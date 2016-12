»Vertrauensvolles Miteinander«

Foto: Rodi Said/Reuters

In den nächsten Tagen soll der Leichnam des jungen Internationalisten Anton Leschek nach Berlin überführt werden. Nach Ivana Hoffmann, Kevin Jochim und Günter Hellstern war er der vierte Deutsche, der in Rojava in Nordsyrien ums Leben kam. Allerdings starb er nicht wie die anderen im Gefecht mit der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS), sondern durch einen Luftangriff der türkischen Armee, wie der Militärrat von Manbidsch (MMC), die lokale Vertretung der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF), am 30. November erklärte. Bei der Attacke am 24. November waren auch der Kalifornier Michael Israel und eine unbekannte Zahl weiterer Kämpferinnen und Kämpfer gestorben. Nach Angaben der SDF hatten diese gerade ein kleines Dorf vom IS zurückerobert, als die türkischen Jets in der Nacht angriffen.

Erst im August hatten die SDF nach monatelangen Kämpfen mit Unterstützung der Internationalen Anti-IS-Koalition Manbidsch befreit. Am 24. August jedoch startete die türkische Armee – unterstützt von islamistischen Kampfgruppen der Ahrar Al-Scham und Nur Al-Din Al-Senki – die Offensive »Euphrat-Schild« im Gebiet zwischen den selbstverwalteten Kantonen Afrin (Efrin) und Kobani. Bereits am 28. August hatten Truppen unter türkischem Kommando die Rückeroberung von IS-Gebiet weitgehend eingestellt und die Hauptstoßrichtung gegen die SDF gerichtet, um zu verhindern, dass Kobani und Afrin miteinander verbunden werden.

Michael Israel, genannt Robin Agiri, hatte sich im Juli 2016 den SDF angeschlossen, Anton Leschek, genannt Zana Ciwan, war erst im September beigetreten. Der 1992 geborene Magdeburger war in keiner linken Gruppe organisiert, sondern hatte sich individuell auf den Weg nach Rojava gemacht. Er hatte drei Jahre in Berlin gelebt und eine Ausbildung zum Bürokaufmann kurz vor dem Abschluss abgebrochen, da ihm ein Leben hinter einem Schreibtisch sinnlos erschien. Er war zurück nach Magdeburg gezogen und hatte ein Studium der sozialen Arbeit begonnen. Anton war sehr belesen, wie sein bester Freund erzählt. »Der demokratische Konföderalismus hat ihn überzeugt, dafür wollte er kämpfen.« Er hatte über die Internetseite »Lions of Rojava« Kontakt zu den SDF aufgenommen. Er sei kein Abenteurer gewesen, sondern habe gewusst, worauf er sich einließ, und seine Mutter überzeugt, dass er das Richtige tue. »Anton war alles andere als ein Militarist, er war ein sehr empathischer Mensch. Er hatte Angst, dass er sich eines Tages vorwerfen müsse, nichts getan zu haben.« Der Freund hielt Kontakt zu ihm, als er in Rojava angekommen war. Er habe eine sechswöchige Ausbildung erhalten, es habe ihm gut gefallen, aber er habe angesichts des ganz anderen Lebens dort auch Zweifel gehabt, ob er für immer bleiben wollte. Er vermisste seine Freunde. »Man darf die Menschen nicht der Tyrannei und dem Terror überlassen, ich werde diese demokratische Revolution bis zum Ende unterstützen«, soll Anton gegenüber den SDF erklärt haben. Auf Video hinterließ er eine Botschaft an die deutsche Bevölkerung und die Welt: »Öffnet eure Augen, schaut, was hier für ein Leid passiert. Nehmt euch ein Herz und unterstützt diese Bewegung, denn das ist die einzige wirklich demokratische Kraft im Mittleren Osten.« Sipan Ibrahim, der Sprecher der Föderation Nordsyrien/Rojava in Berlin bestätigte am Wochenende gegenüber junge Welt, Anton Leschek werde über Südkurdistan nach Deutschland überführt. Dafür müssen das deutsche Außenministerium und das Konsulat in Erbil tätig werden.

Antons Tod wirft viele Fragen auf: Die Daten von Bundeswehr-Aufklärungsflügen in Syrien werden von 19 Staaten genutzt, darunter die Türkei. Auf die Frage des Spiegels, ob eine Nutzung der »Tornado«-Daten für Angriffe wie diesen ausgeschlossen werden kann, hatte das Verteidigungsministerium im März geantwortet: »Die Aufklärungsergebnisse werden mit dem Freigabevermerk »For Counter-Daesh Operation only« (Nur für die Anti-IS-Operationen) versehen. Grundsätzlich wird im vertrauensvollen Miteinander mit den Partnernationen davon ausgegangen, dass diese sich an diese zweckgebundene Verwendung der Aufklärungsergebnisse halten.« Es ist also keineswegs sicher, ob die Bundeswehr an der völkerrechtswidrigen Aktion gegen den MMC nicht indirekt beteiligt war. Die Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke (Die Linke) fragte die Bundesregierung schriftlich, welche Schlussfolgerungen sie aus der Tötung eines deutschen Staatsbürgers beim Angriff eines NATO-Verbündeten auf die SDF ziehe. Die Regierung antwortete am 8. Dezember, sie setze sich »für ein koordiniertes und abgestimmtes Vorgehen in Nordsyrien im Rahmen der Anti-IS-Koalition ein.« Die türkische Luftwaffe hatte unterdessen erneut Dörfer unter der Kontrolle des MMC bombardiert. Kert Weran, Girhuyok und Kawikli wurden nach Aussagen von Scherwan Darwisch, dem Sprecher des MMC, am 6. Dezember laut der kurdischen Nachrichtenagentur ANHA auch mit Phosphorbomben angegriffen.