Frontbesuch zu Weihnachten

Zu den Soldaten in Afghanistan kam nicht das Christkind Foto: Gregor Fischer/Reuters

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat am Donnerstag bei einem Besuch der deutschen Soldaten in Afghanistan zum »Kampf gegen den Terror« aufgerufen. »Sie stehen dafür ein, dass wir uns nicht unterkriegen lassen vom Terror, dass wir uns wehren gegen diejenigen, die die Menschen terrorisieren«, erklärte sie im Feldlager von Masar-i-Scharif. Zugleich warnte sie vor einem »zu schnellen« Abzug der Bundeswehr. In Afghanistan sei ein »langer Atem« notwendig. »Es ist soviel erreicht worden. Das dürfen wir nicht dadurch gefährden, dass wir vorschnell abziehen«, redete sie sich die Lage schön.

Erst in der Nacht auf Donnerstag hatten Talibankämpfer inmitten der Hauptstadt Kabul das Haus eines afghanischen Parlamentariers aus der umkämpften Provinz Helmand überfallen und acht Menschen getötet, darunter zwei Enkelkinder des Politikers. Im November hatten die Aufständischen auch das erst 2013 eröffnete deutsche Generalkonsulat in Masar-i-Scharif angegriffen. Sechs Menschen wurden getötet, 128 verletzt. Das Auswärtige Amt entschied daraufhin, das Konsulat in den Bundeswehr-Stützpunkt zu verlegen.

Der deutsche Kriegseinsatz in Afghanistan dauert inzwischen 15 Jahre. 950 Soldaten sind in dem Land am Hindukusch stationiert. Erst in der vergangenen Woche verlängerte der Bundestag den Einsatz um ein weiteres Jahr. (dpa/jW)