Nachschlag: Gottesanbeter

An Rüstungsexporten profitieren, Betroffenheit heucheln: Deutschlands Spitzenpolitiker am Dienstag beim ökumenischen Gottesdienst in Berlin Foto: Michael Kappeler/Reuters

In Berlin rast jemand mit einem Sattelschlepper in einen Weihnachtsmarkt, tötet zwölf Menschen und verletzt Dutzende weitere zum Teil schwer. Der Täter ist noch nicht ermittelt, die Hintergründe sind bis dato unklar. Die führenden Politiker dieses Landes machen aber kaum einen Hehl daraus, dass sie von einem religiösen Hintergrund ausgehen. Und was ist die Konsequenz? Sie rennen in die Kirche! Nicht einmal 24 Stunden nach dem Anschlag versammelten sich in der Gedächtniskirche, gleich neben dem Tatort, Gottesanbeter aller möglichen Religionen zu einem ökumenischen Gottesdienst, übertragen von der ARD, Tagesschau 24, N-TV und einigen weiteren Kanälen. Um die Opfer zu ehren? In Berlin gehören 63 Prozent aller Einwohner keiner Religionsgemeinschaft an. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Großteil der Opfer sich weder von Bischöfen noch Imamen noch Rabbis vertreten fühlen würde, ist also hoch. Aber es ist in Deutschland ja alte Tradition, um Gottes Beistand zu bitten, wenn man sich für den Krieg rüstet. (scha)