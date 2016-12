Wie hältst du’s mit »Graceland«?

Von Sinn und Unsinn kulturellen Boykotts. Paul Simon (r.) nahm »Graceland« während der Apartheid in Südafrika auf. Mit schwarzen Musikern Foto: AP Photo/Adil Bradlow

In Zusammenarbeit des Jerusalemer Van-Leer-Instituts mit dem Tel Aviver Goethe-Institut fand in Jerusalem am 12./13. Dezember eine internationale Konferenz zum Thema »Boycotts. An Academic Look« (»Boykotte. Eine akademische Sicht«) statt. Nach der Eröffnungsrede von David Feldman aus London, der einen historisch-begrifflichen Abriss des Boykottgedankens von der Amerikanischen Revolution bis zur BDS-Kampagne (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen) zum Inhalt hatte, erörterten in drei Sitzungen Wissenschaftler aus Israel, Deutschland und Dänemark unterschiedliche Aspekte des Gegenstands. Detlef Siegfried (Kopenhagen) behandelte Aporien des kulturellen Boykotts am Fallbeispiel der Antiapartheidbewegung, des ANC und des Konflikts um Paul Simons Album »Graceland«. Dan Rabinowitz (Tel Aviv) formulierte Kriterien für die Legitimität des Boykotts und setzte sich mit dem Problem des ungebetenen Beifalls aus radikaler Ecke auseinander. Sawsan Zaher (Juristin, die sich mit den Rechten der arabischen Minorität in Israel befasst) beleuchtete das Urteil des Obersten Gerichtshofes Israels 2015 zum seit 2011 geltenden Antiboykottgesetz im internationalen Vergleich. Rüdiger Graf (Potsdam) ging dem Aspekt der symbolischen Kommunikation beim Ölembargo von 1973/74 nach. Avner De-Shalit (Jerusalem) lieferte eine vom Standpunkt der analytischen Philosophie reflektierte Ethik des akademischen Boykotts. Ute Deichmann (Beer Sheva) zeichnete Motivation und Auflösung des israelischen Boykotts der Kooperation mit dem wissenschaftlichen Betrieb in der BRD nach dem Zweiten Weltkrieg nach. Mo­she Zu­ckermann (Tel Aviv) sprach über Ideologie und Widersprüche des Wagner-Boykotts in Israel, und Alon Harel (Jerusalem) erörterte abschließend das Problem der Legitimität kultureller und akademischer Embargos in juristisch-philosophischer Perspektive.

Der schiere Gedanke, zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Konferenz zu diesem Thema in Israel zu veranstalten, hat etwas Subversives. Denn nicht nur der größte Teil der jüdischen Bevölkerung im Land, sondern auch die allermeisten Parlamentarier und repräsentative Vertreter der Medien sehen im Boykott, der automatisch mit entsprechenden Maßnahmen gegen Israel identifiziert und als »antisemitisch« apostrophiert wird, eine Ungeheuerlichkeit, die entsprechend von der narzisstisch gekränkten Bevölkerung in den sogenannten sozia­len Medien mit wutschäumender Empörung und von der Presse (zumeist) selbstgerecht abgeschmettert wird. Das Parlament hat bereits politische Schritte unternommen und reagierte gesetzgebend in autoritär-pseudodemokratischer Gebärde. Nur wenige, ohnehin randständig positionierte Publizisten reflektieren den Anteil der israelischen Politik daran, dass man in der Welt zum Boykott gegen den zionistischen Staat bzw. seine Institutionen aufruft.

Das mag mit eine Erwägung gewesen sein, die Konferenz mit Ausnahme des einleitenden Vortrags von David Feldman als geschlossenen Workshop abzuhalten, ein Rahmen, der den internen akademischen Blick ermöglicht. Aber obwohl alle Beteiligten einer kritischen, viele unter ihnen auch einer linken Gesinnung anhängen, erwies sich der Gesamttenor der Konferenz als ziemlich heterogen. Das ist bei akademischen Veranstaltungen freilich nicht ungewöhnlich. So war man sich bei historisch weit zurückliegenden Boykottfällen mehr oder minder einig über deren Nützlichkeit und Berechtigung. Man verstand es auch, zwischen dem realen Schaden, den ein Boykott anzurichten vermag, und seinem symbolischen Stellenwert zu unterscheiden. Sobald es aber um die Erörterung des kulturellen oder akademischen Boykotts ging, machte sich bei nicht wenigen Referenten ein eigenartiger latenter Widerstand bemerkbar. Der Fall Paul Simon und seines im Südafrika der Apartheidzeit aufgenommenen Albums »Graceland« legte die mit dem Kulturboykott einhergehenden Ambivalenzen offen. Einige analytische Energie und Ehrgeiz brachte man aber auf, um die Triftigkeit des akademischen Boykotts zu hinterfragen, ja zu widerlegen.

Hatte dies mit der beruflichen Sphäre der an der Debatte Beteiligten zu tun? Wohl auch, aber nicht nur, denn es lässt sich in der Tat nachweisen, wie derlei akademische Partialbestreikungen den anvisierten Zweck des Boykotts verfehlen mögen – etwa, wenn Linke Veranstaltungen von Linken boykottieren, während Andersgesinnte die boykottierte Institution unbekümmert besuchen bzw. sich an deren wissenschaftlichen Aktivitäten beteiligen. Und doch atmete der Vortrag der arabischen Referentin im Workshop, die sich mit dem Antiboykottgesetz der israelischen Regierung und den Rechten der arabischen Minderheit des Landes befasste, den Geist nicht nur abstrakter, sondern realer sozialer und politischer Leiderfahrung. Die Kluft zwischen Theorie und Praxis schien für ein kurzen Moment auf. Die Konferenz war eine Errungenschaft im Kontext der gegenwärtigen israelischen Wirklichkeit, widerspiegelte aber zugleich die durch ebendiese Realität bewirkte Ohnmacht der emanzipativen Emphase.