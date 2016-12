Kampf um Poleposition

Australiens Umweltminister Josh Frydenberg betrachtet die Wissenschaft als »Währung« der Antarktis. Vergangene Woche besuchte er das Forschungszentrum Casey (links im Bild) Foto: EPA/TORSTEN BLACKWOOD/POOL/dpa - Bildfunk

Australien will seine wissenschaftliche Präsenz in der Antarktis ausbauen. Das entsprechende Forschungsprogramm wird nach Regierungsangaben um 200 Millionen Australische Dollar (140 Millionen Euro) aufgestockt. Vergangene Woche bereiste Umweltminister Josh Frydenberg als erstes Kabinettsmitglied den südlichsten Kontinent. Dort war er unter anderem Ehrengast bei der Einweihung eines Anbaus der australischen Forschungsstation »Casey«, ein neues Unterkunftsgebäude. Es beherbergt 39 Schlafzimmer mit Gemeinschaftsbad, womit in den betriebsamen Sommermonaten der Antarktis nunmehr allein an dieser Stelle bis zu 120 Wissenschaftler und Hilfspersonal arbeiten können. Schon 2009 waren die Kapazitäten durch einen Ausbau erweitert worden. Casey, seit 1983 stufenweise errichtet, ist nur eine von drei Stationen, die die Australian Antarctic Division, eine eigenständige Abteilung unter dem Dach des Umwelt- und Energieministeriums, betreibt. Die anderen beiden, »Davis« und »Mawson«, liegen wie Casey an der Küste der von Australien beanspruchten Region, um besser für Versorgungstransporte erreichbar zu sein.

Von diesen Stellen aus stoßen die Forscher immer wieder ins riesige Innere des Kontinents vor, der abseits der wissenschaftlichen Präsenz aus diversen Nationen als einziger nicht dauerhaft bewohnt ist. Internationale Zusammenarbeit gibt es unter anderem bei der Suche nach dem ältesten Eis, von dem man annimmt, dass es mehrere Millionen Jahre alt ist, und das am sogenannten Dome C vermutet wird. Beim Aufspüren dieses Areals, das 1.100 Kilometer landeinwärts von Casey liegt, von der EU-Forschungsbasis »Dome Concordia« aber nach nur 40 Kilometern erreichbar ist, waren australische Wissenschaftler führend. Aus der Untersuchung dortiger Proben erhoffen sich die Experten insbesondere Aufschlüsse in Sachen Klimaforschung. In den Jahrmillionen alten Eisschichten könnte die Antwort auf die Fragen zu dem Komplex liegen, wie dem heutzutage für die Menschheit kritischen Klimawandel vergleichbare Prozesse in früheren Zeitepochen gewirkt haben. Die Analyse des antarktischen Eispanzers könnte das eine oder andere über Veränderungen im Kohlendioxidlevel in der Atmosphäre erzählen.

Australien will bei diesem und anderen Forschungsprojekten vorn dabei sein. Frydenbergs Antarktis-Visite ist ein deutliches Signal, dass sich Down Under künftig noch stärker engagieren und seine Interessen beispielsweise auch gegen den Ausbau der chinesischen oder russischen Präsenz (die Chinesen suchen gerade einen Standort für ihre fünfte Basisstation) behaupten will. In diesem Zusammenhang ist kürzlich auch ein brandneuer Eisbrecher in Auftrag gegeben worden, der die in die Jahre gekommene »Aurora Australis« ersetzen soll. Mit dem Bau des hochmodernen Forschungsschiffes, das speziell für die Herausforderungen in den antarktischen Gewässern konzipiert und ausgerüstet ist, soll im Februar begonnen werden. Die Regierung hat einen Wettbewerb an den Schulen ausgeschrieben, nach einem Namen für den neuen Eisbrecher zu suchen, der die nächsten drei Jahrzehnte seinen Dienst leisten soll. Bei ihm handelt es sich um die bisher größte Einzelinvestition, die Australien für seine Antarktisforschung tätigt. Allerdings hat die Politik in Canberra erst dieses Jahr Ende April ein Strategiepapier verabschiedet, das die nächsten 20 Jahre im Blick hat und mit 1,9 Milliarden Australischen Dollar (1,33 Milliarden Euro) finanziell unterfüttert ist. Der Eisbrecher, der von der einheimischen Firma DMS Maritime Pty Ltd. gebaut wird, 2020 ausgeliefert werden und die tasmanische Regionalhauptstadt Hobart als Heimathafen haben soll, stellt einschließlich Wartung und anderer Folgekosten ein Kernstück des Ausgabenpakets dar.

Australiens Verbindung zum südlichen Nachbarkontinent reicht mehr als 100 Jahre zurück, beginnt mit der Expedition (1911–1914) des Forschers Douglas Mawson, nach dem eine der drei Basisstationen benannt ist. Das »Australian Antarctic Territory« (der Kontinent ist wie eine Torte in verschiedene Anspruchsregionen aufgeteilt; jW) macht 42 Prozent der Gesamtfläche aus. Am 1. Dezember 1959 war in Washington der »Antarktis-Vertrag« von zwölf Nationen unterzeichnet worden, deren Wissenschaftler im Jahr zuvor auf dem Kontinent präsent waren. Inzwischen zählt das 1961 in Kraft getretene Abkommen 53 Mitgliedsstaaten, von denen sieben territoriale Ansprüche geltend machen. Alle haben sich der friedlichen Nutzung der Region verschrieben. Für die Zukunft gewinnen aber ökonomische Begehrlichkeiten an Gewicht. Unter dem Eispanzer werden diverse Rohstofflagerstätten vermutet. Sollten diese irgendwann förderfähig sein, will auch Australien bei der Neuverteilung nach Möglichkeit in der Pole Position stehen. Frydenberg hat diesen Kurs bei seinem Trip ins ewige Eis bekräftigt. Die gegenwärtige Regierungsmannschaft unter dem konservativen Premier Malcolm Turnbull nehme die Herausforderungen »sehr ernst« und habe mit dem 20-Jahre-Aktionsplan »ein Rekordbekenntnis« in finanzieller Hinsicht abgegeben, so der Minister vor den Forschern in Casey. »Wissenschaft ist die Währung, die in der Antarktis Einfluss verschafft. Verlieren wir dabei unseren Vorsprung, könnte uns das die Führung kosten«, so Analyst Anthony Bergin vom Australian Strategic Policy Institute gegenüber dem Rundfunknetzwerk ABC.