnet. Dann habe das Finanzamt ihr rückwirkend einen Betrag von 6.000 Euro abverlangt. Den lieh sie sich, bis die Summe zurückgezahlt worden sei und sie das Geld ihren Gläubigern erstattete. Das Jobcenter habe sich jedoch nicht von der Meinung abbringen lassen, dass sie und ihr Sohn erst mal von diesem Geld hätten leben können. Ein bereits laufendes Widerspruchsverfahren hätte sich nach Auskunft des Jobcenters weitere drei Monate hinziehen können: Mit etwas Pech dann also ein halbes Jahr lang kein Geld für Rosa.

Auch im zweiten Fall war trotz Beschwerde beim Amt wenig Einsicht zu spüren: Das Jobcenter stellte am 2. Dezember Claudia Schmitter endlich einen richtigen Bescheid zu, nachdem sie in der Vergangenheit um den Erhalt ihres vollständigen Arbeitslosengeldes II hatte kämpfen müssen. Doch am 14. Dezember flatterte ihr erneut jener Bescheid ins Haus, wonach ihr auch 2017 wieder ein vermeintlicher Arbeitslohn von rund 500 Euro abgezogen werden soll. Den erhält sie, was dem Amt sehr wohl bekannt ist, nicht mehr: Ab Januar 2017 sollte sie wieder nur 295 Euro, ergänzend zu ihrer Teilerwerbsminderungsrente von 319,46 Euro, erhalten.

Weitere Schikanen: Das Amt hatte beide Frauen erneut aufgefordert, Papiere beizubringen, die dort längst vorliegen. Im Fall von Rosa Mendez verlangte es eine Gewerbeabmeldung, die es aber nicht gibt. Prostitution ist weder als Gewerbe noch als freiberufliche Tätigkeit anerkannt.

Nachfragen von jW an die Presseabteilung des Jobcenters wirkten: Rosa Mendez hat wenige Tage vor Weihnachten für die Zeit seit Oktober 2.550 Euro rückwirkend erhalten. Claudia Schmitter kann davon ausgehen, dass das Jobcenterschreiben, das erneuten Ärger für 2017 verheißt, bei ihr »nur versehentlich« eingegangen ist. Die Sicht des Amtes: Pressesprecher Steffen Römhild-Wilson bedauerte gegenüber jW, dass sich beide Frauen »gleich an die Presse wandten«. Im Jobcenter gebe es genug Möglichkeiten: Erstens die Beschwerdestelle, die er selber betreibe, die Widerspruchsstelle sowie eine Ombudsfrau. Auf die Frage, warum die Hotlinemitarbeiterinnen den Betroffenen davon nichts gesagt hätten, hieß es: »Wir wollen Beschwerden nicht unbedingt produzieren helfen«. Fragt sich, wie all jene ihr Geld erhalten, die sich nicht an die Presse wenden.