Rotlicht: Kulturindustrie

Durcheinander in der »Riesenmaschinerie« der Kulturindustrie: Jacob Jordaens »Catharina Behaghel« macht Selfie Foto: Antje Lange/dpa-Bildfunk

Was eigentlich ist kein Ausfluss, kein Segment des Kulturbetriebs, der Kulturindustrie? Soweit ich’s überschaue, subsumiert man Arbeiten wie Müllabfuhr, Stallausmisten und Straßenbau noch nicht unter den durch und durch affirmativen Dachlattenbegriff der Kulturindustrie, so gut wie alles andere aber schon. In dem vor genau zwanzig Jahren bei Suhrkamp erschienenen, 30 Artikel aus der Neuen Zürcher Zeitung versammelnden Band »Der Kulturbetrieb« finden sich Beiträge zu Buchformaten und Verlagsberufen, zu Literaturpreisen und Ausstellungskatalogen, zum Sponsor, Filmfestival, Kongress und Abonnementskonzert, zur Vernissage, Zeitschrift, Preisjury, Hitparade und Kunstauktion, zum Museum und zum Architekten, zur »Kultur des Stars« (Horkheimer).

Seither hinzugekommen sind (Auswahl) die Themen Autodesign, Haarschnitte, Klamotten sowieso, Fressen und Saufen, Wohnen in Häusern, Zufußgehen und Sportstuss in jeglicher Variante, Fickerei, Kinderabrichtung, Wetterbeobachtung (vermutlich), Mobiltelefongebimmel und -gedaddel, Gärtnern, Reisen und Chillen, allgemeines Geld­raffen, »Netz«, verflixte Zeichensysteme sowie im speziellen Madonna und Metallica.

Im Gefolge der exponentiellen materiellen und symbolischen kulturindustriellen Überproduktion haben sich in den vergangenen Jahrzehnten Abertausende von aufgeblasenen akademischen Instituten konstituiert und Aberhunderte von brunzgescheiten Denkschulen gebildet, wurden Myriaden von wirren begrifflichen Instrumentarien und sinnlos-selbstreferentiellen Untersuchungsmethoden entwickelt, die sich, wie im Kapitalismus und im Zuge des Gerennes nach Monetentöpfen unabdingbar, allesamt gegenseitig marktkläfferisch beharken oder bekämpfen und die Relevanz oder die Legitimation absprechen. Eine Zeitlang fand dieses omnipräsente gegenstands- und geistlose Gemopse und Gehampel im sogenannten Philosophischen Quartett und im unablässig seinen vernudelten Wortsalat emittierenden Eitelkeitsross Sloto Sloterdijk seinen glanzvollsten realsymbolischen Ausdruck.

Dass das expandierend-flamboyante Durcheinander ein Unterpfand für Freiheit und glückverheißende Pluralität respektive Individualität sei, behaupten Produktionsmitteleigner, »Zirkulationsagenten« (Enzensberger) und kulturlinke Trottel ohne Unterlass. »Kultur heute schlägt alles mit Ähnlichkeit«, schreibt Adorno im so apodiktischen wie löblich polemischen (jede Karriere einer Celebrity sei nichts anderes als »die Summe […] idiotischer Ereignisse«) wie seherischen Kulturindustriekapitel der »Dialektik der Aufklärung«. Wenig später spricht er von der »unersättlichen Uniformität«, die sich in einer »ökonomischen Riesenmaschinerie« zeige, deren Totalitätsanspruch eingelöst sei: »Die ganze Welt wird durch das Filter der Kulturindustrie geleitet.«

Kennzeichnend für ihre Produkte sei die »Verarmung des ästhetischen Materials«, die »Vorherrschaft des Effekts, der handgreiflichen Leistung, der technischen Details übers Werk, das einmal die Idee trug und mit dieser liquidiert wurde«. Wo nur mehr das Formelhafte regiere und im irdischen Kulturhimmel voller immer gleicher Klischees der Kunst das Moment der Transzendenz ausgetrieben worden sei, reagiere der dressierte Kunde, der präparierte Konsument, bar jeder Form von Spontaneität und Phantasie, exakt so, wie es der Schematismus der Erfahrung am Produkt selbst ihm vormache.

Die Kulturindustrie ist ein Käfig, ihr Programm »traumlose Kunst fürs Volk«. Was der Rezipient für Genuss hält, ist Ablenkung, Manipulation, Verblendung, dient der Unterbindung der Artikulation von Bedürfnissen, der Auslöschung von Differenzen und der Eingliederung ins ewig Fortbestehende.

Man spare sich kulturtheoretische Nebelwortschiebereien. Die ersten acht Seiten des besagten Textes genügen, um dem allseitigen, monopolkapitalistisch organisierten »Massenbetrug« eine zu verpassen. Immerhin. Tut gut.