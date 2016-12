Moskau. Drei Tage nach der Ermordung des russischen Botschafters Andrej Karlow in Ankara ist der Leichnam des Diplomaten im Außenministerium in Moskau aufgebahrt worden. Langjährige Arbeitskollegen legten am Donnerstag Blumen am Sarg nieder, eine Ehrenwache des Militärs stand Spalier. Auch Präsident Wladimir Putin (Foto) nahm an der Zeremonie teil. Der Botschafter war am Montag von einem türkischen Polizisten mit dschihadistischer Gesinnung erschossen worden. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte, Russland werde die Provokation nicht unbeantwortet lassen. (dpa/jW)