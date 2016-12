»Es wird sich weniger Spielzeug gewünscht«

Ein frohes Fest, auch für Menschen mit kleinem Portemonnaie. Hier wartet der Weihnachtsmann im Berliner Hotel Estrel bei der von Frank Zander für Obdachlose ausgerichteten Anlass (21. Dezember 2015) Foto: Jens Kalaene/dpa-Bildfunk

Seit zehn Jahren sind Sie mit dem Verein »Höchster Leuchtfeuer« in Frankfurt am Main aktiv, um Hartz-IV-Beziehern zu mehr Lebensqualität zu verhelfen und Geflüchtete vor Abschiebung zu bewahren. Seither veranstalten Sie jährlich am 24. Dezember mit rund 100 Leuten eine Weihnachtsfeier. Worum geht es Ihnen dabei?

Wir wollen mit der Feier den Zusammenhalt zwischen Hartz-IV-Beziehern und Flüchtlingen stärken, damit sie nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern sich gemeinsam für bessere Lebensverhältnisse einsetzen. Am besten funktioniert das über praktisches Erleben: Wenn deutsche Hartz-IV-Bezieher mitkriegen, dass ehemals Geflüchtete, deren Abschiebung wir verhindern konnten, nun etwas zurückgeben, indem sie etwa leckere, selbst zubereitete Speisen mitbringen. So sind aus meiner Sicht Vorurteile aufzulösen, die eine Grundlage für jene nationalistische Neiddebatte der AfD bilden. Alle sitzen in einem Boot. Den Rahmen bieten wir: Der Verein »Höchster Leuchtfeuer« sammelt Spenden, nimmt Wünsche entgegen, verpackt Geschenke, bäckt Plätzchen. Weihnachtsfeier eben! Vergangene Woche begann alles mit einem gemeinsamen Friseurtermin, den sich sonst kaum jemand hätte leisten können. Friseurmeister Wolfgang Hofmann und sein Team machen es gratis. Am 24. Dezember bedienen der Wirt Frank Wellert und die Kolleginnen und Kollegen des Gasthauses »Zum Bären« die Gäste – ohne Bezahlung.

Was hat sich in den vergangenen zehn Jahren verändert?

Nichts ist besser geworden: Zwar tun die Bürger viel, um Probleme in der Gesellschaft anzugehen, damit die Nationalisten mit ihren Hassparolen keinen Boden gewinnen. Die Bundesregierung aber konterkariert all das, indem sie den Sozialstaat weiter abbaut, von unten nach oben umverteilt, sozialen Unfrieden verschärft. Die Grünen, zum Beispiel in Koalition mit der CDU der Hessischen Landesregierung, machen ihrerseits alle möglichen Zugeständnisse, nur um an der Regierung zu bleiben. Die Auswirkungen spüren wir in der Freiwilligen-Arbeit. Wenn wir die Feier vorbereiten, wirken immer noch viele mit. Insgesamt aber gibt es weniger Spenden. Bei vielen sitzt das Geld nicht mehr locker. In welcher Weise der Sozialstaat versagt, merken wir daran, wie sich die Wünsche im Lauf der Zeit verändern: Auf der Wunschliste steht nicht wie früher Spielzeug, sondern ein warmer Pullover oder ein paar Schuhe, damit die Kinderfüße nicht in zu kleine gezwängt werden. Das Sozialamt müsste solch elementare Bedürfnisse erfüllen. Der Staat aber hat diese Aufgabe nahezu vollständig in die Verantwortung hilfsbereiter Bürger übergeben, die überfordert sind.

Wie macht sich das bei Ihrer Feier bemerkbar?

Bei uns haben sich 98 Menschen angemeldet. Wir sind ausgebucht, bekommen aber ständig neue Anfragen: Bürger können im Ehrenamt dafür sorgen, dass niemand zu Weihnachten allein ist, zusammen gelacht, sich zugehört wird. Aber wir können keine reguläre Versorgung garantieren, weil anständig bezahlte Stellen dafür im öffentlichen Dienst nicht eingerichtet werden. Oder weil es – statt den Hartz-IV-Satz entscheidend zu erhöhen – nur abstruses Kulturmanagement gibt.Freilich ist das Theater mit Kulturpass billiger, leider aber können die Menschen die U-Bahn-Fahrt dorthin nicht finanzieren. Auch wir müssen sechs Euro pro Person berappen, damit die Leute zum Feiern kommen können.

Was ist aus dem Kampf des Vereins gegen Abschiebung geworden?

Wir haben viele Deportationen verhindern können. Auch die Presse hat gute Arbeit geleistet, um Menschenrechte zu schützen. Das hat nachgelassen. Alles ist brutaler geworden. Aus dem Klassenzimmer heraus abschieben wie kürzlich im Fall einer Schülerin im mittelhessischen Karben. Vor zehn Jahren war das mit öffentlichem Protest meist abzuwenden. Was das im Einzelfall für diese Menschen bedeutet, interessiert heute kaum mehr. Das gesellschaftliche Klima ist verhärtet; wir kämpfen dagegen an.