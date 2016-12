Gefüllter Truthahn

Alle Jahre wieder … Es gibt einen Weihnachtsfilm, den man sich tatsächlich jedes Jahr wieder zur Weihnachtszeit anschauen kann: »Der kleine Lord« (Großbritannien 1980) von Jack Gold nach dem gleichnamigen Roman von Frances Hodgson. Man muss da natürlich auch ein paar Kitschmomente aushalten, aber sie sind zu verkraften. Im großen und ganzen haben wir es mit einer annehmbaren Geschichte zu tun, ausgezeichneten Schauspielern und einem Thema, das immer brennt: Arm gegen Reich. Hier kämpft zwar das US-amerikanische Kleinbürgertum gegen den englischen Adel, aber das US-amerikanische Kleinbürgertum macht das zum Teil sehr akzeptabel, so dass man es getrost in die Reihe »Kleine Kämpfe für die gute Sache« einreihen kann.

Film und Buch spielen im Jahr 1872. Der alte Earl of Dorincourt (Sir Alec Guinness) braucht einen Erben für seinen Besitz. Seine drei Söhne sind bereits verstorben, also soll sein siebenjähriger Enkel Cedric (Ricky Schroder) nun bei ihm im Schloss wohnen, um sich auf die künftigen Aufgaben eines Earls vorzubereiten. Cedric lebt aber mit seiner Mutter (Connie Booth) und einer Haushaltshilfe (Carmel McSharry) in ärmlichen Verhältnissen in New York und muss erst von dort geholt werden. Seine Freunde sind der Gemischtwarenhändler Mr. Hobbs (Colin Blakely) und der Schuhputzer Dick (Rolf Saxon), die nichts von adligen Engländern halten. Da es sich nun aber nicht ändern lässt, dass Cedric einer wird, wünschen sie ihm alles Gute.

Cedrics liebevolle, kluge und kindliche Art wirft alle um, sogar den Stinkstiefel von Großvater. Am Ende bekommen die armen Pächter des Ausbeuters neue Fenster und einen schönen Weihnachtsbaum. Bevor das Herz des adligen Griesgrams erweicht wird, muss Cedrics Mutter allerdings außerhalb des Schlosses wohnen. Solange sie ihren Sohn täglich sehen darf, macht es ihr nichts aus. Sie hilft den Armen und ist der andere Engel des Films. Einmal hält sie dem Großvater eine gehörige Standpauke. Stolz, kämpferisch, mit erhobenem Haupt und geradem Blick. Genau so sieht man die unterdrückte Klasse gern! Nachher sind alle versöhnt, was bei einem Weihnachtsfilm nun mal nicht zu vermeiden ist.

Traditionelles englisches Weihnachtsessen: gefüllter Truthahn. Für die Füllung zwei EL Butter in die Pfanne geben, etwas Zitronensaft hinzugeben, darin 500 g geschälte Esskastanien braten. Kastanien abkühlen lassen. Eine Zwiebel in Würfel schneiden, ebenso 250 g Staudensellerie und 250 g Möhren. Alles miteinander vermischen. 100 g getrocknete Aprikosen, 500 g Würstchen (al gusto), die Kastanien, nach Belieben frische Kräuter kleinhacken, zum Gemüse geben. 200 g Toastbrot wässern, mit einem Ei unter die Masse mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Nun den Truthahn vorbereiten, ihn von innen und außen waschen, die Füllung hineintun. Den Braten von außen kräftig mit Butter einreiben, in einer Pfanne auf dem mittleren Rost bei 220 Grad in den Ofen schieben. Nach kurzer Zeit die Temperatur auf 160 Grad herunterstellen, den Braten fertiggaren. Man rechnet pro 450 g mit ca. 20 Minuten. Kann bei einem großen Braten also schon mehrere Stunden dauern. Das Übergießen nicht vergessen.