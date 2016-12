Dempsey Rae (Kirk Douglas) weiß mit den Fäusten ebensogut umzugehen wie mit der Gitarre: »Mit stahlharter Faust« Foto: © 1955 Universal Pictures/Russell Metty

Laurel und Hardy: In Oxford

Stan und Ollie vereiteln einen Bankraub und erhalten zur Belohnung ein Stipendium für die Universität von Oxford. Dort werden sie zu Opfern gemeiner Streiche ihrer Kommilitonen. Diese Tories! Mit Stan Laurel (Stan Laurel), Oliver Hardy (Oliver Hardy). USA 1940. Regie: Alfred Goulding.

3sat, 20.15

Mit stahlharter Faust

Wyoming in den 1880er Jahren: Dempsey Rae kommt zu einer Anstellung bei der reichen Rancherin Reed Bowman. Die liegt im Streit mit einer Vielzahl kleinerer Rancher, die ihre Weiden mit Stacheldraht zum Schutz vor Bowmans riesiger Herde abzäunen. Doch obwohl Dempsey Stacheldraht hasst, will er nicht für seine Chefin in den sich ankündigenden Herdenkrieg ziehen. Eine verrinderte Liebesgeschichte, könnte man sagen. Mit Kirk Douglas (Dempsey Rae), Jeanne Crain (Reed Bowman). USA 1955. Regie: King Vidor.

Arte, 20.15

Einsam sind die Tapferen

Und dann in die Westernmoderne, 1953: Der alternde (ist lustig, weil Kirk Douglas gerade 100 geworden ist) Cowboy Jack Burns lässt sich ins Gefängnis sperren, um seinem inhaftierten Freund und Kriegskameraden Paul Bondi zur Flucht zu verhelfen. Als Paul sich weigert, mit ihm zu fliehen, bricht Jack alleine aus und macht sich mit seinem Pferd Whisky auf den Weg nach Mexiko. Sheriff Johnson und seine Leute setzen dem Flüchtling nach und verfolgen ihn mit der gesamten Polizeimacht. Kirk Douglas (Jack Burns), Gena Rowlands (Jerri Bondi), Walter Matthau (Sheriff Johnson), Michael Kane (Paul Bondi). USA 1962. Regie: David Miller.

Arte, 21.40

Under Fire

Der amerikanische Fotojournalist Russel Price verlässt den Tschad, als der Kampf der revolutionären Sandinisten gegen den Diktator Somoza in Nicaragua 1979 die entscheidende Phase erreicht. Dort erhofft er sich spektakulärere Bilder, als der Krieg in Afrika hergibt. Seine Kollegin Claire Stryder begleitet ihn. Der Film zeigt den Bürgerkrieg in Nicaragua aus der Sicht des Bildreporters, der seine distanzierte Position – ich bin auf keiner Seite, ich mache nur Fotos – nicht durchhalten kann. USA 1983. Mit Nick Nolte (Russell Price), Joanna Cassidy (Claire Stryder), Gene Hackman (Alex Grazier), Jean-Louis Trintignant (Marcel Jazy). Regie: Roger Spottiswoode.

Hessen, 23.30