Kinder großziehen – immer noch Frauensache?

Leute, die zum Christopher Street Day - hier am 25. Juni dieses Jahres - für Gleichberechtigung von Lesben, Schwulen und Transgender-Personen demonstrieren, fordern auch einen neuen Blick auf Elternschaft Foto: Bjoern Kietzmann

Eine Frau ist eine Frau ist eine Mutter – oder? Wird über Mütter geschrieben, gesprochen und diskutiert, geht es fast immer um das Verhältnis von Erziehung und Versorgung ihrer Kinder zu ihrer Erwerbstätigkeit. Bei Vätern ist das noch immer eher selten ein Thema. Während Familienpolitikerinnen für Kitaausbau, existenzsichernde Teilzeit, partnerschaftliche Arbeitsteilung und Väterbeteiligung streiten, verteidigen andere traditionelle Werte. Derweil verlangen Volkswirte und andere »Experten« vor dem Hintergrund des sogenannten demographischen Wandels, für die Sicherung der umlagefinanzierten Sozialversicherungssysteme müssten genügend zukünftige Beitragszahler produziert werden. Wer kein Kind großzieht, bleibt der Gesellschaft etwas schuldig und sitzt ihr auf der Tasche, so der mal mehr, mal weniger direkt erhobene Vorwurf.

Dabei gibt es viele gute Gründe für Frauen, eben nicht Mutter zu werden. Denn nach wie vor büßen sie mit der Mutterschaft häufig ihre ökonomische Unabhängigkeit ein – und am Ende steht vielfach die Altersarmut, zumal Ehen nur noch selten bis zum Erreichen der Rente halten. Das passt nicht zu den Vorstellungen junger Frauen von ihrem Leben. Ideologisch grundierte Ansichten über gute Mutterschaft wie auch darüber, was eine »gelungene« weibliche Biographie ist, bestimmen Debatten zum Thema mindestens latent mit. Solche »Bilder im Kopf« zu analysieren ist das Anliegen der Herausgeberinnen des Sammelbandes »O Mother, Where Art Thou?«. Was oder wer ist eine (gute) Mutter? Aus empirischer, historischer sowie diskurstheoretischer Perspektive werden vielfältige Bedeutungen der Begriffe Mutterschaft und Mütterlichkeit und die mit ihnen verbundenen Zuschreibungen durchleuchtet.

Dem feministischen Anliegen, weibliche Lebensentwürfe jenseits der Mutterschaft zu verteidigen, ist der erste von drei Themenkomplexen des Bandes gewidmet. In ihrem Text über das schlechte Image der kinderlosen Frau zeigt Sarah Diehl auf, wie medial und politisch Feindschaft zwischen Menschen mit Kindern und Kinderlosen geschürt wird. Sie stellt zudem fest, dass der Begriff »kinderlos« ein falsches Bild erzeugt. Denn tatsächlich leben viele Menschen ohne eigenen Nachwuchs in ihrem sozialen Umfeld mit Kindern zusammen, für die sie auch Verantwortung übernehmen. Kinderlosigkeit etabliere zudem neue Konzepte von Weiblichkeit, und zwar abgekoppelt von Fürsorgearbeit. Davon, so Diehl, die zum Thema im vergangenen Jahr bereits ein Buch geschrieben hat (siehe dazu jW vom 29.5.2015) könnten alle Frauen profitieren.

Im zweiten Abschnitt geht es um die Stellung der Frau als Mutter innerhalb der Produktionsverhältnisse und die Forderung nach Umverteilung der familiären bzw. Sorgearbeit. Spätestens seit den 70er Jahren organisierten sich Frauen und Mütter in Wohngemeinschaften und Kommunen, um Elternschaft außerhalb der bürgerlichen Kleinfamilie und jenseits von Besitzansprüchen zu praktizieren. Dies legt Gisela Notz, die sich mit dem Themenkomplex ebenfalls bereits in ihrem Buch »Kritik des Familismus« befasst hat (siehe jW vom 12.2.2016), in ihrem historisch angelegten Beitrag dar. Mehrere Beiträge zeigen wiederum, dass Müttern zugeordnete Tätigkeiten in Arbeitsverhältnissen und in medialen Präsentationen häufig dezidiert abgewertet und allen Frauen, nicht nur Müttern, zugeschrieben werden.

Inwieweit die Begriffe Mutter und Mutterschaft mit neuen Inhalten »gefüllt« werden könnten, damit befassen sich die Autorinnen des dritten Themenkomplexes. In ihrem Blick auf die »trans*/queere Elternschaft« fragt Joke Janssen, ob in diesem Zusammenhang nun besser von Eltern- oder Mutterschaft die Rede sein solle.

Die Herausgeberinnen und Autorinnen liefern wertvolle Argumentationen und eröffnen Perspektiven jenseits des Gewohnten. Weniger als Kritik, denn als Anregung zu verstehen: Auch feministische Diskurse über Elternschaft, Mutterschaft und Verteilung von familiärer Arbeit jenseits heteronormativer neoliberaler Praxen sollten stärker mit der Frage verknüpft werden, was gute Kindheit ist.