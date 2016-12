Bei einem Flugzeugabsturz am Sonntag früh bei Sotschi kamen 64 Mitglieder des Alexandrow-Ensembles und ihr Dirigent Waleri Chalilow ums Leben. Der spätere Komponist der Hymne der Sowjetunion, Alexander Alexandrow, gründete den »Chor der Roten Armee« 1928. Das Ensemble absolvierte während des Zweiten Weltkrieges mehr als 1.500 Konzerte in Kampfeinheiten und Lazaretten. Legendär waren seine Auftritte nach dem 8. Mai 1945 in Berlin und später in der DDR. Heute gehören zu ihm mehr als 200 Sänger, Musiker und Tänzer – hier bei einem Auftritt in Moskau am 31. März. (AFP/jW)