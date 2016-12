Nachschlag: Wechselwirkungen

Nahostexperte Guido Steinberg Foto: Karlheinz Schindler/dpa-Bildfunk

Im Gespräch äußerte sich der »Terrorismusexperte« Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik zum Mordanschlag auf den russischen Botschafter in Ankara. Seine Einschätzung: »Die Türkei insgesamt hat eine der größten und diversesten terroristischen Szenen in der westlichen Welt, und es gibt zwischen verschiedenen Gruppierungen auch immer mal wieder Wechselwirkungen.« Dass hinter dem Anschlag der IS steckt, hält er vor dem Hintergrund der Ereignisse in Syrien für möglich; dass er von der türkischen Regierung instrumentalisiert werde, um etwa gegen die innere Opposition vorzugehen, dagegen nicht: »Nach dem Putsch und nach den jüngsten Anschlägen der PKK zieht die Regierung ja ohnehin schon alle Register.« Stimmt – aber war nicht die Förderung islamistischer Kopfabschneider schon lange vor diesen Zuspitzungen ein außenpolitisches Machtinstrument Erdogans? Die Wechselwirkungen solcherlei Staatsterrors wurden brav beschwiegen. (shu)