Kraftprobe in Warschau

Am Freitag abend zogen Tausende vor das Parlament in Warschau, um gegen die Regierung zu demonstrieren (16.12.2016) Foto: EPA/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI/dpa - Bildfunk

Polen ist am Freitag abend Zeuge eines Schlagabtausches zwischen der mit absoluter Mehrheit regierenden rechten Partei PiS und der liberalen Opposition geworden. Ausgangspunkt waren Pläne der PiS, die Arbeitsmöglichkeiten der im Sejm (Parlament) akkreditierten Journalisten stark einzuschränken. Sie sollten nicht mehr, wie bisher, Bewegungsfreiheit im ganzen Gebäude und Zugang zu allen öffentlichen Sitzungen genießen, sondern die Beratungen nur noch aus einem Nebengebäude über Videokonferenz verfolgen können. Dabei sollten Bild und Ton zentral von der Sejm-Verwaltung zur Verfügung gestellt werden. Offizieller Grund für die Änderung ist laut PiS das Übermaß an Fernsehteams, die sich auf den Fluren des Sejm die Aufnahmeplätze streitig machten und Politikern Unannehmlichkeiten bereitet hätten.

Diese Pläne treffen seit längerer Zeit bei den liberalen Oppositionsparteien auf heftigen Widerstand. Sie sehen darin einen Verstoß gegen Artikel 61 der Verfassung, der der Presse freien Zugang zum Parlament gewährt. Bei der dritten Lesung des Haushalts für 2017 am Freitag nachmittag hielten daher verschiedene Oppositionsredner Papierzettel mit der Aufschrift »Freie Medien« in die Kameras. Unter ihnen war auch der bisher eher unscheinbare Abgeordnete Michal Szczerba von der liberalkonservativen »Bürgerplattform« (PO). Als er den Zettel am Rednerpult befestigte, forderte ihn der Parlamentspräsident Marek Kuchcinski (PiS) auf, dies zu unterlassen. Szczerba legte den Zettel wieder weg und setzte zum Sprechen an. »Herr Präsident«, sagte Szczerba – und irgendetwas unterbrach ihn. Er begann erneut: »Lieber Herr Präsident«, was im Saal Heiterkeit hervorrief. Sekunden später drehte ihm Kuchcinski das Mikrophon ab und schloss ihn von den weiteren Beratungen aus.

Als Reaktion auf den Ausschluss ihres Kollegen besetzten Abgeordnete der Oppositionsparteien PO und »Modernes Polen« die Rednertribüne und blockierten die Fortsetzung der Debatte. Kuchcinski schloss daraufhin die Sitzung und berief für den späten Abend eine neue Zusammenkunft ein, diesmal in einen anderen Saal. Während der Großteil der Opposition weiterhin die Rednertribüne im Plenarsaal besetzt hielt, versammelten sich die PiS-Fraktion und einige Verbündete im Säulensaal und verabschiedeten innerhalb von Minuten den Haushalt in dritter Lesung, ohne Debatte und bei symbolischen zwei Gegenstimmen. Vertretern der Opposition wurde von Saaldienern und untergehakten PiS-Abgeordneten der Zutritt zum Säulensaal verwehrt, so dass sie nicht einmal die Beschlussfähigkeit kontrollieren konnten. Deshalb und weil einige PiS-Vertreter dabei fotografiert wurden, wie sie erst nach der Abstimmung die Anwesenheitsliste unterschrieben, haben Juristen indes Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Ersatzsitzung geäußert. Bei den Vorgängen am Freitag abend zeigte sich für die PiS auch die »Nützlichkeit« der geplanten Neuregelung des Zugangs der Presse. Denn Journalisten waren von der Sitzung ausgeschlossen, und der Sejm lieferte nur Bilder einer Standkamera, die nicht den ganzen Saal abdeckte. Bei der Übertragung fiel zudem mehrfach der Ton aus.

Während der Konfrontation im Sejm versammelten sich am Freitag abend vor dem Parlamentsgebäude einige tausend Anhänger der Opposition und verlangten erstmals den Rücktritt der Regierung, mindestens aber den des Sejm-Vorsitzenden Kuchcinski. Mehrere hundert Personen versuchten zudem, die Ausfahrten aus dem Sejm zu blockieren, um die PiS-Abgeordneten am Heimweg zu hindern. Gegen drei Uhr früh drängte die Polizei die Demonstranten beiseite und ebnete dem Auto von Ministerpräsidentin Beata Szydlo und deren Mitfahrer, dem PiS-Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski, den Weg. Dabei wurden einige Demonstranten leicht verletzt.

Das ganze Wochenende über versuchte Staatspräsident Andrzej Duda in Gesprächen mit den Parteien eine Lösung zu vermitteln und damit das Image des konturlosen Unterschriftsautomaten zu korrigieren, das sich von Duda inzwischen in der polnischen Öffentlichkeit gebildet hat. Am Montag nachmittag empfing er als letzten Parteichef Kaczynski. Von dessen Haltung wird abhängen, ob die Konfrontation vor Weihnachten abklingt oder andauert. Die liberale Opposition führt in der Zwischenzeit in Warschau und anderen Städten die Proteste fort.