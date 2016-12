Ein Gott, der liefert

»Denkt an Geld und Unsterblichkeit«: Der ehemalige CEO der Kryostase-Organisation Alcor, Jerry Lemler, neben in Tanks eingefrorenen Phantasten Foto: REUTERS

»Wir werden geboren, ohne eine Wahl zu haben«, heißt es einmal in »Null K«, dem 16. Roman des New Yorker Schriftstellers Don DeLillo. »Müssen wir auch genauso sterben?« Ginge es nach dem milliardenschweren Macher und Entscheider Ross Lockhart – garantiert nicht. Der Mann spricht in pointiert-knappen DeLillo-Sätzen und -Halbsätzen, er sagt: »Technologie, die auf Glauben baut. Darum geht es. Ein anderer Gott. Gar nicht so anders, zeigt sich, als manche der früheren Götter. Nur dass er echt ist und wahr, er liefert.«

Mit dieser gottgleichen Technologie meint Ross die »Konvergenz«, die irgendwo im Nirgendwo der eurasischen Steppe bei Kasachstan begraben liegt. Als »Spalt in der Erde« wird die autarke, gegen Klimaeinflüsse, Kriege und Terrorattentate geschützte Anlage einmal abfällig bezeichnet vom 34jährigen Ich-Erzähler Jeffrey, dem einzigen Sohn des Finanztycoons Ross. Jeffrey ist auf Geheiß seines Vaters hier. Dessen zweite Frau Artis will sich durch flüssigen Stickstoff schockfrosten lassen. Die Anthropologin ist unheilbar an Multipler Sklerose erkrankt, ihr Tod steht unmittelbar bevor. Ross erwägt, mit ihr zu gehen. Jeffrey weiß davon nichts.

Die »Konvergenz« ist Ross’ Werk insofern, als der Mittsechziger das Projekt als Hauptinvestor ermöglicht hat. Dutzende Technokraten, Biologen, Neurologen, Ethiker und Futuristen arbeiten hier mit euphorischem Eifer, verschwörerischem Kollektiv- und spleenigem Eigensinn nicht bloß an der Kryostase, dem Konservieren von vollständigen Körpern oder abgetrennten Köpfen bei beinahe null Grad Kelvin (was -273,15 Grad Celsius entspricht). In den Räumen und Laboren dieses sterilen Nicht-Ortes geht es um weit mehr als ums Einfrieren bislang unheilbar Kranker. Es geht um neue Formen des Sehens, Wahrnehmens, Denkens, Lebens. Die Hybris der Beteiligten erinnert nicht von ungefähr an das Silicon Valley, sie ist enorm, beängstigend und lachhaft zugleich. »Denkt an Geld und Unsterblichkeit«, rufen die Stenmark-Zwillinge in einem ihrer zukunftstechnologiesatten (pseudo-)philosophischen Vorträge. In einem saftigen Marketingsatz bringen die zwei plappernden Konvergenz-Visionäre den Wunschtraum ihrer Zunft auf den traurigen Punkt: »Das ewige Leben gehört den atemberaubend Reichen.«

Selbstverständlich ist DeLillos eigene Haltung in diesem attraktiv verrätselten, intelligent mit Versatzstücken der Science-Fiction spielenden, möglicherweise etwas zu thesenhaften Buch nicht auszumachen. Der Autor entwickelt – so macht er das immer – Figuren, die er dann gewissermaßen ihrer Wege ziehen lässt, in »Null K« ausgestattet mit so ziemlich allem, was an (fiktionalen) Motiven, an Ideen, Diskursen und Philosophien, an traditionellen Heilsversprechen und transrationalen Machbarkeitsphantasien über die jüngere und entferntere Zukunft in der Welt herumsaust.

Feine Beobachtungen flüchtiger Alltagserscheinungen, Sätze von aphoristischer Schönheit und jede Menge Gedanken von leicht verstrahlt wirkender Tiefe – all das gibt es nicht nur in »Weißes Rauschen«, »Mao II«, »Unterwelt« oder »Der Omega-Punkt«, sondern auch in »Null K«. Die Handlung wird von Erinnerungen und allerlei Konflikten, von unverträglichen, teils auch in sich widersprüchlichen Meinungen und Positionen strukturiert. So kümmert sich in den Räumlichkeiten der Konvergenz ausgerechnet ein erratisch daherredender, vom apokalyptischen Weltende beseelter Mönch um die auf den ungewissen Kälteschlaf Wartenden. Er sagt: »Wozu überhaupt leben, wenn wir am Ende nicht sterben?« Jeffrey, eigentlich wohnhaft in New York, weiß es nicht. Er weiß auch sonst nicht vieles sicher, er driftet, ganz anders als sein ihm fremder Vater, eher durchs Leben, als zielbewusst voranzuschreiten. Jeffrey hat mächtige Zweifel an der Idee der Konvergenz, DeLillo hat ihn als idealtypischen skeptischen Fragesteller entworfen. Und als im Jugendalter vom Vater verlassenen Sohn. Kurz nachdem Ross der Familie den Rücken zuwandte, starb Jeffreys engste Vertraute, seine Mutter, an einem Schlaganfall.

Wer gehört zu mir, zu wem gehöre ich, zu wem will ich gehören? Wer bin ich, wohin gehe ich, wen will ich keinesfalls verlieren, was würde ich dafür tun? Der 1936 in der Bronx geborene DeLillo stellt all diese Fragen in diesem Buch über das Sterben und das Leben. Mit Behutsamkeit gestaltet der Autor die figuralen Verhältnisse, entwickelt die Protagonisten sachte. Ross entscheidet sich zunächst, nicht mit Artis zu gehen, er meint, eine Verpflichtung dem Leben gegenüber zu haben, es habe sich falsch angefühlt. Er lässt seine Frau allein kryonisieren. Doch es zerreißt ihm das Herz. Er wird ein anderer Mann. Seine Haare wachsen wild, er beginnt unkontrolliert zu zittern, es sind Szenen, die an die Nieren gehen. Nicht zuletzt seinem Sohn, der über das Leid des Vaters eine verzeihende Nähe zu ihm gewinnt, und das ambivalente Gefühl, seines Vaters Sohn zu sein. Ein solche emotionale Bindung hat Emma, Jeffreys seelenverwandte Freundin, nicht. Der aus einem ukrainischen Waisenhaus kommende Adoptivsohn Stak wird ihr fremd und fremder – dann verschwindet er. Die Tragödie, auf die dieser Handlungsstrang schließlich zusteuert, soll mit anderen Entwicklungen des Romans formal und inhaltlich korrespondieren, wirkt aber vor allem brutal aufgepfropft und viel zu dick aufgetragen. Das ist schade, nicht zuletzt weil es die feine Balance des Buches empfindlich stört.

»Sterben ist eine Angewohnheit, die sich nur schwer aus der Welt schaffen lässt.« Mit der Konvergenz, konsequent zu Ende gedacht als ein Verschmelzen von Anfang und Ende, wäre es damit vorbei. Was mag das tiefgefrorene Geistwesen Artis darüber »denken«, während es in der Körperhülse auf was auch immer »wartet«? Sie ist ein »Einzelleben«, »das nur noch in Verbindung zu sich selbst steht«. Sie spürt die Zeit, weiß aber nicht, was das ist. »Sie besteht aus Wörtern, aber sie weiß nicht, wie sie aus den Wörtern hinauskommen soll, um jemand zu werden, um die Person zu werden, die die Wörter kennt.« Es kommt einem vor wie das reine Grauen.