Anonym aus Angst

Auch bei Ryanair arbeitet Cockpit an der Streikbereitschaft Foto: Uwe Anspach/dpa- Bildfunk

Bei Ryanair arbeiten Piloten prekär. Damit soll bald Schluss sein, denn die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat am Montag angekündigt, eine Tarifkommission zu gründen. »Erstmalig organisieren sich damit Ryanair-Piloten in Deutschland, um sich den fragwürdigen Umgang der Fluggesellschaft mit ihren Angestellten nicht länger gefallen zu lassen«, erklärte Cockpit in einer Pressemitteilung am Montag. Das Ziel seien »angemessene Arbeitsverträge anstatt atypischer Beschäftigung«. Zum Schutz vor zu erwartenden Repressalien seitens Ryanair bleiben die Mitglieder der Kommission vorerst anonym. Und das hat seine Gründe. Die Fluggesellschaft hat ein System etabliert, wonach über Briefkastenfirmen in Irland Piloten nur angeheuert werden, wenn sie gebraucht werden. Für ihre Dienste erhalten sie über den Personaldienstleister ein Honorar. Rund ein Drittel der Kapitäne und etwa 80 Prozent der Kopiloten sind über Fremdfirmen beschäftigt. Das hatte für Ryanair bislang unter anderem den Vorteil, dass keine Beiträge zur deutschen Sozialversicherung fällig wurden, da für die formal selbständigen Piloten aus Sicht der Fluggesellschaft die hiesigen Regelungen nicht gelten. Ein Cockpit-Sprecher erläuterte gegenüber jW die Methoden: »Die Piloten werden an die Kandare genommen.« Als Selbständigen würde ihnen gedroht, nicht mehr gebucht zu werden. In der Vergangenheit sei dies in Ländern, in denen Ryanair tätig ist, bereits vorgekommen. In Spanien und Italien seien Piloten zwangsversetzt worden. Die Tarifkommission setzt sich zusammen aus festangestellten Piloten und Mitarbeitern, die im sogenannten Contractor-Modell tätig sind. »Die aktuelle Situation bei Ryanair sorgt innerhalb der Pilotenschaft für Unsicherheit und setzt die Beschäftigten unter Druck«, erklärte Cockpit. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hatte im August gegen Piloten und Ryanair ermittelt, weil sie Sozialabgaben nicht rechtmäßig abgeführt hätten. Die laufenden Gerichts- und Ermittlungsverfahren einschließlich vieler Hausdurchsuchungen in Deutschland zeigten, wie dramatisch die Situation für die Ryanair-Beschäftigten derzeit sei, erklärte Cockpit. Wenn Ryanair tatsächlich mit den Behörden kooperieren wolle, müsse sie ihren Piloten endlich zu legalen Arbeitsverhältnissen verhelfen, hatte die Gewerkschaft im August gefordert.

Die Gründung der Tarifkommission zeige deutlich, dass sich die Piloten der Airline die »zwielichtigen Methoden« ihrer Chefs nicht länger gefallen lassen und von nun an geschlossen für ihre Rechte gegenüber dem Unternehmen auftreten werden. Die Bosse müssten sich an das deutsche Arbeitsrecht halten. »Ryanair-Piloten müssen ihre Wünsche und Sorgen hinsichtlich Arbeitsbedingungen und Gehalt ohne Angst vor Benachteiligung gegenüber dem Management vertreten können«, erklärte Cockpit-Präsident Ilja Schulz am Montag.

Ryanair will sich das Vorgehen der Gewerkschaft nicht gefallen lassen. Am Montag schoss das Unternehmen zurück. Cockpit veröffentliche »irreführende Pressemitteilungen«, berichtete dpa. »Bei Ryanair schenken wir falschen Behauptungen von Pilotengewerkschaften der Lufthansa nicht die geringste Aufmerksamkeit«, teilte Personalchef Eddie Wilson mit. Man werde sich auch nicht mit »irgendwelchen Komitees« treffen. Die Piloten an den neun deutschen Standorten der Fluggesellschaft könnten jederzeit über die lokalen Betriebsräte verhandeln, teilte die Airline mit. Wegen des internationalisierten Arbeitsmarktes brauche man attraktive Arbeitsbedingungen, damit überhaupt genug Personal rekrutiert werden könne. Man zahle auch sämtliche Sozialabgaben. Ryanair verweist bei Gehaltsfragen auf interne Fünfjahresabkommen mit der Belegschaft, hat bislang aber keine Tarifverträge mit Gewerkschaften abgeschlossen.