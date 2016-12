Nachschlag: Özgür und andere Opfer

Foto: NDR/Thorsten Jander

»Für immer sauber« steht auf seinem 80er-Jahre-Fiat-Pickup. Heiko Schotte wird gerufen, wenn irgendwo die durch Mord und Totschlag verursachten Verunreinigungen zu beseitigen sind. Am Mittwoch wurden im NDR die jüngsten zwei von mittlerweile 27 halbstündigen Episoden der Serie ausgestrahlt. In der ersten geht es keineswegs um riesige Blutlachen, sondern eher um die Tücken der Namensgebung, die selten so pointiert debattiert worden sind wie in der Folge »Özgür«. So nämlich will eine emanzipierte werdende Mutter ohne türkische Wurzeln und ohne vom Bosporus stammenden Partner ihren gerade ans Tageslicht drängenden Sohn nennen. Völlig souverän geht die von Sandra Hüller dargestellte Hochschwangere mit Blasensprung und einsetzenden Wehen um – und gerät nach der Diskussion mit dem Proleten »Schotty« doch ein wenig ins Grübeln. Bjarne Mädel brilliert einmal mehr in der Rolle des Titelhelden. Das Spannende an diesem Format: Es passiert eigentlich fast gar nichts, und trotzdem fühlt man sich bestens unterhalten. (jf)