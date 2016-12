»Kolleginnen sollen keine Nacht allein arbeiten«

Pflegekräfte in Kliniken sind meist überlastet. ver.di fordert deshalb im Saarland verbindliche Mindeststandards bei der Personalausstattung für alle Krankenhäuser im Land Foto: Daniel Karmann/dpa-Bildfunk

In den Krankenhäusern des Saarlands fehlt es an Pflegekräften. Um das zu ändern, haben Sie im November alle 21 Kliniken des Landes zu Tarifverhandlungen über mehr Personal aufgefordert. Wie zu hören ist, begegnet man Ihnen mit »freundlicher Ablehnung«.

Abgesehen von zwei Kliniken, die mit uns Sondierungsgespräche führen wollen, sind wir durchgängig abgewiesen worden. Dabei machte es keinen Unterschied, ob wir Krankenhäuser von kommunalen, kirchlichen oder privaten Trägern anfragten. Deren Begründungen waren unterschiedlich, aber im wesentlichen hieß es immer: »Wir verhandeln nicht.« Die kommunalen Häuser sagten beispielsweise, ihr Dachverband, die Vereinigung Kommunaler Arbeitgeberverbände, VKA, habe ihnen verboten, einzeln zu verhandeln. Wir sollten Gespräche auf Bundesebene suchen. Doch auf dieser würde man auch nicht mit uns verhandeln.

Wie erklären Sie sich das Diktat des VKA?

Nach dem Erfolg bei der Berliner Charité haben sie Angst, dass ein Dominoeffekt entstehen könnte: Setzen wir uns bei einem Klinikum durch, könnten weitere folgen.

Nach langem Arbeitskampf gelang es der Charité-Belegschaft, einen Tarifvertrag zu erzwingen, in dem für viele Stationen Personalvorgaben festgeschrieben sind. So soll etwa auf Intensivstationen im Frühdienst für jeden Patienten eine Pflegekraft anwesend sein. Setzen Sie auch auf solche Quoten?

Selbstverständlich streben wir ähnliches an wie die Kolleginnen der Charité. Über den Daumen gepeilt wollen wir ein Verhältnis von einer Pflegekraft auf fünf Patienten auf einer Normalstation. Und es muss gelten: Keine Nacht bleibt eine Kollegin allein. Es geht aber auch um sichere Arbeitszeiten und Entlastung. Wir möchten, dass nach einem Bereitschaftsdienst ein Ausgleichstag gewährt wird.

Sie haben bereits erwähnt, dass die Kliniken nicht mit Ihnen verhandeln wollen. Erkennen deren Leitungen überhaupt an, dass es an Personal fehlt?

Sie alle sagen, dass hier ein Problem besteht. Sie geben uns also recht. Es finden auch Gespräche statt. Doch sobald es um einen Tarifvertrag geht, weigern sie sich, mit uns zu sprechen. Mal mehr, mal weniger bedauernd. Auch die Landesregierung spricht von 1.000 Stellen, die fehlen. Wir gehen hingegen von einem Bedarf von 3.300 aus, allerdings nicht nur für die Pflege.

Wir haben bereits über die Bedeutung des Erfolgs bei der Charité für Ihren Arbeitskampf gesprochen. Gibt es auch Unterschiede zwischen der Auseinandersetzung, die in Berlin geführt wurde, und der, die Sie nun im Saarland in Gang bringen?

Der Unterschied liegt darin, dass wir hier mit 21 Häusern verhandeln wollen. Die sind nicht alle in einem Verband, wir rufen also jedes einzelne zu Gesprächen auf. Würden wir uns völlig durchsetzen, hätten wir rein formal 21 Verträge. Wollen wir bei allen Häusern streiken, müssen wir darüber 21 Urabstimmungen abhalten lassen. Das wird sehr schwierig. Einen solchen Kampf hat in der Pflege noch niemand geführt.

Ein weiterer Unterschied ist auch: Die Charité schreibt schwarze Zahlen. Und tut sie das nicht, dann springt für sie das Land ein. Das würde die Landesregierung im Saarland höchstens im Fall der Uniklinik tun. Von vielen anderen Kliniken wollen die Politiker hingegen ohnehin, dass der Markt sie »herauskegelt«. Das bedeutet für uns: Kämpfen wir nur dort, wo wir stark sind – das sind die kommunalen Krankenhäuser – dann würden wir die anderen Kollegen ihren Gegnern preisgeben. Dort, wo wir Erfolg hätten, würden die Kosten enorm steigen gegenüber den anderen Einrichtungen. Deswegen haben wir festgelegt, dass wir die Entlastungstarifverträge nur anwenden, wenn sie für mindestens elf Häuser gelten.

Wie sehen Sie Ihre Chancen, dieses Ziel zu erreichen?

Die Pflegekräfte verfügen nicht über die größte Kampferfahrung und sind in vielen Kliniken schlecht organisiert. Aber seit einem Jahr arbeiten wir intensiv daran, das zu ändern. In der Zeit haben wir mindestens 400 Tarifberater gewonnen, die auch mit uns die Forderungen entwickeln. Weit über 1.000 Kolleginnen zählen wir zu den Interessierten, mit denen wir in dauerhaftem Kontakt stehen. Es spricht also vieles dafür, dass wir es schaffen können. Ringen sich die Arbeitgeber im Januar nicht dazu durch, mit uns zu sprechen, leiten wir entsprechende Maßnahmen ein.