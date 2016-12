John Rambo, unterwegs an Heiligabend Foto: uip/dpa-Bildfunk

Arsch: Was wischst du Handy?

Bombe: Du, fällt dieses Jahr Heiligabend eigentlich auf einen Freitag?

Arsch: Mir egal, Hauptsache nicht auf einen 13.!

Bombe: He? Was redest du da?

Arsch: Haste schon Geschenke? So für alle, meine ich? Vielleicht auch für ...

Bombe: Ich werde meiner Liebsten Goethe und Schiller schenken, und zwar in Leder.

Arsch: Sehr vernünftig, die gehen auch nicht so leicht kaputt wie die aus Gips. Ich verschenke diesmal mich! Wer will von die Bräute, darf zugreifen, he, he.

Bombe: Sehr kreativ. Und guckst du dann auch »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel«?

Arsch: Wie kreativ. Bist wohl irre. Ich schaue am 1. Weihnachtstag Punkt 18 Uhr »Rambo«. Und das schon seit 1983!

Bombe: Aber es ist das allerschönste Aschenbrödel der Welt! Libuse ist einfach ...

Arsch: Weihnachtssülze ... Und Weihnachten ist mir egal, ich geh da sowieso nicht hin! Aber immer wenn John Rambo schießt, nippe ich an meinem Weihnachtswodka. Du kannst dir sicher vorstellen, wie ich aussehe, wenn der Abspann läuft. Da bin ich so zurechtgemacht, wie deine Mutter heißt.

Bombe: Lass meine Mutti aus dem Spiel! Außerdem muss man mit dem Dagegensein aufpassen, das Pendel schwingt hin und her. Gestern noch bei den Linken Weihnachtsnüsse verteilt ... Schwupps bist du Silvester in der CSU, wie ’ne Rakete quasi.

Arsch: Wie das denn?

Bombe: Das können wir nächstes Jahr beobachten, wenn die Linkspartei für NATO und Auslandseinsätze ist. Natürlich als absolute Ausnahme!

Arsch: So wie Absolut Vodka, he, he. Lecker Zeug. Wäre vielleicht was für deine Mutti. Wie alt is’n die überhaupt eigentlich?

Bombe: Das wagst du nicht!

Arsch: Hab dich nich so. Ich ...

Bombe: Fresse sonst Schnauze!

Arsch: Ja, aber sonst von Weihnachten und Frieden schwätzen! Du bist nämlich hier die NATO!

Bombe: Und du bist dann mein Auslandseinsatz!

Arsch: Du kannst gern einmarschieren! Komm nur ... Komm!

Bombe: Still mal, Mama ruft an ... Ja, Mama, na sicher, vielen Dank für die 200 Euro. Du bist so lieb ... Ja, Mama. Dir auch alles Gute. Tschüsiii!

Arsch: Du, äh ..., haste ma 50 Glocken? Wegen dem Wodka, wo ich ihn dann allein trinke und so?

Bombe: Du mieser ... kleiner ...

Arsch: 100 Euro! Frohe Keinachten! Bist ’n echter Freund. Danke. Du bist bombig!

Bombe: Blöder Arsch.

Im nächsten Jahr: Arsch und Bombe sinnieren über bekannte Kulturphänomene. Der eine taff dafür, der andere straff dagegen. Ob Modern Talking, »Tagesschau« oder gar Ehe und Monogamie ... Seid gespannt!