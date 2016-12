Grillen mit Nebenwirkungen

Sie ist wohl nicht in die Affäre verwickelt: Eine Frau bietet in Durban Gegrilltes an Foto: EPA/Daniel Dal Zennaro/dpa-Bildfunk

Grillen ist in Südafrika eine Art Volkssport. Ob in den gehegten Gärten der Oberschicht oder am Straßenrand in den Townships: Überall und jederzeit kommen sich Steaks und Glut näher. Doch so ein Braai, wie die Südafrikaner ihre meist mit Holzscheiten befeuerte Zeremonie nennen, kann auch Gefahren bergen. Mancher verbrennt sich dabei die Finger. Besonders gefährlich soll allerdings ein Grillfest gewesen sein, das am 3. Dezember auf dem Grundstück des Privatdetektivs Paul O’Sullivan stattfand. In dessen Folge hätte das gesamte Land in Flammen aufgehen können – zumindest, wenn man dem Chef der Polizeieinheit gegen organisierte Kriminalität (Hawks) in der Hauptstadtprovinz Gauteng, Prince Mokotedi, glauben mag. Der erstattete in der vergangenen Woche Anzeige gegen O’Sullivan sowie den Leiter der Abteilung für interne Ermittlungen (Independent Police Investigative Directorate, IPID), Robert McBride, seinen eigenen Amtsvorgänger Shadrack Sibiya und einen Beamten, der Informationen an O’Sullivan weitergegeben haben soll. Die schwerwiegendsten Vorwürfe, über die die renommierte Wochenzeitung Mail & Guardian am vergangenen Donnerstag berichtete: Hochverrat, Spionage und Verschwörung zum Mord – alles ausgeheckt beim Grillen.

Die Verdächtigen sollen Mokotedi zufolge geplant haben, ihn und seinen Vorgesetzten, Hawks-Chef Mthandazo Ntlemeza, umzubringen. Anschließend hätten sie demnach Informationen über Duduzane Zuma, einen Sohn des Präsidenten, dazu nutzen wollen, Staatschef Jacob Zuma unter Druck zu setzen. Der Junior ist ein Geschäftspartner der Unternehmerfamilie Gupta, die durch Deals mit halbstaatlichen Konzernen wie dem Stromversorger Eskom reich geworden ist. Ihr Einfluss auf den Staatsapparat ist inzwischen so ungeheuerlich, dass sie sogar versucht haben soll, die Vergabe von Ministerposten zu bestimmen.

Mokotedis Vorwürfe reichen allerdings noch weiter. Die Verdächtigen, so hat er ausgesagt, hätten eine Revolte »ähnlich des arabischen Frühlings« anzetteln und die Sicherheitskräfte des Landes destabilisieren wollen, um den Präsidenten mittels eines Volksaufstands zu stürzen. Involviert waren demnach auch die größte Oppositionspartei Democratic Alliance und der rechtskonservative, von Buren gebildete Lobbyverband»AfriForum«.

Wie Mokotedi zu seinen Anschuldigungen kommt, ist unklar. Sein einziger vorgeblicher Beweis ist ein geheimer Bericht einer nicht näher benannten Quelle. Wie bei jeder guten Fabel gibt es Anknüpfungspunkte zur Realität: Ein Treffen im Haus O’Sullivans, der sich einen Namen als Ermittler in Korruptionsfällen gemacht hat, hat es tatsächlich gegeben. Laut Sibiya diente es jedoch lediglich dazu, einen Bericht des Detektivs zu besprechen. Zu diesem soll zwar tatsächlich AfriForum beigetragen haben, es sei darin aber nicht um Zuma, dessen Sohn oder die beiden Hawks-Chefs gegangen.

Auch McBride ist polizeibekannt. 1998, er war damals hoher Beamter im Außenministerium, nahmen ihn mosambikanische Beamte fest, als er im Grenzgebiet gerade 50 Kalaschnikows und 100 Makarow-Pistolen entgegennehmen wollte. McBride gab an, er habe versucht, für den südafrikanischen Geheimdienst Waffenschmuggelrouten zu ermitteln. Dazu kamen 2006 einige Vorwürfe von Zeugen eines möglicherweise alkoholbedingten Verkehrsunfalls, die sich von McBride, der am Steuer gesessen haben soll, und Angehörigen einer ihm damals unterstehenden Polizeieinheit bedroht fühlten. Kurzum: Der Mann ist kein unbeschriebenes Blatt.

Gleichzeitig aber ist McBride ein Dickkopf, der bereit ist, es mit dem Zuma-Lager aufzunehmen. Das ist der eigentliche Hintergrund dieser Posse: Seine IPID hat jüngst Ermittlungen gegen Hawks-Chef Ntlemeza und den nationalen Polizeichef Khomotso Phahlane aufgenommen. Ersterem werden Betrug und Meineid vorgeworfen, letzterem Korruption. Die jetzigen Vorwürfe gegen McBride sind die Antwort darauf. Es spricht Bände, dass Mokotedi in seiner Aussage eine Verschwörung gegen Unterstützer von Präsident Zuma witterte, zu denen er neben sich selbst und seinem Chef Ntlemeza auch den Geheimdienstchef und den obersten Staatsanwalt zählte. In der Causa Zuma-Gupta haben diese Behörden bisher allesamt durch Untätigkeit geglänzt. Die unbelegten Anschuldigungen gegen McBride, so erklärt es Politanalyst Ralph Mathekga im Mail & Guardian, sollen nun Zweifel an den Motiven für dessen Ermittlungen streuen. Der Kampf um die Macht in Staat und Partei, der derzeit in Südafrika tobt, hat eine Ebene mehr.