Besinnliche Streikzeit

Alle Räder stehen still: Wegen des Arbeitskampfes der Eisenbahner blieben am 16. Dezember die Gleisanlagen am ­Londoner Bahnhof Clapham Junction unbefahren Foto: Toby Melville/Reuters

Weihnachtszeit ist Streikzeit. In Großbritannien schwappt derzeit eine kleinere Welle von Arbeitskämpfen durchs Land. Bei 300 Postfilialen traten die Beschäftigten gegen geplante Schließungen in den Ausstand. Die Mitarbeiter des zur Cineworld-Gruppe gehörenden Picturehouse in Hackney legen jeden Donnerstag die Arbeit nieder, um eine Lohnerhöhung zu fordern. In Durham und Derby protestieren Aushilfslehrer gegen die Kürzung ihrer Gehälter. Und die Mitglieder der Gefängniswärtergewerkschaft POA haben eine Gehaltserhöhung von ein Prozent abgelehnt. Ihnen sind Streiks verboten, wilde Ausstände könnten aber dennoch anstehen.

Nicht immer geht es um Löhne. Die Arbeitsbedingungen, die Sicherheit der Passagiere und die geplante Modernisierung, die die Beschäftigten zahlen sollen, stehen bei den britischen Eisenbahnen im Mittelpunkt. Vom 29. Dezember bis zum 2. Januar werden die Schaffner bei Southern Rail streiken, ab dem 9. Januar folgen ihnen die Lokführer für sechs Tage.

Die Linie verbindet wichtige Teile Südenglands mit London. Hunderttausende Pendler sind auf sie angewiesen. Nach und nach werden dort Züge ohne Zugbegleiter eingesetzt. Waren bislang die Schaffner dafür verantwortlich, die Türen zu verschließen, sollen dies nun die Lokführer erledigen. Das kritisieren sowohl die Transportarbeitergewerkschaft RMT, die die Zugbegleiter organisiert, als auch die Lokführergewerkschaft ASLEF.

Die neuen Züge sollen zukünftig auch auf anderen Eisenbahnlinien eingesetzt werden. Die Betreiber erhoffen sich dadurch auch, die gut organisierte RMT zu schwächen. Der Konflikt bei Southern Rail hat somit eine politische Bedeutung, weswegen konservative Abgeordnete im Unterhaus ein Streikverbot für die Branche fordern.

Premierministerin Theresa May schreckt davor bislang noch zurück. Im März tritt ohnehin ein neues Anti­streikgesetz in Kraft, das die Hürden für legale Streiks deutlich erhöht. So sollen Arbeitskämpfe im öffentlichen Dienst nur noch möglich sein, wenn sich über 50 Prozent einer Belegschaft an der Urabstimmung per Briefwahl beteiligen.

Weil die RMT als militante Gewerkschaft gilt, werden deren Funktionäre in der Presse angegriffen. Daran beteiligen sich sowohl liberale Zeitungen wie The Guardian als auch konservative Medien wie The Telegraph. Beim »Brexit« ist man verschiedener Meinung, doch im Kampf gegen Arbeiterrechte ist man vereint.

Vor allem RMT-Präsident Sean Hoyle muss als Zielscheibe herhalten. Er hatte im Herbst auf einer Veranstaltung des National Shop Stewards Network, einer Basisorganisation der Gewerkschaftsbewegung, den Sturz der Regierung und des Kapitalismus gefordert, um eine sozialistische Ordnung zu errichten. Die Aussage wird nun dazu genutzt, um die Streiks als »politisch motiviert« zu diffamieren.

Für den 8. und 9. Januar plant die RMT zudem Streiks bei der Londoner U-Bahn. Damit will die Gewerkschaft gegen den durch die Schließung von 900 Fahrkartenschaltern verursachten Personalmangel protestieren. Außerdem organisiert die RMT über die Weihnachtstage Arbeitsniederlegungen von Reinigungskräften bei Great Western Trains, der wichtigsten Bahnlinie für Westengland, und im Liverpooler Adelphi Hotel. Dabei geht es jeweils darum, die Mindestlöhne durchzusetzen und prekäre Arbeitsverhältnisse abzuschaffen.

Unterdessen wurden die angekündigten Streiks der Flugbegleiter bei British Airways sowie der Gepäckabfertiger bei 18 britischen Flughäfen kurzfristig abgesagt. Hier liegen neue Angebote der Unternehmen vor. Diese werden nun den in der größten britischen Gewerkschaft Unite organisierten Belegschaften zur Diskus­sion gestellt. Ohne die Androhung zu streiken, wäre es dazu wohl nicht gekommen.