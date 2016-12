Zum Aufstieg verdammt: Zebra-Fans Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa-Bildfunk

Schon vor dem 19. Drittligaspieltag am Wochenende stand fest, dass Duisburg Herbstmeister werden würde. Finanziell sieht es beim MSV (für Meidericher Spielverein, ein Stadtteil im Norden einer der ärmsten Städte Deutschlands) jedoch bescheiden aus. Im Spätherbst hatte der DFB einen Punktabzug erwogen. Um das Nachlizenzierungsverfahren zu bestehen, habe eine »siebenstellige Summe« aufgebracht werden müssen, hieß es (rein numerisch auch ein weites Feld). Ohne den Aufstieg ins höhere Fußballhaus und die damit verbundenen Fernsehgelder sieht die Zukunft der »Zebras« zappenduster aus. Im letzten Spiel vor der Winterpause kam Duisburg nun beim Vorletzten aus Zwickau nur zu einem Remis; der Vorsprung auf die Verfolger schmilzt. Die Zwickauer sind ebenfalls in der Bredouille. Ihnen fehlen gut 400.000 Euro. Sie müssen dem DFB in den kommenden Wochen glaubhaft darlegen, wie sie die aufbringen wollen. Von sportlichen Verstärkungen kann Trainer Torsten Ziegner da nicht einmal träumen.

Vorweihnachtlich gehobene Stimmung herrscht beim klammen Chemnitzer FC. Mit 1,26 Millionen Euro bezuschusst der Rat der Stadt den Fußballklub, um ihn am Leben zu erhalten – mit Rechenschaftspflicht wohlgemerkt. Das ging den Spielern anscheinend in die Beine wie Glühwein mit Schuss. In ihren neongiftgelbgrünen Auswärtstrikots siegten die »Himmelblauen« gegen beinahe gelähmt wirkende Rostocker mit 3:1 durch Treffer von Jamil Dem und Torjäger Anton Fink (Doppelpack).

Auch beim Halleschen FC läuft es zur Zeit rund: 50jähriges Jubiläum, keine Schulden mehr und die bisher beste Plazierung in der 3. Liga überhaupt. Gegen die wiedererstarkten »Störche« aus Kiel stand am Sonnabend nicht unbedingt Schönspielen auf dem Stundenplan, eher knallharter Kampf. Halles Kapitän Klaus Gjasula flog nach abgesessener Gelbsperre in der zweiten Halbzeit gleich wieder vom Platz. In Unterzahl konnte ein torloses Remis ertrotzt werden, das sich fast wie ein Sieg anfühlte. Halle blieb zu Hause ungeschlagen und mischt auf Platz vier weiter oben mit.

Noch besser geht es Magdeburg. Der Klub steht mit 900.000 Euro im Plus, die Fans sind eine Macht, die zusammengeschweißte Mannschaft hat sich in lichten Höhen der Tabelle eingenistet. Trainer Jens Härtel gilt als Architekt des größten Erfolgs seit dem Mauerfall. Einziger Wermutstropfen ist die suboptimale Statik des Stadions (Hüpfverbot!), die noch mächtig ins Geld gehen kann.

Am Wochenende reisten anderthalbtausend Anhänger von der Elbe nach Westfalen zum Mitaufsteiger Sportfreunde Lotte (hervorragender Fünfter). Lange stand das Spiel im Zeichen der Torhüter: Benedikt Fernandez kratzte einen Elfer von FCM-Kapitän Marius Sowislo von der Linie. Magdeburgs Ersatzkeeper Leopold Zingerle parierte einen gefährlichen Freistoß von Lottes André Dej. In der zweiten Hälfte spitzelte FCM-Liebling Christian Beck den Ball dann aus schwierigem Winkel ins Tor. Der junge Julius Düker traf volley zum 2:0. Nach dem Anschluss für Lotte machte Joker Tarek Chahed den Auswärtssieg für Magdeburg perfekt. Die Sachsen-Anhalter gehen damit auf Tabellenplatz zwei in die Winterpause. Das Hüpfen war ihren Fans auswärts natürlich erlaubt, Trainer Härtel genehmigte sogar das Träumen vom Aufstieg.