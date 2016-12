Repression gegen DKP-Ratsherrn

Ratsherr Michael Gerber (DKP) Foto: Christian Ditsch

Der Oberbürgermeister von Bot­trop, Bernd Tischler (SPD), hat kürzlich gegenüber den anderen Rathausparteien angekündigt, Strafanzeige gegen Michael Gerber, Vertreter der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) im Stadtrat, erstatten zu wollen. Gerber wird seitens des Rathauschefs vorgeworfen, die Vertraulichkeit nichtöffentlicher Sitzungen des Verwaltungsrates der städtischen Entsorgungsfirma »Best« aus Bottrop verletzt zu haben. So soll der Kommunalpolitiker, der selbst Mitglied des Verwaltungsrates ist, unter anderem in einem Artikel in der örtlichen DKP-Zeitung Bottroper Notizen personelle Konsequenzen im »Best«-Vorstand gefordert haben. Gerbers Vorwurf: Bei der Entsorgungsfirma habe sich »eine unangemessene Kultur des Misstrauens und der unangemessenen Kontrolle gegenüber den Beschäftigten entwickelt«, wie es in dem inkriminierten Text heißt. Beachtung fand in diesem Zusammenhang auch ein Interview, welches Gerber junge Welt gegeben hatte (siehe jW vom 13. Dezember).

Die DKP hatte außerdem darauf hingewiesen, dass die tarifliche Erfolgsbeteiligung für die Beschäftigten am Jahresergebnis der »Best« erstmalig um ein Drittel gekürzt worden sei. Gerber sah darin »eine Abstrafung der Belegschaft« und hatte gegen diesen Beschluss des Verwaltungsrates gestimmt. Zudem hatte er moniert, dass die Bonuszahlungen der Vorstandsmitglieder gleichzeitig unangetastet blieben. Sie sollen für die beiden Vorstandsmitglieder immerhin 7.000 bzw. 6.500 Euro betragen.

Aufgrund der seit geraumer Zeit anhaltenden innerbetrieblichen Spannungen zwischen dem Vorstand und dem Personalrat der »Best« hatte bereits im September ein runder Tisch zwischen Mitgliedern des Verwaltungsrates, dem Vorstand und dem Personalrat stattgefunden. Als einziges Mitglied im Verwaltungsrat wurde der Vertreter der DKP dazu erst gar nicht eingeladen (jW berichtete).

Keineswegs zu Unrecht gilt Gerber als Sprachrohr der Belegschaft, was beim Vorstand des Unternehmens nicht auf Sympathie stoßen dürfte. So hatte der DKP-Mann regelmäßig darauf hingewiesen, dass die »Unzufriedenheit und die hohe Arbeitsbelastung« sich zum Beispiel »in einem extrem hohen Krankenstand der Belegschaft« zeigen würden. Gerber kündigte unterdessen gegenüber jW an, sich »nicht einschüchtern« lassen zu wollen und einer juristischen Auseinandersetzung »gelassen« entgegenzusehen. »Ich werde auch weiterhin unbequeme Wahrheiten aussprechen und darüber die Öffentlichkeit informieren«, erklärte er.

Unterstützung bekommt Gerber auch von seiner Partei. So sicherte der DKP-Vorsitzende Patrik Köbele die »vollste Solidarität unserer Partei zu«. Es sei die Aufgabe von Kommunistinnen und Kommunisten, sich in den Parlamenten für Transparenz einzusetzen und sich für die Belange der Arbeiterschaft stark zu machen, sagte Köbele am Mittwoch im Gespräch mit jW.

Ob der »Best«-Vorstand und der Bottroper Oberbürgermeister Bernd Tischler sich mit der Strafanzeige gegen den engagierten Kommunalpolitiker am Ende nicht doch einen Bärendienst erwiesen haben, wird abzuwarten bleiben.