Die zwölf Linien der Moskauer Metro befördern etwa 2,4 Milliarden Passagiere im Jahr. Das 331 Kilometer lange Streckennetz verfügt über 200 Stationen. In Stoßzeiten fahren die Züge im 90-Sekunden-Takt. Meist ist man mit der Metro schneller am Ziel als mit einem der anderen Verkehrsmittel wie Tram oder Trolleybus. Man darf sich von der drangvollen Enge in den Waggons nicht abschrecken lassen.

Wer sich in diese chronisch überfüllte Unterwelt begibt, wird mit unvergesslichen Eindrücken belohnt. Die Metro ist seit ihrem Entstehungsjahr 1935 eine Meisterleistung moderner Ingenieurtechnik und beeindruckt den Besucher mit prachtvoller Architektur. Weltweit bekannt sind vor allem die U-Bahn-Stationen aus der Stalin-Ära, die mit ihrer Ausstattung in Art Deco oder Neoklassizismus wie unterirdische Kunstmuseen daherkommen. So etwa die Nowokusnezkaja von 1943 mit heroischen Szenen aus dem Zweiten Weltkrieg, die Komsomolskaja von 1935 mit riesigen Lüstern oder die Majakowskaja von 1938 mit ihren Kuppelmosaiken mit Motiven aus der russischen Luftfahrt. Mit prachtvollen Säulen, beeindruckenden Mosaiken und pompösen Stuckelementen feiern zahlreiche Stationen gewissermaßen als »Tempel des Transportwesens« das Leben in der damaligen Sowjetunion, zu deren technischen Glanzleistungen die Errichtung der Metro zählte.

Für Kunst- und Architekturliebhaber oder Geschichtsinteressierte, die diese Metro erlebt haben oder nicht, ist im Verlag Dom Publishers ein großformatiger, schwergewichtiger Prachtband erschienen, der die Untergrundbahn mit zahlreichen Fotos, Plakaten, teilweise bislang unveröffentlichten Entwürfen und anderem Archivmaterial würdigt. Auf 352 Seiten wird ein umfassender Überblick über die Geschichte der Bahn vermittelt. Neben städtebaulichen Aspekten stehen Ingenieurleistungen und Architektur im Mittelpunkt des Interesses. Auch das Design kommt nicht zu kurz, von der Gestaltung des Leitsystems bis zum Fahrkarten-»Branding« wird einiges dokumentiert. Drei Texte ergänzen die opulente Bildwelt. Der Moskauer Chefarchitekt Sergej Kusnezow, der Architekturhistoriker Alexander Zmeul und Erken Kagarow, dessen Agentur das Design der Metro kürzlich umgestaltete, beleuchten den Untergrund aus fachkundigen Blickwinkeln.