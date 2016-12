Roter Dampfexpress

Foto: Mauricio Duenas Castaneda/EPA/dpa-Bildfunk

Einen wunderschönen guten Morgen! Independiente Santa Fe brachte am Sonntag im auch »El Campin« genannten Estadio Nemesio Camacho von Bogotá mit einem 1:0-Sieg gegen Deportes Tolima aus Ibagué (Provinz Tolima) im Finalrückspiel des Torneo Clausura, der kolumbianischen Fußballmeisterschaft, den neunten Meistertitel seiner Vereinsgeschichte unter Dach und Fach. Erstmals war das dem »Roten Express« 1948 zum Beginn des Profifußballs in Kolumbien gelungen. Aus der Schmiede des Klubs stammen so bezaubernde Kicker wie etwa Freddy Rincón, Adolfo Valencia, der Dortmunder Adrián Ramos oder auch Torwart-Legende Faryd Mondragón.

Nachdem das Hinspiel im Estadio Manuel Murillo Toro mit einer Nullnummer geendet hatte, kam Independiente deutlich besser ins Spiel, qualifizierte sich für die Copa Libertadores 2017 und unterstrich nachhaltig, dass es zu den herausragenden Teams Kolumbiens der letzten Dekade zählt (u. a. gelang dem Klub vergangenes Jahr der Gewinn der Copa Sudamericana, dem Gegenstück zur Europa League).

Von Anbeginn machte der Rote Express seinem Namen alle Ehre, also Dampf. Die völlig überforderten Gäste in Weinrot-Gold wurden auf allen Positionen überlaufen, ihre Abwehr strotzte geradezu vor Lücken und zeigte ungewollt komische Nervositätsattacken. So klingelte es folgerichtig bereits nach zehn Minuten im Kasten von Joel Alberto Silva Estigarribia, einem der Ersatztormänner der »Albirroja«, der nationalen Auswahl Paraguays. Gegen den präzisen Kopfball von Linksverteidiger Héctor Urrego, der eine von dem argentinischen »Enganche« (Spielmacher) Jonathan Gómez hereingeschlagene Ecke verlängerte, besaß Silva jedoch keine Abwehrmöglichkeit.

In der Folge legte sich Tolima mehr ins Zeug, doch auch während seiner besten Phasen blieben die Hauptstädter immer einen Tick überlegen. Bis zum Abpfiff wurde dem feierwütigen Publikum aber noch ein bisschen vom guten alten Hauen und Stechen geboten, ein Bonus, der dankbar angenommen wurde. Entschieden wurde das Match letztlich um den Mittelkreis herum, wo immer wieder Weinrot-Goldene zu Boden gingen. Das sah aus der Vogelperspektive bestimmt klasse aus.

Nach der Pause brachte Tolima-Trainer Alberto Gamero den Paraguayo Víctor Aquino, doch half es nichts mehr, denn Gustavo Costas, der argentinische Trainer Independientes, ließ hinten eifrig Beton anrühren, wo seine wissbegierigen Schutzbefohlenen in einem Schnellkurs das Maurerhandwerk erlernten und Tormann Andrés Leandro Castellanos Serrano für den Rest des Spiels so komplett die Sicht versperrten.

Die letzten Minuten des Matches waren dann ein rasantes Hin und Her, die Mittelfeldregionen versteppten blitzartig, Deportes ballerte ein ums andere Mal gegen die Mauer der Capitalinos, und die abprallenden Bälle nutzten die Gastgeber immer für schnelle Konter. Nur am Ergebnis änderte sich nichts mehr.