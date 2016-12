Treffer ins leere Tor

Sein 3:2:1-Manöver zeigte Wirkung: Löwen-Trainer Jacobsen nach dem Spiel Foto: Axel Heimken/dpa- Bildfunk

Der Rekordmeister ist geschlagen, er wurde im Bundesligaheimspiel am Mittwoch abend vom neureichen Erzfeind geradezu deklassiert. Im Spitzenspiel der angeblich »stärksten Handballiga der Welt« empfing der THW Kiel die Rhein-Neckar-Löwen, zu deren finanzstarken Geldgebern die Familie Hopp um den SAP-Gründer Dietmar gehört. In der vergangenen Saison holte die Truppe der Mäzene ihren ersten Meistertitel.

Das Duell im Norden am Mittwoch war insgesamt weniger von starken Abwehrreihen geprägt als von Glanztaten der Schlussmänner. Dass Kiel den Löwen immer wieder hinterherlaufen musste, lag vor allem an deren Torhüter Andreas Palicka. Der schwedische Neuzugang hatte sieben Jahre lang in Kiel gespielt und wehrte an diesem Abend acht von elf Distanzwürfen des THW-Rückraums ab.

In den ersten fünf Minuten fielen satte acht Tore, weil beide Teams hinten schlecht verschoben und so für ihre Verhältnisse riesige Lücken (von bis zu einem halben Meter) ließen. Die Partie war nix für Taktikfüchse, immer wieder fielen auf beiden Seiten einfache Treffer durch löchrige Abwehrreihen. Komplizierte Spielzüge brauchten die beteiligten Weltstars nicht. Zunächst blieb es immerhin spannend: Setzten sich die Löwen mal mit zwei Toren ab, glichen die Kieler bald wieder aus.

Der gewitzte Löwen-Coach Nikolaj Jacobsen reagierte und stellte seine Abwehr in einer noch offensiveren 3:2:1-Formation auf, während in der Kieler 6:0-Deckung weiterhin alle Mann am Sechs-Meter-Kreis standen. Das Manöver zeigte Wirkung: Der Rekordmeister erzielte sieben Minuten lang kein Tor. Der in der 20. Minute eingewechselte THW-Torhüter und Europameister Andreas Wolff verhinderte Schlimmeres. Mit einem 14:16-Rückstand gingen die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Nach dem Wiederanpfiff drehte Andreas Palicka auf: Mehr als 50 Prozent der Würfe seiner früheren Teamkollegen konnte der Schwede nach der Pause parieren. Und sogar ein Tor erzielen. Der THW hatte in Unterzahl den Torwart gegen einen weiteren Feldspieler getauscht. Palicka fing den Ball und warf ihn ins leere Tor. Zu solchen Szenen kommt es im Profihandball öfter, seit die Trainer gerade in Unterzahl den Torhüter auswechseln. An diesem Abend wurde dreimal ins leere Tor getroffen.

In der 40. Minute konnte der THW durch Kreisläufer Patrick Wiencek noch mal ausgleichen (20:20). Anschließend traf das schweizerische Rückraum-As Andy Schmid (Löwen) dreimal in Folge und Palicka zog dem THW-Angriff die Zähne. Am Ende hatte Wiencek, immer wieder schön von Domagoj Duvnjak freigespielt, sieben Torwürfe verwandelt, aber die Gäste waren uneinholbar davongezogen. Andy Schmid freute sich über den 29:26-Erfolg besonders, weil sein Team in der vergangenen Saison in Kiel mit 31:20 deutlich »auf die Mütze« bekommen hatte.

Im Krimi des Spieltags setzte sich die SG Flensburg-Handewitt 27:26 gegen die verletzungsgeplagten Füchse aus Berlin durch. Der Tabellenführer profitierte in der Schlussphase von strittigen Entscheidungen der Schiedsrichter, die im Sinne der wie gewohnt besonders aufgebrachten Flensburger Fans ausfielen. Leipzig erlitt nach 10:7-Führung gegen Aufsteiger Erlangen eine herbe Niederlage. Völlig aus dem Tritt gekommen, liefen die Sachsen bald einem 12:18-Rückstand hinterher, und der Abstand wurde immer größer. Ihr siebter Tabellenplatz ist dennoch aller Ehren wert. Zudem sind sie gerade ins Pokalhalbfinale eingezogen.

Der Traditionsklub TBV Lemgo muss hingegen um den Klassenerhalt kämpfen. Am Mittwoch gewann er 29:28 beim Schlusslicht Bergischer HC. Von Winterpause kann bei den Handballern übrigens keine Rede sein: Da aufgrund der Handball-WM im Januar keine Bundesligaspiele stattfinden, müssen die meisten Teams am zweiten Weihnachtsfeiertag ran.