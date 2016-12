Weiter wie bisher

Kundgebung von Pegida Havelland im März 2016 in Rathenow Foto: Paul Zinken/dpa-Bildfunk

Bereits mehrfach trat Gerald Hübner bei Aufmärschen des rechten Zusammenschlusses Pegida Havelland als Redner auf. Zugleich sitzt der 57jährige Politiker für die AfD im Kreistag Havelland und ist Sprecher seiner Partei in dem Landkreis. All das wäre kaum erwähnenswert, wäre Hübner nicht zugleich beim Landeskriminalamt (LKA) Berlin beschäftigt.

Zwar zog der Kriminaltechniker den Unmut seiner Vorgesetzten auf sich, die ihn wegen seiner Auftritte bei Pegida abmahnten. Sie warfen ihm vor, gegen die »politische Loyalitätspflicht« verstoßen und »rechtspopulistische Meinungen« vertreten zu haben. Der Beschuldigte setzte sich gegen die Vorwürfe zur Wehr. Am vergangenen Montag einigten sich beide Parteien vor dem Berliner Arbeitsgericht. Eine von der Polizeibehörde ausgesprochene Abmahnung soll nur noch bis 31. Mai des kommenden Jahres in der Personalakte Hübners bleiben.

Dass an vergangenen Aufmärschen von Pegida Havelland auch bekannte Neonazis und Rassisten teilnahmen, will der AfD-Politiker nicht gewusst haben. Nach Informationen des Berliner Tagesspiegels hatten Vertreter der »Identitären Bewegung«, der neofaschistischen NPD, der ebenfalls extrem rechten Splitterpartei »Der III. Weg« sowie Anhänger des militanten »Kameradschaftsspektrums« an den Protesten teilgenommen. Darunter angeblich auch der 2005 wegen »Bildung einer terroristischen Vereinigung« verurteilte Neofaschist Christopher Hartley.

Die »Causa Hübner« ist im Raum Berlin-Brandenburg kein Einzelfall. Zur Erinnerung: Erst im letzten Jahr hatten Recherchen des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) ergeben, dass zwei Polizeibeamte Ermittlungen gegen Neofaschisten bewusst vereitelt hätten. Ausgerechnet eine parlamentarische Anfrage der AfD an die »rot-rote« Landesregierung in Brandenburg brachte infolgedessen ans Licht der Öffentlichkeit, dass das dortige Innenministerium in insgesamt fünf Fällen Hinweise auf rechte Aktivitäten beziehungsweise Verstrickungen von Beamten erhalten hatte. Darunter auch zwei Beamte, die bereits im Oktober 2014 mehrere Neonazis in Schwedt, die zuvor den Hitlergruß gezeigt und »Heil Hitler« gegrölt hätten, unbehelligt hatten ziehen lassen. Einer der beiden Polizisten soll sogar selbst an Neonaziaufmärschen teilgenommen haben (jW berichtete).

Für Aufsehen sorgen seit geraumer Zeit auch Enthüllungen über Polizisten, die zugleich bei den »Reichsbürgern« aktiv sind. Wie die Süddeutsche Zeitung Ende Oktober berichtete, sollen den Innenministerien der Länder mindestens 15 mutmaßliche »Reichsbürger« bekannt sein, die zugleich im Polizeidienst tätig sind.

Anfällig für rechtes Gedankengut sind offenbar auch städtische Beamte. So ist etwa der ehemalige oberste Feuerwehrchef der Ruhrgebietsmetropole Dortmund, Klaus Schäfer, regelmäßiger Gast bei Aufmärschen und Vorträgen der Neonaziszene in Dortmund und nimmt an deren Provokationen teil. Als die Rechten am Freitag letzter Woche den Turm der Reinoldikirche in der Innenstadt Dortmunds besetzten, war Schäfer, der bereits 2010 aufgrund seiner politischen Aktivitäten suspendiert worden war (jW berichtete), ebenfalls vor Ort. Er wurde infolgedessen von der angerückten Polizei festgesetzt und ins Präsidium verfrachtet.