»Amazon sollte Personalkosten unnötig zahlen«

Ein Sperrschild am Standort von Amazon in Leipzig (7. Dezember 2016) Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa-Bildfunk

Wieder wird beim Onlineversandhändler Amazon gestreikt, an bislang sechs Standorten wurde bisher die Arbeit niedergelegt. Seit gestern beteiligen sich etwa 400 Kollegen und Kolleginnen aus Leipzig am Arbeitskampf, der auch an Heiligabend fortgeführt wird. Konnten Sie neue Gesichter unter den Streikenden entdecken?

Zunächst mal haben wir einen richtig guten Stamm an Kollegen, die seit Beginn der Auseinandersetzung 2013 mitziehen. Sie bereiten die Streiks vor, räumen im Nachgang das Equipment weg. Das sind Arbeiten, die man oft nicht sieht. Und sie überlegen sich immer neue Ansatzpunkte, um andere Kollegen, die noch nicht streiken, zu überzeugen. Dasselbe gilt für unsere Vertrauensleute im Betrieb. Sie machen mich immer aufmerksam auf Beschäftigte, die neu beim Ausstand sind. Mit einigen wurde über drei Jahre gesprochen, bis sie sich zur Teilnahme entschieden. Auch am Freitag waren solche Kollegen dabei. Die sagen dann häufig: »Ich habe lange Zeit nicht mitgestreikt, aber nun habe ich den Kanal voll davon, wie sie uns behandeln.«

Trotzdem scheint die Teilnahme von Ausstand zu Ausstand nicht deutlich zu steigen.

Während einer Schicht haben sich bisher nie mehr als 40 Prozent der Kollegen und Kolleginnen am Streik beteiligt. Daran arbeiten wir. Ich höre von einigen, die dabei waren, dass sie den Druck nicht mehr aushalten. Einer kam zu mir und sagte: »Thomas, ich habe Angst. Ich muss bald eine Freistellung für eine Schicht neu beantragen, die könnten sie mir nicht gewähren.« Das muss ich natürlich hinnehmen. Ein anderer Kollege, der über 60 Jahre alt ist, hofft auf eine Entfristung seines Arbeitsvertrags. Deswegen zieht er sich zurück. Mir hat er versichert, dass er deswegen aber nicht seine Erfahrungen aus mehr als 40 Jahren in der Gewerkschaft vergessen wird.

Und was sagen die, die noch nie in Ihrem Streikzelt aufgetaucht sind?

Unter denen, die weiterarbeiten, gibt es natürlich auch einige, die glauben, die Streikenden seien faul. Die Manager greifen das gern auf. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir etwas in der Belegschaft bewegen können. Viele sagen mir, sie würden zwar nicht streiken, aber nur Dienst nach Vorschrift schieben. Die wissen, dass auch für ihre Interessen gekämpft wird.

Sie haben den Druck erwähnt, der auf den Kollegen lastet. Ist der im Laufe des Arbeitskampfes stärker geworden?

Zunehmend merken wir, wie unzufrieden Geschäftsführung und Management sind, weil sie den Prozess nicht beherrschen können. Sie werden manchmal aggressiv. Kollegen werden für Kleinigkeiten überzogen gemaßregelt. Andere müssen sich in Gesprächen mit der Personalabteilung rechtfertigen. Erst am Freitag hat mir ein Beschäftigter eine Gesprächsnotiz gezeigt: Ihm wurde vorgeworfen, gegen arbeitsrechtliche Pflichten verstoßen zu haben, weil er nach dem Aufruf zum Streik seine Arbeitsmittel wegstellte. Er hätte erst seine Tätigkeiten beenden sollen. Aber das widerspricht dem Streikrecht.

Nun wird während des Weihnachtsgeschäfts die Arbeit niedergelegt, in einer Zeit, in der sich die Arbeit beim Versandhändler besonders verdichtet. Können Sie uns etwas über die Auswirkungen des Ausstands sagen?

Dieses Mal wollten wir Amazon wirtschaftlich schaden. Der Konzern sollte riesige Personalkosten unnötig ausgeben. Vom 9. bis zum 22. Dezember wurde eine »Anwesenheitsprämie« – eigentlich eine Streikbrecherprämie – ausgelobt. Jeder der 4.000 Beschäftigten bekam in den zwei Wochen für jeden Tag, den er zur Arbeit erschien, zehn Euro extra. Am Ende dann noch einmal 100 Euro extra, so keine Fehltage dabei waren. Dabei hatte die Amazon-Führung auf einen mehrwöchigen Streik von uns spekuliert, also darauf, dass sie das Geld für mehr als 400 Kollegen nicht zu zahlen braucht. Statt dessen kam es ganz anders: Es waren etliche Kollegen da, für die es keine Arbeit gab. Die bummelten aber nicht ihre Überstunden ab – denn dann hätten sie keine Prämie bekommen. So gab es Schichten, wo Kollegen um 15 Uhr kamen und ab 16 Uhr mangels Arbeit in die Pausenräume geschickt wurden. Allein in Leipzig hat die »Anwesenheitsprämie« den Konzern etwa eine Million Euro gekostet. Würde Amazon dieses Geld, dass sie nun sinnlos vergeuden, in einen Tarifvertrag stecken, dann hätten sie Ruhe. Und die Belegschaft würde sich komplett am Weihnachtsgeschäft beteiligen.