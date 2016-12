Offiziell gewählt

Donald Trump ist vom Gremium der Wahlleute nun auch offiziell zum nächsten US-Präsidenten gewählt worden. Der 70jährige erreichte bei den landesweiten Abstimmungen am Montag (Ortszeit) deutlich mehr als die benötige Mehrheit. Das Volk wählt den US-Präsidenten nur indirekt, entscheidend sind die Wahlleute, diese wurden am 8. November bestimmt. 304 von diesen votierten für Trump, 224 für dessen Kontrahentin Hillary Clinton. Auch die Sioux und Umweltaktivistin Faith Spotted Eagle erhielt als erste Indigene in der Geschichte der USA eine Stimme von den Wahlleuten. (dpa/jW)