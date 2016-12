Vorschlag: Die jW-Programmtips

Der Wolf, ein erfolgreicher Jäger: »Die Odyssee der einsamen Wölfe« Foto: ZDF © Marc Francke

Die Odyssee der einsamen Wölfe

Die saure Plätzchenzeit hat begonnen, das Programm ist magerst – aber das hier ist schön: Die drei Wanderwölfe Ligabue, Alan und Slavko überwinden bemerkenswerte Distanzen und bewältigen die Barrieren der menschlichen Zivilisation. Sie queren mehrspurige Autobahnen, Flüsse und Gebirge. Bis heute ist es für die Wissenschaft ein Rätsel, warum immer wieder einzelne Wölfe plötzlich ihre Rudel verlassen und zu Wanderungen über mehr als 1.000 Kilometer aufbrechen. Diese Frage war auch der Grund für den Start mehrerer europäischer Forschungsprojekte. Und um eine Antwort zu finden, wurden die Wölfe Ligabue aus Italien, Alan aus Deutschland und Slavko aus Slowenien mit Sendern ausgestattet.

Arte, 20.15

Der englische Patient

Wie oft läuft dieser Film noch? Aber es gibt Schlimmeres als die Wiederholung toller (leicht angebräunter) Schmonzetten. Italien, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs: Ein Verwundeter (Ralph Fien­nes als Graf László Almásy) erinnert sich an seine Zeit als Forscher in der Sahara und an seine Affäre. Mit Juliette Binoche (Hana). USA/GB 1996. Regie: Anthony Minghella.

ZDF neo, 20.15

Die Schaukel

Die gute alte Zeit war gut, weil es noch eine saubere Diktatur des Bürgertums gab. Aber schon Thomas Mann wuss­te, dass die Dienstbotenfrage nicht mehr lange auf die lange Bank geschoben werden konnte. Familie Lautenschlag wohnt in München zur Zeit des Prinzregenten gegenüber dem Glaspalast beim Alten Botanischen Garten. Mutter Madame Lautenschlag ist eine kultivierte Pariser Pianistin, der wortkarge Vater ist königlich-bayerischer Gartenarchitekt. Über die vier Kinder des ungleichen Paares spricht die ganze Stadt. Percy Adlons Film basiert auf dem autobiographischen Roman von Annette Kolb, der 1934 veröffentlicht und 1951 mit dem Literaturpreis der Stadt München ausgezeichnet wurde. Darin zeichnet die Autorin, die 1933 emigrierte, das Porträt einer bayerisch-französischen Familie. Anette Kolb selbst steht als Tomboy Mathias, gespielt von Anja Jaenicke, im Mittelpunkt des Geschehens. Mit Christine Kaufmann (Madame Lautenschlag), Ulrich Tukur (Lhombre). D 1983. Regie: Percy Adlon. Musik: Peer Raben.

BR, 23.55