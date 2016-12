Flexibilisierung 4.0

Neue Wirtschaftswunder bedeuten für abhängig Beschäftigte seit Jahrzehnten nichts Gutes mehr: Real weniger Geld und mehr Arbeit für die einen, prekäre Teilzeitjobs für die anderen sind die Folge Foto: Ole Spata/dpa-Bildfunk

Mit der Forderung nach einer Abkehr vom »starren Achtstundentag« hat der Unternehmerverband Gesamtmetall am Freitag dafür gesorgt, dass das Thema Flexibilisierung der Arbeitszeiten über den Jahreswechsel nicht in Vergessenheit gerät. Selbstredend geht es den Lobbyisten dabei eher um deren Ausweitung. Bei Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) rennen sie damit offene Türen ein, hatte sie doch unlängst bei der Vorstellung des »Weißbuchs Arbeiten 4.0« genau dies angeregt (siehe jW vom 30.11.). Die IG Metall, größte Einzelgewerkschaft Deutschlands, hat grundsätzlich nichts dagegen. Ihr Vorsitzender Jörg Hofmann schlug am Freitag jedoch eine »neue Arbeitszeitkultur« vor, in der die Belange der Beschäftigten »weit wichtiger genommen werden als bisher«.

Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger sagte der dpa in Berlin, es müsse »einfach möglich sein, dass ein Mitarbeiter nachmittags um vier heimgeht, das Kind aus der Kita abholt, abends um 21 Uhr ins Bett bringt und sich dann nochmal zwei Stunden an die Arbeit setzt«. In vielen Branchen sind derart flexible Arbeitszeiten längst Alltag, vor allem in der schönen neuen Welt der freiberuflichen Kreativen. Verhältnisse dieser Art wünschen sich die Manager der großen Autohersteller, Maschinen- und Anlagenbauer auch.

Ausdrücklich begrüßte Dulger die von Nahles vorgeschlagene »Arbeitszeitprobephase« über zwei Jahre und die Ankündigung der Ministerin, die Gestaltung der Einsatzzeiten solle künftig von den Tarifpartnern allein ausgehandelt werden können. Dulger führte aus, er könne sich eine gesetzliche Regelung vorstellen, die eine »tarifliche Öffnungsklausel vorsieht«, nach der statt des Achtstundentages eine »Wochenarbeitszeit von x Stunden« vereinbart werden kann. Nahles hatte Ende November allerdings betont, es müsse weiter klare Grenzen für die maximale Länge der Arbeitszeit und ausreichend Ruhezeiten geben. Auch Dulger beteuerte, an der Wochenarbeitszeit von 35 Stunden im Westen und 38 Stunden im Osten wolle sein Verband nicht rütteln. Es müsse aber möglich sein, dass Kollegen »in bestimmten Lebensphasen ein paar Jahre 40 oder 42 Stunden arbeiten können«.

Die IG Metall setzt sich wiederum dafür ein, das Vollzeitarbeitsvolumen für Beschäftigte in besonderen Lebenslagen zumindest zeitweise absenken zu können. Wer Kinder erziehe, Angehörige pflege oder sich beruflich fortbilde, solle phasenweise 28 bis 35 Stunden schaffen können und zum Lohnausgleich einen staatlichen Grundzuschuss sowie tarifliche Leistungen erhalten, schlug der Gewerkschaftsvorsitzende vor. Darauf sollten weder Steuern noch Abgaben an die Krankenkassen erhoben werden. Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 gebe es wieder einen »ungebremsten Aufschwung in Sachen Arbeitszeiten«, sagte Jörg Hofmann der dpa. Eine Ausweitung der Schichtarbeit für immer mehr Menschen, prall gefüllte Arbeitszeitkonten, ständige Erreichbarkeit und wenig Rücksicht auf private Belange seien drängende Probleme in der Metall- und Elektroindustrie.

Hofmann sieht zu starre Arbeitszeitregelungen aber ebenfalls als nachteilig an. Hier müssten Modelle etabliert werden, die »mehr Selbstbestimmung erlauben«. Eine Änderung des geltenden Arbeitszeitgesetzes sei dafür aber nicht nötig, betonte der IG-Metall-Chef. Es schütze vor Überforderung, regele die notwendigen Pausen und sehr zeitgemäß auch das »Recht auf Abschalten«. Die IG Metall will die Probleme mit Hilfe tariflicher und betrieblicher Vereinbarungen lösen. Man werde am Thema weit über die nächste Tarifrunde Ende 2017 hinaus dranbleiben, kündigte Hofmann an. (mit dpa)