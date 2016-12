»Wir beziehen uns auf rechtfertigenden Notstand«

»Mehr als 97 Prozent der Verfassungsbeschwerden werden nicht zur Entscheidung angenommen, mehr als 90 Prozent der angenommenen werden abgelehnt. Würden wir da durchkommen, würde das Urteil im nachhinein aufgehoben.« – Hanna Poddig Foto: Carsten Rehder dpa/lno/dpa - Bildfunk

Das Oberlandesgericht Hamm hat Ihre Revision eines Urteils des Landgerichts Münster abgelehnt. Deshalb sind nun ungewöhnlich hohe Geldstrafen gegen Sie rechtskräftig, die ausgesprochen wurden, weil Sie im Sommer 2012 die Bahnstrecke zur Urananreicherungsanlage Gronau blockiert haben. Hat das OLG die Entscheidung begründet?

Solch eine Ablehnung muss nicht begründet werden, und in den meisten Fällen wird das auch nicht gemacht. Bei uns war es leider auch so, dass wir nur einen lapidaren Einzeiler zugeschickt bekommen haben, dass das OLG die Revision »als unbegründet« verwirft. Unsere Auseinandersetzung in dem Punkt war nur schriftlich, da die Staatsanwaltschaft immer wieder eigene Stellungnahmen geschrieben hat und wir darauf reagieren mussten.

Welchen Inhalt hatte diese Auseinandersetzung?

Unsere Revisionsschrift war relativ umfangreich, und wir haben verschiedene Punkte angegriffen. Mit diesem Instrument lassen sich generell sowohl formale wie inhaltliche Themen angreifen. Zu ersteren gehörte, dass in unseren Augen die Öffentlichkeit des Verfahrens nicht gewährleistet war, weil Besucher rausgeworfen oder von Anfang an gar nicht hereingelassen wurden, unter ihnen bekannte Pressevertreter. Zum anderen haben wir uns gegen die Auslegung des Gerichts gewehrt, dass es sich bei dem Vorgeworfenen tatsächlich um eine Störung öffentlicher Betriebe handelt.

Wenn Sie diesen Vorwurf von sich weisen, wie würden Sie beschreiben, was Sie getan haben?

Unsere Argumentation war immer, dass wir uns auf rechtfertigenden Notstand beziehen. Nicht, dass ich diese Gesetze sinnvoll finde, aber wenn man sich in diesem Rahmen bewegt, kämpfe ich natürlich auch mit den Mitteln, die mir dort zur Verfügung stehen. Ein Gericht kann einen rechtfertigenden Notstand nicht einfach so ablehnen, sondern muss sich in der Sache damit beschäftigten. Wir haben das relativ umfassend belegt: Der transportierte Stoff ist gefährlich, ebenso der Betrieb der Anlagen, der sogar eine Dauergefahr darstellt. Das Landgericht hat dazu jedoch immer gesagt, dass das egal sei und es sich damit nicht auseinandersetzen wolle. In der Urteilsbegründung stand aber trotzdem, die Transporte seien harmlos. Das ist ein deutlicher Widerspruch.

Sie und Ihr Mitangeklagter wurden zu Geldstrafen von 90 und 110 Tagessätzen verurteilt. Das ist für so eine Aktion überraschend hoch und auch generell sehr viel. Ab einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen ist man vorbestraft. Wie hat das Landgericht diese Härte begründet?

Es gibt auf diese Frage die formaljuristische Antwort und die ehrliche. Letztere ist, dass wir denen wirklich richtig auf die Nerven gegangen sind. An den Prozesstagen gab es immer wieder begleitende Aktionen vor der Tür. Auch im Verfahren waren wir unbequem: An einem Tag hing ein Kruzifix im Gerichtssaal, und wir haben uns dagegen gewehrt. Formal wollte das Gericht die hohe Strafe bei mir mit einer Vorstrafe begründen. Die gab es aber gar nicht, weil die vorherige Verurteilung zu lange her war – darauf hat mein Anwalt auch hingewiesen. Daraufhin merkte man, wie es in den Personen arbeitete. Mir wurde dann vorgeworfen, ich habe gesagt, ich habe das aus Überzeugung getan, und ich werde weiterhin Antiatomaktionen machen. Auch das haben wir versucht in der Revision anzugreifen: Formal müssten Überzeugungstäterinnen milder bestraft werden. Zum anderen hat das Gericht behauptet, ich sei die »Chefin« bei dieser Aktion gewesen. Das ist aber durch nichts belegt.

Gibt es für Sie nun noch irgendeine Möglichkeit, gegen das Urteil des Landgerichts vorzugehen?

Wir könnten noch Verfassungsbeschwerde einlegen. Die Erfolgsaussichten liegen aber im Promillebereich: Mehr als 97 Prozent der Verfassungsbeschwerden werden nicht zur Entscheidung angenommen, mehr als 90 Prozent der angenommenen werden abgelehnt. Würden wir da durchkommen, würde das Urteil im nachhinein aufgehoben. Das ändert aber nichts daran, dass es nun rechtskräftig ist und damit auch vollstreckt werden könnte.