ATTAC kritisiert Bankenrettung in Italien

Das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC warnte am Freitag vor einer Rettung der italienischen Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) durch die öffentliche Hand:

(...) Damit würden – wie heute veröffentlichte Zahlen der Europäischen Zentralbank (EZB) belegen – weiter die Vermögenden auf Kosten der Allgemeinheit gerettet. Vor allem aber würde damit ein gefährlicher Präzedenzfall für alle weiteren Bankenrettungen in Europa geschaffen. Anleihegläubiger in anderen Ländern könnten in ähnlichen Fällen aussichtsreiche Klagen auf Gleichbehandlung führen. ATTAC fordert daher die EU-Kommission auf, eine staatliche Rettungsaktion der Bank keinesfalls zu genehmigen.

Die europäische Bankenabwicklungsrichtlinie (BBRD) sieht eigentlich ein verpflichtendes Bail-In (Beteiligung an den Verlusten, jW) der Gläubiger vor staatlichen Hilfen vor. Doch es existiert darin auch die Hintertür einer »präventiven« Bankenrettung mit Steuergeld als direkte Folge von Stresstests. ATTAC hat davor bereits 2014 gewarnt. Dafür sind allerdings zwei Bedingungen erforderlich, die nach Ansicht von ATTAC im Falle der MPS nicht erfüllt sind:

Erstens: Eine Bank muss nach BRRD-Artikel 32 »überlebensfähig« sein. Dies ist nach aktuellem Stand offenkundig nicht der Fall. Damit wird auch deutlich, dass die ATTAC-Kritik an den viel zu milden Stresstests völlig gerechtfertigt war. Zudem stammt der letzte Stresstest der MPS von Ende 2015 und ist damit völlig veraltet.

Zweitens: Die Bank muss die gesamte Volkswirtschaft und/oder die Finanzmarktstabilität gefährden. Dem widersprach jedoch der dafür zuständige Gouverneur der italienischen Notenbank, Ignazio Visco, bereits im Juli. Auf politischer Ebene mussten in den letzten Monaten die italienischen »Kleinsparer« für eine angeblich nötige öffentliche Rettung der Bank herhalten. Doch aktuelle Daten der EZB – heute veröffentlicht durch die italienische Zentralbank – belegen, dass man aufgrund der Vermögensverhältnisse der Besitzer von Bankanleihen keinesfalls von »Kleinanlegern« sprechen kann. So besitzen nur 5,4 Prozent aller italienischen Haushalte Bankanleihen. Diese verfügen zudem über ein Medianvermögen von über 500.000 Euro und gehören bei den Einkommen zu den Top-Zwölf-Prozent.

»Mit einer erneuten bedingungslosen Bankenrettung würde ein gefährlicher Präzedenzfall für alle weiteren Bankenrettungen geschaffen – eine reale Gefahr für die Steuerzahlerinnen und -zahler, die erneut mit hunderten Milliarden Euro für die Rettung der Vermögenden bezahlen müssten«, sagt Detlev von Larcher von ATTAC Deutschland.

Ein Friedensbündnis ruft am 7. Januar zur Demonstration in Bremerhaven auf. Grund ist die Verlegung einer Panzerbrigade der US-Army über Bremerhaven zu NATO-Manövern, die neun Monate lang in Osteuropa stattfinden sollen. In einer Pressemitteilung der Linkspartei vom Donnerstag heißt es dazu:

Durch diese umfangreichsten Militärtransporte über unseren Hafen seit dem Ende des kalten Krieges und durch die zusätzliche Verlegung deutschen Militärs nach Osten wird unser Land zum Aufmarschgebiet gegen Russland. Dies lehnt das Bündnis entschieden ab. Das Säbelrasseln der NATO vor der russischen Haustür verschlechtert die ohnehin angespannte weltpolitische Lage und erhöht die Kriegsgefahr. Der Logistikchef des US-Kommandos EUCOM will mit den Manövern beweisen, dass die Kampfkraft zur rechten Zeit an den rechten Platz nach Europa gebracht werden kann. Hier ist zu befürchten, dass diese Manöver nicht nur eine Drohgebärde, sondern konkrete Kriegsvorbereitung sind.