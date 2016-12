Foto: Reuters

Es sind viele Jahrzehnte vergangen, seit Bruder Scully vor einer Schulklasse stand. Er war damals viel jünger, und vielleicht ist dies der Grund, warum er Dingen, die wenig Bedeutung haben, eine so große Wichtigkeit beimaß. Er genoss das Gefühl der Macht, wenn er im Klassenzimmer zwischen den Bänken hin- und herlief, und sah Schwäche darin, wenn einer das Gesicht verzog, mit einem Stift herumspielte oder seinen Schuh bewegte. Er erinnert sich an jene Zeiten in einer sepiafarbenen Traurigkeit, die der Nostalgie eigen ist. Manchmal, wenn er die Augen schließt, sieht er sie immer noch vor sich, schmutzige Gesichter, die unter Kopfpilz und Topfschnitt hervorlugen. An manche Gesichter erinnert er sich, einige Namen hat er vergessen. Manchmal sagt er sie auf wie bei einem Appell oder skandiert sie wie ein alter Druide:

Buckley, Flynn, Perrott, O’Toole …

Manchmal verfolgen ihn die Gesichter und Namen der Jungen. Wie Gespenster der Vergangenheit tauchen sie ohne Vorwarnung aus der Dunkelheit auf …

Aufgepasst, Jungs! Legt die Bücher weg! Wir machen dort weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Und wo haben wir gestern aufgehört?

Aus dem Winkel seiner Hornbrille sieht er den »Papagei« auf seiner Bank zappeln und rappeln.

– Bruder! Bruder! Bruder! Bruder! Bruder!

Jimmy Perrott wurde nicht der »Papagei« genannt, weil sein Name wie das englische Wort für diesen Vogel klang, sondern weil er Bruder Scully immer Wort für Wort nachplapperte und dessen Sätze mit einem Krächzen beendete.

Er sieht nun den »Papagei« mit dem kleinen Schnabel vor sich, sieht, wie er aufspringt, sich setzt, die Bank verlässt, den Kletterfuß hebt und kräht:

– Bruder! Bruder! Bruder! Bruder! Bruder!

– Ja, Mister Perrott?

– Bei der Geburt von Jesus, Bruder, krächzte der »Papagei«.

– Bei der Geburt unseres Heilands Jesus Christus. Absolut richtig, Mister Perrott. Warum aber? Warum gingen Maria und Josef naaach …

– Bethlehem, Bruder?, zwitscherte der »Papagei«.

– Auch das ist richtig, Mister Perrott. Warum also begaben sich Maria und Josef nach Bethlehem?

Bruder Scullys Augen wanderten durch das Klassenzimmer, Reihe für Reihe, Bank für Bank, bis sie schließlich Christy Buckley fixierten.

– Nun, Buckley. Sag schon, Mann! Los, wir haben es doch erst letzte Woche durchgenommen. Warum, Mann? Warum?

– Warum was, Bruder?

– Komm mir nicht mit ›warum was‹, Buckley, Freundchen!

Ohne zu zögern stieß er mit dem Knöchel seines Zeigefingers fest in Christy Buckleys Rippen.

– Du schläfst, Mann! Du schläfst. An die Wand, Buckley! An die Wand! Ich werde mich gleich mit dir beschäftigen! Würde dir Arbeit für einen Tag angeboten, würdest du auch das nicht hören, Buckley! Und warum würde Buckley das Arbeitsangebot nicht hören?

– Bruder! Bruder! Bruder! Bruder!

– Nun, Mister Perrott!

– Weil er schlafen wird, Bruder!

– Absolut richtig, Mister Perrott! Christy Buckley wird schlafen. Würdest du bitte die Frage für diejenigen wiederholen, die geschlafen haben?

– Warum begaben sich Maria und Josef nach Bethlehem? krächzte es aus dem Schnabel des »Papageis«, der sich wieder auf seiner Sitzstange niederließ.

Bruder Scully widmete seine Aufmerksamkeit nun Nicky Flynn.

– Also, Mister Flynn, du hast die Frage gehört. Warum? Warum um alles in der weiten Welt brachen deiner umfangreichen Kenntnis der Theologie und aller biblischen Dinge nach Maria und Josef einst in das kleine Städtchen Bethlehem auf?

– Hä?

– Sag schon, Mister Flynn! Heraus mit der Sprache! Wir haben es doch erst letzte Woche durchgenommen.

– Maria und Josef, ähm, gingen nach, ähm?

– Denk darüber nach, was du sagst, Flynn. Wir reden hier nicht von einem alten Dorf oder von einer Kreuzung, weißt Du. Wir reden über die Stadt … die Stadt, in der unser Heiland, der Heiland Jesus Christus geboren wurde. Wir reden über den Beginn der Zivilisation. Also, Mister Flynn! Warum? Warum sind Josef und Maria nach Bethlehem gegangen?

– Ähm? Maria und Josef sind nach Bethlehem gegangen wegen, ähm?

– Na los, Mister Flynn, wir haben es doch erste letzte Woche durchgenommen!

– Maria und Josef gingen nach Bethlehem … wegen Weihnachten, Bruder?

– Wegen was?

– Wegen Weihnachten, Bruder?

– Sicher doch, Jesus Christus und seine Heilige Mutter … Es gab damals noch keine Weihnachten, Mann! Dies war die allererste Weihnacht!

Bruder Scully packte Flynn am Ohr und schüttelte ihn.

– Wir haben es erste letzte Woche durchgenommen! Los, Flynn! Sag schon! Warum begaben sich Maria und Josef nach…?

Er schnipste mit den Fingern und deutete auf Christy Buckley.

– Hä? Bedlem, Bruder!

– Bedlem? Bedlem? Kannst du Bethlehem buchstabieren, Buckley?

Er ließ Nicky Flynns Ohr los und stürzte sich auf Buckley.

– Los, Buckley! Buchstabiere es, Mann! Buchstabiere es!

– Ähm? B-E-D…?

– Nein, Mann! Nein! Mit T, Mann! T!

– B-E-T-E…?

– Nein! Mit H, Mann! H!

Bruder Scully hämmerte die Buchstaben mit seiner geballten Faust auf Christy Buckleys Schulter.

– B-E-T-H-E-L…?

– Nicht E-L, sondern L-E, Mann! L-E, Mann!

– B-E-T-H-L-E-M.

– Nein, Buckley! Nein! Du hörst nicht zu, Mann! Du hörst nicht zu! Buckley! Die Reihenfolge lautet B-E-T-H-L-E-H! H, Mann! H! Sprich mir nach! B-E-T-H-L-E-H-E-M.

Jeder Buchstabe wurde mit einer Kopfnuss auf Christy Buckleys Schädel betont.

– B-E-T-H-L-E-H-E-M, Bruder.

Bruder Scully wandte sich erneut Nicky Flynn zu.

– Also, Mister Flynn, warum? Sag es uns, Mann! Los! Warum begaben sich Maria und Josef nach Bethlehem? Warum, Mann? Warum?

Nicky Flynn verzog das Gesicht, während sein Hirn mit der Frage kämpfte. Bruder Scully stand wütend und mit hervorstechenden Augen vor ihm und brüllte:

– Warum, Mann? Warum? Wir haben es erst letzte Woche durchgenommen, Mister Flynn! Los! Warum begaben sich Josef und Maria nach Bethlehem?

– Weil Josef, ähm? Weil Josef sich eine Arbeit suchen wollte, zu der er es nicht so weit hätte, Bruder?

– Eine Arbeit? Eine Arbeit, sagst Du! Warum sollte sich Josef eine Arbeit suchen? Er war schließlich ein hoch qualifizierter, selbständiger Zim-mer-mann! Warum, Mann? Warum?

Ein Schlag hob Nicky Flynn sauber von seiner Bank.

– Du hörst nicht zu, Mann! Du hörst nicht zu! An die Wand, los, Mister Flynn! Ab an die Wand zu deinem Freund, Mister Buckley! Ich werde mir euch beide gleich vorknöpfen … Aufgepasst, Jungs! Ich sage es noch einmal und nur noch diese eine Mal. Maria und Josef begaben sich nach Bethlehem, um ein Zensusformular auszufüllen! Also, warum sind sie nach Bethlehem aufgebrochen?

Ein ganzes Klassenzimmer voller schmutziger Gesichter sang die Antwort:

– Maria und Josef gingen nach Bethlehem, um ein Zensusformular auszufüllen.

­– Warum gingen sie nach Bethlehem?

­– Um ein Zensusformular auszufüllen.

– Und noch einmal für Mister Buckley!

– Um ein Zensusformular auszufüllen …

Arís eile!

– Um ein Zensusformular auszufüllen …

#

Der Chor schriller Stimmen verblasst mit der Erinnerung …

Bruder Scully ist immer noch allein, sitzt am Fenster seines Schlafzimmers, das einen Blick über die Stadt bietet, und starrt in der Hoffnung auf ein Lebenszeichen auf Schwester Claires Fenster im gegenüberliegenden Kloster St. Joseph.

– Maria und Josef begaben sich nach Bethlehem, um ein Zensusformular auszufüllen. Ein Zensusformular, ein Zensusformular, ein Zensusformular …

Er murmelt vor sich hin. Dann lacht er über die Verrücktheit eines Mannes, der mit einer schwangeren, jungen Frau auf dem Rücken eines Esels die Wüste durchquert, nur um ein Zensusformular auszufüllen. Er lacht lauter, als ihm durch den Kopf geht, dass das Baby nicht einmal von Josef war.

– Du lieber Himmel, ein schönes Zensusformular wird das gewesen sein!

Name des Vaters: Gott, der Allmächtige.

Beruf des Vaters: Schöpfer von Himmel und Erde.

Übersetzung aus dem Englischen: Jürgen Schneider