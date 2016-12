Verlogenheit des Christentums

Zu jW vom 15. Dezember: »Zurück in den Krieg«

Politiker, die dieser Abschiebung zugestimmt haben, sollten sich vor allem Heiligabend, wenn sie auf der Kirchbank sitzen und der Weihnachtsgeschichte zuhören, einmal überlegen, ob sie auch nur ansatzweise das Recht haben, sich in diesen Mainstream der Christlichkeit einzureihen. Hier zeigt sich die Verlogenheit des Christentums. Dies gilt in erster Linie dem CSU-Politiker Horst Seehofer. Er handelt auch beim Betreten katholischer Kirchen bei solchen Anlässen lediglich nach dem Prinzip: sehen und gesehen werden. Es ist einfach unverständlich, wie Vertreter des »christlichen Abendlandes« noch vor kurzer Zeit immense Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien genehmigen konnten, obwohl dieser Staat (…) die Rebellen des »Islamischen Staats« unterstützt, sich dann aber weigern, die Konsequenzen zu tragen und den Flüchtlingen zu helfen, welche ein Produkt dieser indirekten Kriegspolitik sind.

Georg Dovermann, per E-Mail

Preis für Regierungsbeteiligung?

Zu jW vom 16. Dezember: Abgeschrieben »›Verstöße sind Kriegsverbrechen‹«

Mit ungläubigem Staunen habe ich diesen Beitrag gelesen. Es hätte mich nicht weiter gewundert, wenn diese Pressemitteilung aus dem CDU-Hauptquartier geliefert worden wäre, aber sie stammt von Katja Kipping, die mittlerweile ein politisches Format erreicht hat, als wäre sie die Sekretärin vom ZDF-Nachrichtenerfinder Claus Kleber. Wie kommt eine Parteivorsitzende der Linkspartei dazu, eine derartige Propagandasülze von sich zu geben? Ich hatte eigentlich angenommen, dass sie – wenn sie das schon nicht selbst kann – Mitarbeiter hat, die ihr Nachrichten mit belastbarem Wahrheitsgehalt zusammenstellen. Man kann nur noch den Kopf schütteln. Ist das der Preis für die ach so herbeigesehnte Regierungsbeteiligung im nächsten Jahr? Mit dieser Einstellung wird man wohl keine Skrupel haben zuzustimmen, wenn die Bundesrepublik zu Friedenseinsätzen nach Syrien ausrückt, um endlich Baschar Al-Assad den Garaus zu machen. Dieser Spagat wird Die Linke zerreißen, so wie es die SPD 1918 zerrissen hat. Diese Partei ist für mich nicht mehr wählbar – auch nicht als das kleinere Übel. Ich kenne viele kluge Linke, die eine diametral andere Auffassung haben als die oben genannte. Wenn sie sich das von ihrer Parteivorsitzenden gefallen lassen, sind sie aber selbst schuld.

Günter Pelzl, Hennigsdorf

Linke Kaffeesatzleserin

Zu jW vom 16. Dezember: Abgeschrieben »›Verstöße sind Kriegsverbrechen‹«

Mit Katja Kipping beteiligt sich nunmehr auch eine linke Spitzenpolitikerin an der Interpretation von ungeprüften Meldungen über Menschenrechtsverletzungen in Syrien und ist gleich mit einseitigen Schuldzuweisungen zur Hand. Die Lage ist katastrophal, und die Menschen leiden ohne Zweifel unter den Verhältnissen. Dies rechtfertigt aber nicht, die Ursachen für diese Zustände auszublenden und in einer Presseerklärung mit Behauptungen aufzuwarten, die sich auf die Formulierung »sollen« gründen. Damit gießt man Öl ins Feuer derer, die ihre politischen Ziele ohne Rücksicht auf Verluste mit Halbwahrheiten und auch Lügen (wie z. B. Massenvernichtungsmittel im Irak) durchsetzen wollen. Daran sollten sich Linke nicht beteiligen. Wahrhaftigkeit kommt von Wissen und nicht vom Hörensagen …

Raimon Brete, Chemnitz

Einlullendes Charisma

Zu jW vom 12. Dezember: »Proletarisches Trauerspiel«

Ich war bis 2007 Bezirksdelegierter der Partei der Kommunistischen Neugründung (Partito della Rifondazione Comunista, PRC) und kann die Analyse Stefano G. Azzaràs größtenteils nachvollziehen. Die Hauptschuld am Niedergang gebe auch ich Fausto Bertinotti (oder »uns«, die wir zu spät reagierten). Der vom Gewerkschaftssekretär zum Parteiführer Aufgestiegene hatte jedoch ein Charisma, mit dem er fast alle, auch uns, einlullte. Seine Vision von der neuen Parteimasse, den sozialen Bewegungen (er nannte sie schmeichlerisch: die Bewegung der Bewegungen) und den Themen Gender, Umwelt und Immigranten hatte schon was für sich. Als er sich in Chiapas mit Subcomandante Marcos abbilden ließ oder das Europäische Sozialforum und das Weltsozialforum besuchte, waren wir begeistert.

Die Skepsis stellte sich aber bei der Gründung der Europäischen Linken 2004 ein. Während er noch 2002 verkündet hatte: »Wir in einer bürgerlichen Koalition: nie!« begann öffentlich sein Anbiedern an Mitte-links. Ich gehörte der vierten Parteiströmung (Internationalisten, Antikapitalisten) an, und wir gingen in den Parteitag mit dem Slogan: »Eine andere Welt ist möglich, aber keine zweite Regierung Prodi!« Aber Bertinotti setzte sich durch: Die Rifondazione trat in die Regierung Prodi 2006 ein, und er erreichte sein Lebensziel: Parlamentspräsident.

Im Februar 2007 fand eine der größten Demonstrationen statt: in Vicenza gegen die dortige US-Basis (…): ein Meer von Fahnen der Rifondazione, der Friedensbewegung und der Gewerkschaften. Und zwei Tage später? Romano Prodi verlängerte den Afghanistan-Einsatz. Ihr könnt Euch vorstellen, wie wir von den Genossen der Friedensbewegung dann beschimpft wurden: Mit euch nie mehr! (…)

Leonhard Schaefer, per E-Mail

Fortbildungen in der DDR

Zu jW vom 13. Dezember: »Digitale Revolution«

Ein bemerkenswerter Artikel von Jörg Roesler – in Fortsetzung seiner »Geschichte der DDR« (PapyRossa 2012). Für mich völlig neu entdeckt: die Rolle Günter Mittags im Wechsel zwischen seiner Funktion im Staat und als Parteifunktionär der SED – das »Ende der Mittagspause«. Wie oft und wieviel Zeit haben wir damals in der Fortbildung (wie man das heute nennt) aufgewandt, um auf den wissenschaftlich-technischen Fortschritt orientiert zu werden. (…)

Klaus Emmerich, per E-Mail