Schnitte in der Führungshand

Prostejov. Das Jahr 2016 war ein ziemlich böses für den Tennissport. Nach einer Reihe bizarrer Ereignisse wurde am Dienstag die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova in ihrer Wohnung in der moravischen Kleinstadt Prostejov, Standort des größten Leistungszentrums des tschechischen Tennis, von einem noch nicht identifizierten Einbrecher überfallen und mit einem Messers schwer verletzt.

»Ich kann mich glücklich schätzen, noch am Leben zu sein«, wurde Kvitova zitiert. Der Angreifer hatte sich als Handwerker ausgeben und konnte so in die Wohnung eindringen, wo er ihr ein Messer an die Kehle setzte. Es kam zu einem Handgemenge. Der Einbrecher flüchtete schließlich mit einer Beute von 5.000 Kronen (192 Euro). Als Folge ihrer Selbstverteidigungsversuche erlitt Kvitova Schnitte an vier Fingern der linken Hand. Sie ist Linkshänderin. Die Verletzung könnte das Ende der Karriere der 26jährigen bedeuten. Sie wurde noch am selben Abend vier Stunden lang operiert. Wahrscheinlich wird sie wieder Profitennis spielen können. Wann, steht in den Sternen.