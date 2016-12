Foto: REUTERS/SCANPIX/Anders Wiklund

Morgens um halb zehn in Deutschland: Es war der Tag, an dem Weihnachten sein sollte, aber es kam alles anders, denn schon einen Tag zuvor titelten die großen Medien: »Weihnachten verschoben!« Und so kam es, dass die Menschen am Heiligabend-Morgen verunsichert herumstanden und einander schulterzuckend anschauten.

»Was soll nun werden? Was heißt denn verschoben? Und was wird aus unseren Kindern, was sagen wir denen bloß?« Der Bundespräsident griff energisch durch, er rief die Nachrichtenagenturen an; und die hatten einige Mühe, zu erklären, wie sie darauf gekommen waren. Immerhin gab es noch so etwas wie Quellenschutz.

Am Ende war es der Weihnachtsmann selbst, der den Termin abgesagt hatte, sein wichtigstes Rentier sei erkrankt. Und er sei untröstlich, so was sei auch noch niemals vorgekommen, aber zu ändern sei das nicht mehr, man müsse die Fakten so hinnehmen.

Der Bundespräsident schüttelte den Kopf und wies sofort Hilfe an; man könne das Technische Hilfswerk hinzuziehen, oder die Bundeswehr. So ein paar Geschenke ausliefern, sei doch keine Sache! Und schon rollten Panzer durch Deutschland. Die Kinder hinter den Fensterscheiben machten große Augen, die älteren Bürger zogen die Rollos herunter und drehten, wegen des Lärms allerorten, die übliche Weihnachts-Show im Fernsehen besonders laut, man wollte nichts verpassen. Aber das, gerade das, hatte ungeahnte Folgen: Die dadurch ausgelösten Schallwellenzuwächse potenzierten sich gegenseitig zu einer nie dagewesenen nationalen Schallwelle, die eine dazu passende nationale Resonanzkatastrophe auslöste! Die deutschen Städte fielen in einer riesigen Staubwolke in sich zusammen. Plumps.

Was blieb, war eine einzige Trümmerlandschaft – ausgelöst durch die Bundeswehr und einem lax dahingesprochenen Befehl des Bundespräsidenten, der ja nur helfen wollte, der die Deutschen nur retten wollte, der nur die Zukunft aller Kinder im Blick hatte, mehr nicht! Und nun das. Wer denkt denn auch so was? Ja, wer? Der Weihnachtsmann sicher nicht. Sein Rentier vielleicht? Nein. Also war am Ende keiner Schuld. Niemand! Oder?

Die Börsianer jedenfalls rieben sich die Hände. Denn die freuten sich auf den Wiederaufbau, sie freuten sich auf den Nachweihnachtsboom, doch sie freuten sich … zu früh. Denn der Bundespräsident hatte wieder eine neue Idee. Auferstanden aus Ruinen, wandte er sich in einer Extra-Weihnachtsansprache (per Lautsprecherwagen übertragen) an die Deutschen: »Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Nach dieser nationalen Katastrophe müssen wir … (schneuz) zusammenhalten, wir müssen (schluck) dichter zusammenrücken und … Jedenfalls gibt es morgen keine Gans oder Ente oder Tofu … Sie können deshalb gern auf meine Kosten bei Lieferando bestellen. Oder aber … Oder wir hören auf mit diesen Gesten der Unterwerfung! Lasst uns endlich nach Russland marschieren! Oder wir nehmen den ICE. Lasst uns auf dem Roten Platz essen gehen! Zeigt dem Weihnachtsmann im Kreml, was wir von seinen Rentieren halten. Das Komplott aus Putin, Weihnachtsmann, Rentier und zertrümmerten deutschen Städten muss ein für alle Mal ein Ende haben! Folgt mir! Zieht euch aber warm an! Ihr wisst schon, es ist kalt dort.«