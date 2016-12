Früher war immer dasselbe Lametta

Alle Jahre wieder geht Frank Schöbel auf »Weihnachten in Familie«-Tour (hier 2014 in Riesa mit seiner Ex Aurora Lacasa) Foto: Hendrik Schmidt/dpa- Bildfunk

»Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt«, schrieb Marx 1844 in der »Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie«, und, frei nach seinem Freund Heinrich Heine: »Sie ist das Opium des Volks.« Für eine besondere Art kollektiven Drogenrausches sorgt hierzulande nach wie vor das Wiegenfest Jesu. Das war auch in der DDR nicht viel anders, in der Weihnachten mit Religion allerdings nur entfernt zu tun hatte. Zwar verfügten die Aufklärer aus der Waldsiedlung Wandlitz keineswegs die Umbenennung des Weihnachtsengels in »Jahresendfigur mit Flügeln«, die ihnen gerne angedichtet wird; an einer Verweltlichung des Treibens aber war ihnen sehr gelegen.

Wie sah das Fest der Feste im sozialistischen Deutschland tatsächlich aus? Der Magdeburger Journalist Constantin Hoffmann geht dieser Frage in seinem neuen Buch nach und verschont den Leser dabei – was wirklich nett ist – mit harten Zahlen und unterkühlten Analysen. Statt dessen lässt er in zwanglosen Interviews die Leute zu Wort kommen, die in der DDR für Weihnachten standen: Schlagerbarde Frank Schöbel etwa, der mit »Weihnachten in Familie« die meistverkaufte DDR-Platte überhaupt vorlegte (Kennen Sie auch Aurora Lacasa noch?). Oder die Familienunternehmer aus Lauscha und Pulsnitz, mit deren Baumschmuck und Pfefferkuchen wohl jeder zwischen Ostsee und Thüringer Wald vertraut ist.

Startrompeter Ludwig Güttler und besonders Kammersänger Peter Schreier erinnern mit kargen Worten an die bescheidene Nachkriegszeit ohne Väter, an eine Zeit, in der Onkel zu klein gewordene Mäntel an die Neffen verschenkten. In der Bäume nicht gekauft, sondern einfach im nächsten Wald besorgt wurden. In der es mehr ums Beisammensein als ums Beschenken ging. Das war mal Weihnachten. Ergänzt wird der Rückblick von zwei Ministern der im November 1989 gebildeten Regierung Modrow, Dietmar Keller und Rainer Eppelmann. Ersterer war Kulturminister, letzterer Minister ohne Geschäftsbereich. 1990 trennten sich die Wege. Ersterem half alle Kritik an seiner SED-Vergangenheit nicht viel weiter, Eppelmann war als regimefeindlicher Pfarrer zu Höherem berufen, wurde noch 1990 Verteidigungsminister unter Lothar de Maizière. Die beiden blicken aus recht verschiedenen Perspektiven auf die Stillen Nächte im Arbeiter- und Bauernstaat zurück. In einem immerhin sind beide einig: Weniger war damals mehr.

Und der kleine Mann, der sein Lametta alljährlich wieder hervorholte, um es sorgsam glattzustreichen? Die Frau von nebenan, die ihre liebe Mühe hatte, pünktlich zum Fest ein paar Orangen aufzutreiben? Die kommen in Hoffmanns Buch nicht zu Wort. Sollen sie auch gar nicht: Das sind ja die Leser, denen die Schlager- und Kreuzchorsänger, die Politiker und Familienunternehmer ein wenig nachhelfen sollen beim Erinnern. Das Buch lädt schön zum Zurücklehnen ein: Ja, so war das – bevor es die Super Illu gab.