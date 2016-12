Politische Lösung gesucht

Gemeinsame Gespräche: Am Dienstag kamen der russische Außenminister Sergej Lawrow in Moskau mit seinen Amtskollegen aus der Türkei und Iran zusammen Foto: Maxim Shemetov/Reuters

Im Syrien-Konflikt sind Russland, die Türkei und der Iran zur Vermittlung zwischen Regierung und oppositionellen Gruppen bereit. Das sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag nach Gesprächen der Chefdiplomaten der drei Länder in Moskau. Russland, die Türkei und der Iran stünden als Garantiemächte für ein Friedensabkommen zur Verfügung. Ziel der Troika sei es, den nötigen Impuls für die Erneuerung des politischen Prozesses in dem Land zu geben. »Wir stimmen überein, dass es keine militärische Lösung geben kann«, sagte Lawrow.

Mit dem Türken Mevlüt Cavusoglu und dem Iraner Mohammed Dschawad Sarif sprach Lawrow der Agentur TASS zufolge auch über eine mögliche Feuerpause in Syrien. Es gehe um den Beginn politischer Gespräche, »wobei wir keinerlei Rücksicht auf Terroristen zulassen dürfen«, sagte Lawrow der Agentur Interfax zufolge. Es war das erste Treffen in dieser Konstellation. Lawrow sagte, es handele sich um das »effektivste Format«, da die drei Länder großen Einfluss in Syrien hätten.

Parallel zu den Chefdiplomaten tagten die Verteidigungsminister der drei Länder in Moskau. Das Treffen vereinte erstmals die drei Mächte, die mit eigenen Truppen die militärische Lage am Boden in Syrien kontrollieren. Auch in Aleppo hatten iranische Milizen und die russische Luftwaffe die syrische Armee bei der Wiedererlangung der Kontrolle über den Ostteil der Stadt unterstützt. Die Türkei habe schließlich mit ihrem Einfluss auf die bewaffneten Gruppen den Abzug der Kämpfer mit ausgehandelt. (dpa/jW)