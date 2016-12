Nur für euch

Oh nein, schon wieder ja! Foto: picture alliance / Ulrich Baumgarten

Immer wieder zu Weihnachten werden viele Menschen sentimental, sie verkriechen sich in finstere Ecken und lassen bei harten Drogen oder schlechtem Burgunder ihr Leben an sich vorbeirauschen. Der Partner weiß dann auch nicht mehr weiter und wirft mit Ausdrücken nur so um sich, die Kinder flennen, weil wieder keine Konsole unter dem Baum auf sie wartet, und die Großeltern sind erst gar nicht gekommen. Tja, und gerade die haben vor langer Zeit, in der sogenannten Mangelwirtschaft, manch schönes Weihnachtsfest ausgerichtet. Auf den Tisch kam kräftiges Essen; dicke Würstchen mit selbstgemachtem Kartoffelsalat und Senf aus der Nachbarrepublik CSSR. Wer Zeit und Nerven hatte, stellte sich im Vorfeld im Konsum nach Orangen an, ließ sich Stollen aus Dresden mitbringen und besorgte sich auf verschlungenen Wegen Bier aus Radebeul und ordentlichen Kräuterlikör aus Neudietendorf. Das wichtigste Geschenkelement aber waren die Westpakete.

Irgendwann im Vorfeld der ganzen Feiertage trudelte es ein. Man bekam zunächst einen Zettel, auf dem stand, wo die begehrten, hoffentlich gut gefüllten Kartons abgeholt werden muss­ten. Meist griff sich die Post einen Nachbarn, der sich um die ganzen Pakete kümmerte, sie annahm und am Abend den Empfängern aushändigte. Ein Elternteil holte die Pakete und versteckte sie ganz tief in den Kleiderschränken, der andere Teil versuchte die Kinder abzulenken, was nur selten gelang. Nach weihnachtlichen Pionier-Nachmittagen oder letzten Stunden bei einer Arbeitsgemeinschaft hatten wir genügend Zeit, die immergleichen Verstecke auszukundschaften und den Inhalt der Pakete zu begutachten. Ach, was war das jedesmal für eine Freude, welch herrlicher, verwirrender Geruch nach Seife und Kaffee, nach Nüssen und Schokolade. Alles hübsch eingepackt in buntes Papier, das später weiterverwendet wurde.

Erste Ernüchterung machte sich dann beim genaueren Durchforsten breit: Wieder keine Schallplatten dabei, auch keine Micky-Maus- und leider auch keine abgelegten Bravo-Hefte, deren Poster gerade nach Weihnachten hoch gehandelt wurden. Die Schwester sah auf den ersten Blick, dass die mitgeschickten Feinstrumpfhosen nicht passen würden und die Bluse ziemlich mistig war, sie sah so aus wie von der Tante abgelegt. Irgendwann lag auch mal eine große Packung Kitkat bei, die nach nichts roch und uns ziemlich komisch vorkam, denn eine Katze hatten wir nun wirklich nicht. Und außerdem, wieso bekommen die Katzen Lebensmittel zugeschickt? Das fest eingepackte Zeugs entpuppte sich dann als Schokoriegel, konnte aber eine Schallplatte von Udo Lindenberg (welcher Ostdeutsche wollte ihn nicht) oder Deep Purple nicht ersetzen. Und was war das überhaupt für obskures Zeug, das nur »Ja« hieß, in blau-weißer Verpackung? Hier machten wir uns schon so unsere Gedanken: Gab es in der BRD auch Lebensmittel, die »Nein« hießen? Und hieß das Zeugs nur »Ja«, weil es zum Essen freigegeben war? Oder wollten uns Onkel und Tante damit mitteilen: »Ja, dieses Westpaket ist nur für euch da im Osten«? Bei uns ging es doch mehr um geistige Dinge, im Gegenzug verschickten wir Bildbände, Bücher und erzgebirgische Volkskunst.

Manchmal lag auch eine Jeans im Westpaket, die ziemlich ausgewaschen und getragen aussah und keinem von uns Geschwistern passte. Mutti nahm sich dann weit nach Weihnachten vor, diese Jeans zu einer Tasche umzuarbeiten, für den Blueser. Leider besitze ich bis heute nicht solch ein tolles Teil, denn die Hose passte schließlich irgend­einem doofen Cousin. In ganz guten Jahren lag für mich ein kleines Metallauto bei und für die große Schwester eine komische dünne Puppe, die keine Geschlechtsteile besaß. War die nicht schon zu alt dafür? Irgendwann verlor man das Interesse an den Westpaketen, zumal das »Ja«-Material auch nicht mehr so duftete wie zu Anfangszeiten. Und dann verschwanden die Westpakete noch vor dem Staat DDR.

Die Ostdeutschen besuchten nun die Westdeutschen. Erste Erkundungsgänge durch deren Einkaufstempel waren im Wortsinn erhellend. Die Ostdeutschen empfanden die Märkte des Westens irritierend hell beleuchtet, und bei diesem Lichte besehen, erkannten sie das alberne »Ja« auf Schokolade, Kaffee und Suppenpulver als eine Billighandelsmarke. Eine erneute Verkostung ließ die Zunge zucken und den Magen verkrampfen. Außerdem war bei den lieben Verwandten zu erfahren, dass die Strumpfhosen wohl nur in der mitgeschickten Größe verdammt günstig gewesen waren. Wenn Erinnerungen schal werden, ist das nicht schön.