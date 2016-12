Niedergang linker Standhaftigkeit

Zu jW vom 12. Dezember: »Proletarisches Trauerspiel«

Der Autor liefert mit seinem Artikel das beste Beispiel dafür, warum die aktuelle Standardform linker Politik zum Scheitern verurteilt ist. Nicht allein deshalb, weil die Rechten und vor allem die Neoliberalen die mediale Hegemonie erlangt haben, sondern weil die »Köpfe der Super-Linken« die Realität nicht mehr vollständig wahrnehmen. Der Autor erwähnt mit keinem Wort das Movimento 5 Sterne (M5S), das von Beppe Grillo ins Leben gerufen wurde. Wer aber den Niedergang der Linken in Italien analysieren will, muss vor allem auch die Rolle dieser Bewegung beleuchten, denn dorthin sind viele systemkritische Menschen abgewandert. Wer das Movimento 5 Sterne einfach nur als populistisch abqualifiziert, kann zwar bei Spiegel oder Stern, La Repubblica oder L’Espresso anheuern, eine authentisch linke Sicht der Dinge hat er damit aber nicht.

Nicht die Regierungsbeteiligung ist die Ursache für den Niedergang der Linken, sondern der Niedergang linker Standhaftigkeit ist Ursache für eine derart blamable Regierungsbeteiligung, wie die Partei der Kommunistischen Neugründung (Partito della Rifondazione Comunista) sie hingelegt hat. Und die deutsche Linke ist dabei, diese Selbstzerlegung zu wiederholen. (…)

Thomas Lukscheider, per E-Mail

Keine Ahnung

Zu jW vom 9. Dezember: »Die Linke und ihre Menschen«

Der Autor des Artikels beweist mit seiner Kritik an den Aussagen von Sahra Wagenknecht nur eines: Er hat keine Ahnung von der Welt, in der er lebt.

Selbstverständlich sind die Befragungen zum »Brexit« und die Wahlergebnisse in Amerika knapp ausgefallen. Diese sind trotzdem anzuerkennen und sogar zu begrüßen, weil sie zeigen, dass »weiter so« die schlimmste politische Lösung wäre, die dieser Welt weiter zugemutet werden kann. Sie beweisen außerdem, dass in diesen westlichen Ländern der Anteil der Befürworter des vernichtenden, aggressiven, globalistischen Vorgehens der zu lang herrschenden politischen Elite mit ständigen Lügen, Propaganda und Kriegen zumindest unter 50 Prozent gefallen ist. Das ist schon ein tolles Ergebnis! Oder meint Knut Mellenthin, dass die Kriegstreiberin Hillary Clinton im Auftrag des globalistischen NATO-Imperialismus, die mit ihren Wahlkampfspenden von der Rüstungsindustrie von zirka einer Milliarde US-Dollar an erster Stelle aller Kandidaten stand, eine bessere politische Lösung für die Welt gewesen wäre? (…)

Olivera Götz, per E-Mail

Parteibasis nicht vertreten

Zu jW vom 12. Dezember: »Kämpfen oder koalieren?«

Dass auf »aussichtsreichen« Plätzen der NRW-Landesliste der Partei Die Linke keine einzige linke Gewerkschafterin und kein einziger linker Gewerkschafter einen Platz fand, ist mehr als bedenklich. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass auch aus jenen Schichten unserer Gesellschaft, die durch Leiharbeit, Werkverträge oder Hartz IV zu einem Leben in Armut gezwungen wurden, keine Kandidatin und kein Kandidat eine Chance hatte. Zudem fanden auf den aussichtsreichsten Plätzen Absolventinnen und Absolventen mit Hochschulstudium einen Platz. Jene Teile der Gesellschaft, die, gerade in NRW, von der Partei vertreten werden müssten, sind von den 220 Frauen und Männern nicht berücksichtigt worden, die diese Landesliste zu verantworten haben. Da stellt sich die Frage: Ist da eigentlich die Parteibasis in ausreichender Form vertreten, oder hat sich auch hier, wie in vielen anderen Parteien, das Berufsfunktionärstum durchgesetzt?

Dieter Braeg, per E-Mail

Sozialpolitische Sisyphosarbeit

Zu jW vom 12. Dezember: »Schatten des Reichtums«

Obgleich der Armutsforscher Christoph Butterwegge weiß, dass die Armut hierzulande »vorwiegend systemisch« ist, will er unlogischerweise keinen »Systemwechsel«. Am Armut erzeugenden kapitalistischen Marktwirtschaftssystem hält Butterwegge unverzagt fest, da er sich als Reformer begreift. Folglich plädiert er für die Milderung der systemischen Armut durch die Einführung einer »bedarfsgerechten Mindestsicherung«. Weil er also ein Anhänger der sozialpolitischen Sisyphosarbeit ist, hat ihn die marktwirtschaftskonforme Linkspartei als Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl nominiert.

Franz Anger, per E-Mail

Selektionsinstrument

Zu jW vom 7. Dezember: »PISA: Deutschland auf dem ›Hochplateau‹«

(…) Das Gymnasium existiert als Selektions­instrument, Kinder aus »besseren Kreisen« sollen nichts mit den »Schmuddelkindern« zu tun haben. Es muss darum gehen, allen Kindern, die die nötigen Leistungen gegebenenfalls mit entsprechender schulischer Förderung erbringen können, den Zugang zum Abitur und zur Hochschule zu ermöglichen. Das darf nicht vom Zugang zum Gymnasium abhängen. Berlin ist selten Vorreiter, aber hier ist die Berliner Lösung die progressivste in der Bundesrepublik. Die Antwort ist die Gemeinschaftsschule, die erstmals in dieser Bundesrepublik den Bildungserfolg nachweislich vom Geldbeutel der Eltern entkoppelt hat. Dies wurde von der wissenschaftlichen Begleitung konstatiert. Gemeinschaftsschule im Berliner Format heißt grundsätzlich, dass Kinder von der ersten Klasse bis zum Abitur gemeinsam lernen können und dass nicht sozial sortiert wird.

Robert Giese, Ganztagsschulverband Berlin