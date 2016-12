Unverständliche Haltung

Am vergangenen Donnerstag tagte die Jahresversammlung der Gruppe Suhl/Südthüringen der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA). Sie nahm eine Erklärung an, in der sie die Einweihung einer Gedenktafel für Suhler Nazis einen Monat zuvor kritisierte:

Mit Empörung mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass im Rahmen der Ehrungen zum »Volkstrauertag« am 13. November 2016 auf dem Suhler Hauptfriedhof eine Gedenktafel »für Suhler Bürger«, die im sowjetischen Speziallager Nr. 2 in Buchenwald inhaftiert waren, angebracht wurde. (...)

Sie waren Blockleiter, Zellenleiter, aktive Mitglieder der NSDAP, Mitarbeiter der Gestapo, SS und SA, Aktivisten und Polizisten, so sagt es das im Archiv der Gedenkstätte Buchenwald vorhandene Lagerjournal über die Insassen und den Grund ihrer Inhaftierung aus. (...)

Der Text der Tafel auf dem Suhler Hauptfriedhof: »Die Stadt Suhl gedenkt der Bürger ihrer Stadt, die im sowjetischen Speziallager Nr. 2 Buchenwald und in anderen Lagern der Alliierten unschuldig gelitten haben oder zu Tode gekommen sind.« Die Haltung des Kulturausschusses des Suhler Stadtrates zu diesem Text ist für uns unverständlich und nicht zu billigen.

Wir fragen: Warum hat sich der Suhler Kulturausschuss dazu nicht sachkundig gemacht, obwohl es dazu genügend Möglichkeiten gab? Wir fragen: Wer ist die Stadt Suhl? Wir fragen: Was heißt unschuldig? (…) Wir fragen: Warum wurde die Kritik des Stiftungsdirektors der Gedenkstätte Buchenwald, Prof. Dr. Volkhard Knigge, veröffentlicht in der Tageszeitung Freies Wort, die Pläne der Stadt Suhl seien gekennzeichnet von »Unwissen und Gedankenlosigkeit, die zu Geschichtsklitterung und Geschichtsvergessenheit führen«, nicht beachtet?

Nein, mit Duldung des Suhler Oberbürgermeisters wurde diese »Ehrung« für Suhler Naziaktivisten vorangetrieben und am »Volkstrauertag« realisiert. Dazu sagte der Oberbürgermeister der Stadt Suhl, Dr. Jens Triebel: »… auch letztere haben nun (…) mit einer eigenen Gedenktafel am Suhler Ehrenmal eine Erinnerungsstätte gefunden«, was richtig sei und längst überfällig war. Diese Worte entsprechen dem Zeitgeist und der Haltung derer, die diese verspätete Ehrung für Nazis am »Volkstrauertag« im Jahr 2016 wollten. (…)

Diesem Zeitgeist entsprang auch der Text, den die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) am Montag unter der Überschrift »Ich bin ein ›Konsorte‹« als Leserbrief veröffentlichte:

In Ihrem Beitrag »Vorurteilsfrei. Wer Straftäter nicht benennt, versteht den Pressekodex falsch« von Michael Hanfeld (FAZ vom 10. Dezember) verwenden Sie den Begriff »AfD und Konsorten«. Ein »Konsorte« ist im Volksmund jemand, der einem andern bei der Ausführung einer unrechten Tat hilft, ein Mittäter, Komplize, Spießgeselle.

Ich bin Gymnasiallehrer und mangels einer politischen Opposition auf der Suche nach einer Opposition, die die deutsche Finanz-, Energie-, Renten- und Flüchtlingspolitik wieder auf ein von der Vernunft diktiertes Format bringt. Als einzige Opposition sehe ich derzeit die AfD, zumal nahezu die gesamte Presse sich zu einer Regierungspresse gewandelt hat. Als Sympathisant der einzigen Opposition bin ich also ein »Konsorte«. Ich werde den Fall in meinen Unterrichten verwenden, um den Schülern zu zeigen, mit welchen unterschwelligen Methoden unsere Meinungsfreiheit angegriffen wird.

Ernst Bickel, Berlin